Falkens funderingar 8 September 2017 - Tiden efter det Oxens År som aldrig inträffade

Jag brukar hängiva mig åt kinesiskt myskohoroskop som Zodiaken. Jag bränner av en del rökelse, kastar jasminris omkring mig och äter med pinnar.Nä inte personligt, men den hjälper mig att förstå varför världen i min industri ser ut som den gör. Varje år åker jag på konferens i den vackra staden Los Angeles för att fånga upp det mesta och det bästa av min industri och där är det bland annat en herre som pratar i gåtor om hur den kinesiska zodiaken faktiskt går att hitta i dagens liv och utveckling.Det är rätt intressant att titta på exempelvis hur zodiaken snurrar kring 12 olika djur och till det går fem stycken element som snurrar- vatten, jord, metall, eld och trä. Man kan utbilda sig kraftigt i detta. Själv lade jag ned hela min ambitionsnivå när jag läste vad den kinesiska zodiaken sade om mig. Jag var en get. Vafan..Sedan tittade jag på Oxen och när jag ser hur Alex Oxlade-Chamberlain agerade i Arsenal , så är detta egentligen rätt fascinerande och en stor förklaring. Under dennes år i Gunners var det nämligen aldrig Oxens år enligt Zodiaken. Vi missade hamnade mellan dessa år med några mellanrum. Nedan ser man hur Oxens år inträffar. Klart som korvspad att The Ox inte riktigt träffade rätt i Gunners..26 januari 2009 - 14 februari 2010: Jordoxe12 februari 2021 – 31 januari 2022: MetalloxeNär nu ligan tar fart igen så tittar hela jordens ögon på Gunners. Jo. Ungefär. Även byborna i en liten avkrok i Mali ger sig av till en flatscreen-TV i närliggande ort och paraboliserar in Gunners match mot Bournemouth i helgen för de är nyfikna på hur Arsenal och Wenger har förkraftat de stolligheter som ägde rum de sista tio dagarna i Augusti. Ett Transferfönster from hell, 0-4 mot Liverpool , kaos och Götterdämmerung, avgå alla och sälja alla.Efter denna hyfsat nedåtgående spiral, som vi nu lägger bakom oss, så ger vi oss in i nästa steg av Gunners ärofyllda utveckling och funderar på ett liv efter det Oxens år som inte uppstod. Liverpool handlade Oxlade-Chamberlain. Kommer han att glänsa där? Man vet aldrig. Har inget emot att han utvecklas ytterligare så länge han inte tar Liverpool till titlar och framgång. Hans landskamper var inget vidare och twitter-flödet fylldes av "Give me my 40 Million back". Han kommer ha en fantastisk presskår efter sig som kommer att skåda alla steg han tar. Från träningsanläggningen i Melwood till de klassiskt äckliga sönderkokgta grönsaker varje britt äter. Men Gunners då? Hur tar vi ett liv vidare? Jo, för det första skall man ju naturligtvis ta till sig att Wenger knappast byggde sitt lag kring Oxlade-Chamberlain. Han hade sina ljusa stunder och var väl den som utvecklades mest efter att Wenger slog om till 3-4-3. Tyvärr skickar fransmannen det i graven efter att ha spelat tre mittbackar med dykarskor mot Liverpool. Kommer vi att sakna honom? Möjligen. I omklädningsrummet mest tror jag. Minnet av "Rainbow Laces " och hans "I can't change that I look like a Teenage Mutant Ninja " är fortfarande outplåneligt tillsammans med en del julsånger. Men på fotbollsplanen tror jag det blir enklare att ersätta honom. Hector Bellerín är en naturlig ersättare på kanten och bakom finns Reiss Nelson och varför inte Joe Willock. Just Nelson kan bli precis hur bra han själv vill, om Wenger vågar ge honom chansen. För några år sedan lyfte han fram Lansbury och Jay Emmanuel-Thomas som extremt talangfulla bara för att inte spela dem. Kanske kan även Theo Walcott gå ned i en dylik position. Ytan finns, löpningen finns, men finns det defensiva. Beroende på om Wenger väljer 4-4-2, 3-4-3 eller vad det nu kan bli, så kommer högerkanten ersättas på ett bra sätt. Oxlade-Chamberlain var en bra spelare, men långt ifrån den som klubben byggde sin framtid kring och 40 MGBP är bra betalt för honom. Bournemouth väntar i helgen. En absolut måste-match när det gäller att vinna. Förlust på hemmaplan gör att det grävs en grop som är svår att ta sig ur och Wenger kommer hamna ännu längre ned i skyttegraven. Eddie Howe s gäng är spännande och många har ju pratat om Howe som nästa tränare för Gunners efter den uppfinningsrika fotbollen som spelas.Första tiden efter den tid som inte blev oxens år skall inledas. Dags för Reiss Nelsons år. Enligt zodiacen är han "skytt".- Hur bra låter inte det? En skytt som skjuter ned en Oxe. Jag kanske inte var en get ändå...