Chelsea har en bra derbyuppgift mot ett ursvagt Crystal P.

Premier League och Championship - vad bör du betta på i helgen?

I samarbete med Betsafe.com.



Tre finfina matcher i England - tre speltips. Det är vad vi bjuder på inför helgen! Vi analyserar Watford - Arsenal och Crystal Palace - Chelsea i Premier League och slänger med en fredagsmatch i Championship på köpet.

Få 100 % bonus upp till 1000 kronor hos Betsafe!



Favoriten:

Fyra raka nollor för bortalaget i Premier League och en uppåtgående form. Dock skador på viktiga försvarare (Mustafi långtidsskadad, Koscielny tveksam), vilket förmodligen kommer leda till en lika svajig defensiv som i början av säsongen. Holding är ung och lovande, men går bort sig ibland, och Chambers har inte heller visat helt att han håller för en ordinarie plats där bak. Samtidigt är i stort sett hela offensiven tillgänglig för de rödvita, vilket brukar leda till en hel del målchanser även på bortaplan. Watford i sin tur är bara en poäng bakom Arsenal i Premier League och har visat mot bland annat Liverpool att de är ett mycket skickligt lag denna säsong. Vi tror på en öppen, välspelad och målrik tillställning.



Watford-Arsenal - Båda lagen gör mål till 1.58*



Fyndet:

Crystal Palace är fortfarande nollade denna säsong, både målmässigt och såklart även vinstmässigt i och med det. Mycket lite talar för att det kommer gå bättre mot Chelsea i helgen, som i dagsläget parkerar på en fjärdeplats i tabellen. Benteke och Zaha är fortsatt skadade, och även om Morata och Kante saknas för bortalaget har de gott om andra som kan bidra till målen, inte minst Eden Hazard. Det blir nog inte en lika målrik tillställning som när Palace gästades av Manchester United (0-4), men vi tycker oddsen för Chelsea-seger med en hållen nolla är ett riktigt bra spel denna helg. Chelsea vinner och håller nollan mot Crystal Palace till 2.13*



Championship:

Om vi tittar på andradivisionen i England så hittar vi ett bra odds i Birmingham, då Cardiff gästar på fredagkvällen. Birmingham har en ny tränare efter deras 6-1-torsk mot Hull senast, Steve Cotterill har tagit över rodret och inte getts jättemycket tid att förbereda sig mot ett starkt Wales-lag. Cardiff ser riktigt stabila ut i år och vi tror att 2.26 hos Betsafe är absolut spelbart.



Cardiff vinner - 2:a till 2.26*

0 KOMMENTARER 87 VISNINGAR 0 KOMMENTARER87 VISNINGAR SPELREDAKTIONEN

2017-10-12 18:20:00

ANNONS:

Fler artiklar om Betsafe

Betsafe

2017-10-12 18:20:00

Betsafe

2017-09-29 16:00:00

Betsafe

2017-09-26 12:30:00

Betsafe

2017-09-22 14:30:00

Betsafe

2017-09-15 15:00:00

Betsafe

2017-09-13 13:50:00

Betsafe

2017-09-08 14:00:00

Betsafe

2017-08-25 14:00:00

Betsafe

2017-08-18 14:35:00

ANNONS:

I samarbete med Betsafe.com. Tre finfina matcher i England - tre speltips. Det är vad vi bjuder på inför helgen! Vi analyserar Watford - Arsenal och Crystal Palace - Chelsea i Premier League och slänger med en fredagsmatch i Championship på köpet.Den här helgen har vi fastnat för flera målspel i den engelska fotbollen. Crystal Palaces dystra svit ser ut att förlängas och där har vi hittat ett smart spel hos Betsafe. I övrigt lyfter vi fram ett målrikt toppmöte i Premier League och en målsnål tillställning i Championship. Häng med!Vi har snokat upp en spelvärd trio inför onsdagens sköna Champions League-action! Urladdning av Juventus, nyckelseger för Benfica och trubbel för PSG - så lyder rubrikerna. Finfina odds att hämta på Betsafe.com och vi har en läcker sport- och spelkväll att se fram emot!"Can Chelsea do it on a cold, rainy day in Stoke?" Handikappspel på Stoke känns starkt när vi ska fylla på Betsafe-kontot med vinstpengar. Vi hittar även ett roligt fynd till högre odds i Premier League och lyfter fram en Championship-vinnare som är mycket bättre än vad som går att utläsa av tabellen!Förutom en absolut toppchans i Premier League så gillas två underskattade bortalag skarpt! Vi går i samtliga matcher emot lag som inte är så bra som tabellen visar. Betsafe har smaskigt höga odds på våra idéer i Championship - spelläge de luxe!Champions League är äntligen igång och många lär blicka mot lågoddsarna och favoriterna ikväll. I synnerhet efter gårdagen då det blev väldigt enkla segrar för flera storlag. Vi tycker att tre bortalag lockar rejält ikväll och det är jätteläge att fylla på Betsafekontot till fina odds!Bra plus på Betsafe-kontot för alla som ryggat de engelska spelen! Både det högsta och det lägsta oddset hittade hem förra gången medan Watford inte lyckades få in bollen i det tredje. Nu är det äntligen dags att kliva in på några engelska spel igen och vi har hittat flera oddsfynd hos Betsafe!Manchester United levde upp till våra förväntningar förra helgen och underspelet i rivalen Citys match hittade hem till fint odds. Leicester gick inte att fälla men totalt sett ett bra plusresultat på Betsafe-kontot. För dig som ännu inte har hunnit börja spela hos Betsafe kan vi erbjuda 100 % bonus upp till 1000 kronor till nya kunder!Den engelska ligasäsongen är äntligen igång och vi är minst lika taggade som spelarna ute på planen. Under säsongen kommer vi att syna de engelska matcherna i sömmarna för att hitta de bästa spelidéerna. Förutom Premier League följer vi givetvis även spelvänliga Championship. Häng med direkt!