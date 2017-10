2017-10-21 16:00

Blackburn - Portsmouth



Ewood Park hoppas på tre poäng.

Inför Blackburn - Pompey

Två klassiska klubbar drabbar samman på Ewood Park.

Efter endast en poäng mot två lag från nedre halvan av tabellen så börjar



För det har ju varit som så att de lag som besökt Ewood Park har i princip parkerat bussen och väntat på en omställning. Senast mot



Det går inte lasta Mowbray för detta, frågan är hur han formerar laget under lördag eftermiddagen. Många fans har under veckan ropat på U23 målkungen Joe Nuttall för att få igång målskyttet. Tveksamt om Mowbray ger han chansen redan under lördagen.



Skadeläget är det att Evans och Downing är tveksamma men tränade i torsdags och kommer att prövas sent inpå matchstart. Båda vore vettiga att plocka in i startelvan.



Kenny Jacketts Pompey som vann League Two förra säsong är en klassisk klubb som givetvis vill ta sig upp i seriesystemet. De har börjat okej, men känns en smula ojämna och parkerar på en elfte plats hack i häl bakom Rovers. Se upp med Brett Pitman!



Tänkbar elva:

Raya

Nyambe, Mulgrew, Downing, Williams

Smallwood, Evans

Bennett, Dack, Chapman

Samuel



Come on Rovers!



poäng mot två lag från nedre halvan av tabellen så börjar Blackburn tappa i tabellen. Det är verkligen dags för poäng nu och förhoppningsvis bjuder lördagens motståndare Portsmouth upp till dans.ju varit som så att de lag som besökt Ewood Park har i princip parkerat bussen och väntat på en omställning. Senast mot Plymouth borde dock Rovers vunnit men bolluslingen ville inte in. Spelet var helt okej, men avsluten katastof.lasta Mowbray för detta, frågan är hur han formerar laget under lördag eftermiddagen. Många fans har under veckan ropat på U23 målkungen Joe Nuttall för att få igång målskyttet. Tveksamt om Mowbray ger han chansen redan under lördagen.att Evans och Downing är tveksamma men tränade i torsdags och kommer att prövas sent inpå matchstart. Båda vore vettiga att plocka in i startelvan.som vann League Two förra säsong är en klassisk klubb som givetvis vill ta sig upp i seriesystemet. De har börjat okej, men känns en smula ojämna och parkerar på en elfte plats hack i häl bakom Rovers. Se upp med Brett Pitman!RayaNyambe, Mulgrew, Downing, WilliamsSmallwood, EvansBennett, Dack, ChapmanSamuel

0 KOMMENTARER 124 VISNINGAR 0 KOMMENTARER124 VISNINGAR TOBIAS FRIBERG

tobi_frib@yahoo.se

2017-10-20 14:20:00

ANNONS:

Fler artiklar om Blackburn

Blackburn

2017-10-20 14:20:00

Blackburn

2017-10-13 11:30:00

Blackburn

2017-09-22 13:47:00

Blackburn

2017-09-12 13:24:28

Blackburn

2017-08-18 16:15:00

Blackburn

2017-08-11 22:22:00

Blackburn

2017-08-08 14:17:00

Blackburn

2017-08-04 14:28:00

Blackburn

2016-09-27 20:34:48

Blackburn

2016-09-24 10:27:42

ANNONS:

Två klassiska klubbar drabbar samman på Ewood Park.Blackburn ska försöka återta en play-off placering via seger borta mot Oldham.Rovers beger sig till New Meadow för ett tufft möte mot serieledaren Shrewsbury.CL-premiär förvisso men kvällens mest intressanta match är den på Glanford Park där Blackburn ska försöka ta fjärde raka ligasegern.Tuff match borta mot Bradford väntar ett formsvagt Rovers.Javisst, det händer mycket kul kring Blackburn just nu.Kan Carabao Cup ge Blackburn Rovers lite energi?Topptippade Rovers startar återtåget till Championship med en bortamatch på Englands sydöstra kust.Rovers jagar tredje raka ligasegern hemma mot Wednesday på en tisdag...Första vinsten i championship framskrapad av Coyle och gänget. Dags att resa sig och få några av världens just nu dystraste fans att se ljuset i tunneln, först i vägen står the rams