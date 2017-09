Atletico Madrid – Chelsea 1-2 (1-0)

Lagen hade nästan tilldelats en varsin poäng när Chelsea och Batshuayi slog till med matchens sista spark och gav därmed segern, och alla poängen, till Chelsea. En stark insats kvällen igenom av Chelsea som kröntes med ett sent segermål.

Stämningen på Atleticos nya hemmaarena Wanda Metropolitano var god när favoriterna i Grupp C drabbade samman. Atletico Madrid mot Chelsea . En match som blev än viktigare efter att Roma tidigare under kvällen besegrat Qarabag på bortaplan med uddamålet. På läktaren syntes en leende Diego Costa , vars övergång tillbaka till Atletico nu är helt klar.Såväl Diego Simeone som Antonio Conte valde att mönstra starka lag, föga överraskande. För Chelseas del fanns några frågetecken innan matchen. Skulle Conte välja Gary Cahill eller Antonio Rüdiger? Skulle Victor Moses starta eller skulle Davide Zappacosta på nytt få chansen i Champions League ? Skulle två eller tre centrala mittfältare starta? Vem eller vilka av de tre offensiva yrvädren skulle ta plats?Svaret på frågorna rätades ut när startelvan presenterades och den såg ut enligt följande: Thibaut Courtois – Gary Cahill, David Luiz Marcos Alonso , Tiemoué Bakayoko, N´Golo Kanté, Victor Moses – Cesc Fabregas Fem centrala mittfältare för Chelsea alltså och kapten Cahill åter i startelvan. Bredd var ett orosmoln under sommarens silly season, men när bänken innehåller följande spelare känns det inte som att bredden är något orosmoln längre. Willy Caballero , Antonio Rüdiger, Pedro, Davide Zappacosta, Willian, Michy Batshuayi Atleticos startelva: Jan Oblak – Filipe Luis, Diego Godin, Lucas Hernandez, Juanfran – Yannick Ferreira-Carrasco, Thomas Partey, Saúl Ñiguez, Koke – Angel Correa, Antoine GriezmannEn Chelsea-bekant i startelvan alltså och på bänken återfanns Fernando Torres.Atletico inledde piggt de första minuterna, men det syntes ganska omgående vem som var mest spelsugen. Eden Hazard satte an tonen med kvicka löpningar och snabba direktpassningar. Efter tolv minuter styrdes hans avslut i stolpen efter ett snabbt anfall.Hazard fortsatte att se pigg ut när Chelsea höll i taktpinnen och var det vassare laget. Morata hade tidigt två avslut som båda gick utanför och i den 24:e minuten fick han chansen med huvudet efter en perfekt svepande passning från David Luiz. Oblak fick dock fingerspetsarna på bollen och tippade ut den till en resultatlös hörna.Efter 35 minuters spel fick hemmalaget till ett bra anfall på högerkanten och bollen studsade sedan framför Chelseas mål innan den kunde rensas undan. Ett anfall som inte gav något direkt, men i sambandet med anfallet ändrades matchbilden något och Atletico fick blodad tand. Fyra minuter senare kom utdelningen. David Luiz höll lite för länge och tydligt i en Atletico-tröja vid en hörna och domaren pekade på straffpunkten. Griezmann klev fram och gjorde inget misstag,De avslutande minuterna blev händelserika med flera halvchanser och hörnor för Chelsea. Den hetaste chansen i slutet var dock hemmalagets när Courtois släppte retur rakt fram till Saúl som kunde ökat på sitt lags ledning, men fick se sin bredsida passera utanför stolpen.Hemmaledning i halvtid var inte helt rättvist, men heller inte helt orättvist. Chelsea var det bättre laget under den första halvleken och skapade flest chanser, men Atletico och Oblak lyckades hålla tätt, samtidigt som man förutom målet skapade en del oro för Chelseas defensiv.Stämningen på planen var en annan när den andra halvleken blåstes igång. Några tuffare satsningar eldade på spelarna och tempot höjdes. Jakten på kvittering intensifierades så sakteliga.Klockan tickade upp mot 60 minuter när Hazard vände på vänsterkanten och slog in bollen till en framstörtande Morata. Spanjoren gjorde som han gjort flera gånger under säsongsinledningen, satte pannan till och skickade in bollen i nät. Kvitterat. Även om spelet varit förlagt till Atleticos planhalva kändes matchbilden kontrollerad från båda håll. Chelsea behöll dock initiativet och ett par minuter efter kvitteringen var Fabregas snubblande nära, bokstavligt talat, att ge Chelsea ledningen.Spelet jämnades ut och flyttades senare mer och mer mot Chelseas planhalva. Kanske av så enkla skäl som att Chelsea var mer nöjda med ett oavgjort resultat än Atletico? Simeone gjorde sina byten och såg sitt lag piggna till allt mer. Conte väntade till den 82:a minuten innan han gjorde sin första förändring då Morata och Hazard lämnade plats för Batshuayi och Willian. Några minuter senare kom matchens sista byte då Christensen ersatte Fabregas i ett byte som vittnade om att Conte nog kände sig ganska nöjd med en poäng på bortaplan mot Atletico.Atletico fortsatte vara det mer offensiva laget när klockan tickade vidare, upp mot och förbi 90 minuter. En frispark till David Luiz i slutet var startskottet för matchens sista anfall. Chelsea rullade bollen, löpte, hittade ytor, hittade Batshuayi, hittade ett segermål. Ett mycket vackert anfall avslutades med en säker bredsida från nära håll av Batshuayi som med matchens sista spark satteoch säkrade tre poäng till Chelsea.Chelsea gör en riktigt bra match och vinner till slut ganska rättvist, även om 1-1 också hade varit klart rättvist. Tungt för Atletico naturligtvis att förlora på matchens sista spark och att ha en etta i poängkolumnen efter två omgångar var inte vad spanjorerna hoppats på. För Chelseas del står istället en sexa och man har fått en drömstart i gruppen.Hazard och Morata satte tonen i den första halvleken, men en stor liten kraft som idag var en ovanligt offensiv kraft och förtjänar ett extra omnämnande är Kanté. Otroligt stark och otroligt trygg!Chelsea vinner alltså med 2-1 i Madrid och kopplar därmed ett tidigt grepp i gruppen. Många matcher återstår dock och närmast för Chelsea väntar en ny viktig match, hemma mot Roma om tre veckor.Courtois - Azpilicueta, David Luiz, Cahill (c) - Moses, Kante, Fabregas (Christensen 86), Bakayoko, Alonso - Morata (Batshuayi 82), Hazard (Willian 82)Caballero, Zappocosta, Rudiger, PedroMorata 60, Batshuayi 90+4David Luiz 39, Alonso 80Oblak - Juanfran, Godin, Lucas, Filipe Luis - Saul Niguez, Partey (Gimenez 77), Koke - Correa (Gaitan 71), Griezmann, Carrasco (Torres 69)Moya, Savic, Vietto, GabiGriezmann (pen) 40Partey 47, Griezmann 54Cuneyt Cakir (Turkiet)