Det behövs en skärpning när EL nu tar sin början

Inför Atalanta - Everton

Europa Leagues gruppspel återvänder till Everton FC efter två säsongers frånvaro. The Toffees ställs direkt inför en lurig öppningsmatch när grupp E slår upp portarna 19.00 under torsdagskvällen.

Det är den italienska överraskningen Atalanta från Bergamo på bortaplan som står på menyn i

Några direkta stjärnor kryllar det inte av i Atalanta utan här är det kollektivet som gör sitt jobb tillsammans med en bra tränare. Trots en knackig inledning i ligan ska italienarna tas med högsta respekt. Notera att man t.ex. mött både Napoli och Roma i upptakten av ligan.



För Evertons del är det ingen jättebra känsla man kommer till Italien med. En fullkomligt urusel insats i lördags mot



Avspark är 19.00 och spelplats är Stadio Citta del Trocolore. Matchen går att se på Eurosport Player för er som löser ett abonnemang.



