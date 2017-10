Huddersfield Town - Tottenham 0-4

2017-09-30 13:30

Huddersfield - Tottenham

0-4



Första förlusten hemma på John Smith's Stadium kom under lördagen mot Tottenham











Wagner valde att ställa upp med följande startelva:



Lössl

Smith - Zanka - Schindler - Löwe

Hogg - Mooy

Kachunga - Ince - Van La Parra

Depoitre



Bänken: Malone - Whitehead - Billing - Sabiri -Cranie - Green - Hadergjonaj



MATCHEN:







Första målet kom redan efter tre minuter genom den notoriske målskytten Harry Kane.

Engelsmannen fick med sig bollen fri med Lössl och kunde enkelt placera in bollen efter en bjudning från Chris Löwe.



Town hotade stundvis efter ledningsmålet med anfall som resultat av aggresivt spel på centralt mittfält, men hann endast få till några halvchanser innan både 2:a och 3:e målet kom innan halvtid genom Ben Davies och nyss nämnde Kane.





Harry Kane gör sitt andra mål under matchen



I den andra halvleken styr Tottenham spelet och fastställer resultatet i slutet av matchen till 4-0 genom inhoppande

Town's bästa chans i matchen kommer under andra halvleken där

ANALYS:



Tottenham var överlägsna från början till slut



Londonklubben öste på från start och hade redan avgjort matchen efter 25 spelade minuter.

Trots att matchen var avgjord tidigt fortsatte Spurs i den andra halvleken att anfalla och lät inte Town bjudas in till några farliga lägen.



Town spelade bra fotboll stundvis, men var för naiva i försvarspelet där individuella misstag ledde till att matchen avgjordes alldeles för tidigt.





En tung dag på JSS



Chris Löwe hade en riktigt tuff dag. Tre av målen kommer från hans sida av defensiv planhalva, varav två av blir till som konsekvens för tyskens individuella misstag.



Tottenham, med Harry Kane i spetsen, förtjänade segern utav tvekan. Matchen blir en lärdom för tränare Wagner inför framtida matcher av samma kaliber.



MATCHEN INNEBAR:



* Att Town inte längre är obesegrade hemma på JSM.

* Town har nu spelat fem raka matcher utan en seger. (West Ham,

*



Nu väntar landslagsuppehåll för en del av spelarna i The Terriers.



Efter uppehållet väntar nästa ligaomgång. den 14:e oktober mot Swansea City på Liberty Stadium.

Huddersfield -Tottenham Jonas Lossl

Tommy Smith

Zanka

Christopher Schindler

Chris Lowe

Aaron Mooy

Jonathan Hogg

Elias Kachunga

Tom Ince

Rajiv van La Parra

Laurent Depoitre



Avbytare

Philip Billing

Martin Cranie

Robert Green

Florent Hadergjonaj

Scott Malone

Abdelhamid Sabiri

Dean Whitehead

Hugo Lloris

Toby Alderweireld

Davison Sanchez

Jan Vertonghen

Kieran Trippier

Harry Winks

Eric Dier

Ben Davies

Christian Eriksen

Harry Kane

Dele Alli



Avbytare

Juan Foyth

Son Heung Min

Fernando Llorente

Georges-Kevin Nkoudou

Moussa Sissoko

Michel Vorm

Kyle Walker-Peters



2017-10-01 11:25:00

