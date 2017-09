2017-09-19 20:45

Leicester - Liverpool



Huth tillbaka?

Inför Leicester City - Liverpool (Ligacupen, tisdag)

Tisdag och match i Ligacupen. Det är ett tufft matchande, främst för Liverpool, den närmsta tiden och The Reds tvingas märkligt nog till två resor till King Power Stadium inom loppet av fem dagar, detta eftersom lagen möts i seriespel på lördag.





Sett till den gångna helgens startelva mot Hudds, så är det rimligt att anta att det blir ändringar på åtminstone 7-8 platser i laget. Hamer, eller varför inte Jakupovic, mellan stolparna? Huth lär vara tillbaka på mittbacksplatsen efter skada och visst skulle det vara läge att nye Dragovic gör honom sällskap som mittlås? På mittfältet lär det stökas om rejält. Iborra, Gray och Musa in, är väl rimligt att tro. På topp Slimani och Ulloa?



I Liverpool går ryktena heta att



Tips: Liverpool har bara vunnit en av de senaste fyra bortamatcherna i Leicester. Det indikerar kanske att det kan bli en jämn drabbning? Jag tror på det. 1-1? Carabao Cup, det vanligt folk kallar för Ligacupen, brukar vanligtvis inte innebära att lagen ställer ut den mest namnkunniga startelvan på plan. Leicester har ligaspelet som prio, inte minst efter den lite dåliga poängskörden på de inledande fem matcherna. Gästande Liverpool har inte bara ligan att tänka på, utan även spel i Champions League och match nästa vecka borta mot Spartak Moskva. Det är rimligt - och högst sannolikt - att båda lagen kommer att lufta en del truppspelare. Leicester gör det "alltid" i cupspel och det finns absolut ingen som helst anledning att tro att Shakespeare kommer att tänka annorlunda till denna match.Sett till den gångna helgens startelva mot Hudds, så är det rimligt att anta att det blir ändringar på åtminstone 7-8 platser i laget. Hamer, eller varför inte Jakupovic, mellan stolparna? Huth lär vara tillbaka på mittbacksplatsen efter skada och visst skulle det vara läge att nye Dragovic gör honom sällskap som mittlås? På mittfältet lär det stökas om rejält. Iborra, Gray och Musa in, är väl rimligt att tro. På topp Slimani och Ulloa?I Liverpool går ryktena heta att Danny Ings - den extremt, vad gäller skador, otursförföljda forwarden - kanske gör comeback i tisdagsmatchen mot Leicester. Onekligen spännande. Liverpool lär också rotera en hel del i elvan eftersom viktigare macher än just denna är i sikte.Liverpool har bara vunnit en av de senaste fyra bortamatcherna i Leicester. Det indikerar kanske att det kan bli en jämn drabbning? Jag tror på det. 1-1?

2017-09-18 12:18:54

