Alberto Morenos fall och uppgång

Liverpools vänsterback letade efter en utväg ifrån Anfield under sommaren - utvecklingen sedan dess har varit imponerande

"Det är en klubb jag älskar och staden likaså. Så alla kritiker, alla som sa att jag skulle lämna, alla borde vara tysta nu när jag är tillbaka i laget."







När det gäller uttalanden så var det modigt av Alberto Moreno att leverera ovanstående citat samma kväll som man möte Newcastle borta.



Det är trots allt så att fans minns. Ett fel på St James Park så hade rubrikerna satt sig själva.



Det har varit ett par märkliga månader på Anfield, men Morenos lyft från bänken till startelvan har varit en av de mer överraskande händelserna.



Det här är en spelare ska vi komma ihåg som bara startade två ligamatcher förra året och som skulle varit såld till Napoli - eller vemsomhelst egentligen när Liverpool erbjöds 15 miljoner pund i juni.



När man ser tillbaka på det nu så var chansen att spanjoren skulle vara given vid det här laget väldigt liten. James Milner, en högerfotad central mittfältare höll honom utanför laget hela säsongen och en ny vänsterback skulle köpas in. Andy Robertson kom från Hull innan juli blev augusti.







Det såg ut att bli slutet för Moreno, en populär kille bland lagkamraterna och hos Jürgen Klopp men vars prestationer aldrig såg ut att riktigt räcka till.



Men såg man matchen mot Manchester United under lördagen så var det svårt att inte tänka på den resa vänsterbacken har gjort, Moreno är verkligen tillbaka - och kanske har vi alla haft fel hela tiden.



Det här var Morenos match nummer tio den här säsongen och med tanke på att han bara gjorde 18 matcher ifjol så kanske inte tvivlarna har omvänts än men det är dags att hylla den som hyllas bör. Moreno har förtjänat sin startplats och ser inte ut att lämna ifrån sig den på ett tag.



Det går att argumentera för att vändpunkten kom i matchen mot Bayern München under försäsongen. Alberto Morenos prestation var speglades av styrka, aggressivitet, energi, snabbhet och fokus. En påminnelse om vilken spelare han egentligen är.



"Jag är en krigare, jag ger aldrig upp. När vi plockade in Andy Robertson gav det mig bara ännu mer motivation och fokus."



Robertson var ombytt i matchen mot United under lördagen och såg på när Moreno spelade 90 minuter, mycket talar för att Robertson fortfarande är i en fas där han acklimatiserar sig till klubben och spelet på plan.



Ett moment som stod ut i första halvlek var när Moreno tappade bollen på egen planhalva och Anfield såg det värsta hända. Men när Lukaku fick fatt i bollen och drev framåt kom den spanska ytterbacken i full fart för att rätta till sitt misstag, med perfekt timing. Likaså var hans block på ett skott från Young precis innan halvtid.



United testade honom i luften när man slog diagonala bollar ut mot Young eller Valencia, Alberto Moreno hanterade förtjänstfullt även denna delen av spelet.



Han behöver fortfarande göra mer för att övertyga tvivlarna och givetvis sitter ärren från finalen i Basel kvar och för några är han alldeles för sprängfylld av energi och gränsar ibland till att vara hyperaktiv - men just nu kan han inte göra saker så mycket bättre.



Nu handlar det om att bygga vidare och utvecklas ännu mer. Han har lyckats tysta några med starten på säsongen. Nu handlar det om att fortsätta tysta kritiker.

2017-10-16 01:52:28

