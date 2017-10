Elvan klockan elva

Förutom en ny, och väldigt tråkig, skada på Sadio Mané, finns frågetecken vad gäller formen på flera Liverpoolspelare. Varken Wijnaldum eller Oxlade-Chamberlain har sett särskilt förtroendeingivande ut hittills. Dessutom har både Firmino och Sturridge haft otroligt svårt att göra mål de senaste matcherna. Men trots de svaga resultaten är det inte rättvist att påstå att Liverpool spelat dåligt den senaste månaden – chanser har skapats, men allt för sällan förvaltats. Om den svagheten kan åtgärdas har Liverpool goda chanser att få med sig tre poäng idag.



Skadeläget

Förutom Lallana och Clyne som varit borta länge är det stora tappet i dagens match att Sadio Mané skadat sig under landslagsuppehåll. Senegalesen har varit Liverpools kanske bästa spelare under säsongsinledningen och kommer att saknas.



Elvan

Simon Mignolet är given i målet, men på båda ytterbacksplatserna finns alternativ att tillgå. Till höger konkurrerar Alexander-Arnold och Moreno, som därför startar till vänster. Jag tror Klopp satsar på trygghet till höger också, och låter Joe Gomez spela.



Även tidigare har varningar kommit om att än Matip, än Lovren varit småskadade men till slut har de ändå hamnat i startelvan och jag tror att detsamma gäller idag.



På mittfältet är både Emre Can och Henderson givna. I anfallet tror jag Firmino och Salah startar, och jag tror att Sturridge får börja på bänken. Coutinho är given i startelvan men frågan är om Klopp låter honom spela på mittfältet, och skickar Oxlade-Chamberlain till vänsterkanten – eller om han gör tvärtom? Möjligheten finns också att Coutinho spelar till vänster och att Wijnaldum spelar på mittfältet.



Holländaren har haft en väldigt svag säsongsinledning, men det har tyvärr Oxlade-Chamberlain också. I slutändan tror jag att Klopp ger Oxlade-Chamberlain chansen, men skjuter fram Coutinho till anfallstrion. På så sätt kan Oxlade-Chamberlain stötta mittfältet med lite muskler och fysisk närvaro, medan Coutinho får koncentrera sig på att anfalla.



Mignolet

Gomez - Matip - Lovren - Moreno

Henderson

Can - Ox

2017-10-14 11:00:00

