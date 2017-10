Ings: Mitt mål är större än Ligacupen

Danny Ings har till följd av knäskador endast spelat 26 minuter i Premier League på två år, men är fast besluten att ta sig tillbaka till förstalaget och spela på de största arenorna igen. Att lämna Liverpool för att ha större möjligheter till speltid är i nuläget inte ett alternativ.

I oktober 2015 hade Danny Ings nätat i derbyt på Goodison Park, visat stark form under de föregående veckorna och gavs chansen mot Litauen i sin landslagsdebut för England. Men, tillbaka på Merseyside rök korsbandet under det första träningspasset under Jürgen Klopp, som just hade ersatt Brendan Rodgers, och därefter har följt två år av skadehelvete för forwarden.



Den här säsongen har Ings samlat ihop till 20 minuters speltid som inhoppare mot Leicester i Ligacupen i en match vars utkomst innebar en förlorad möjlighet till fler chanser i den röda tröjan. En spelare som kämpat i två år för att över huvud taget spela fotboll igen låter sig dock inte nedslås så lätt.



"Jag gav mig aldrig tid att tycka synd om mig själv, för då kommer du aldrig tillbaka dit du befann dig", förklarar Ings i en intervju med The Times.



"Det är inte avgörande för min karriär att vi har slagits ur cupen. Visst hade det varit fint att ha den möjligheten till spel att se fram emot, men om det vore det enda jag hade kämpat för hade något varit galet. Mitt mål är att komma tillbaka till förstalaget och spela i Champions League och Premier League. Där jag nu befinner mig är dock alla typer av matcher viktiga för mig, oavsett om det är med förstalaget eller i U23."



På frågan om han har övervägt att gå på lån eller söka sig en ny klubb säger Ings att Liverpool inte är en klubb du har lust att lämna.



"Om jag inte hade gett allt för att lyckas här är det något som hade präglat mig under resten av karriären. Jag känner att jag fortsatt har en stor roll att spela för Liverpool FC."

2017-10-07 18:45:14

