Klopp efter matchen

Jürgen Klopp var nöjd med både det ena och det andra efter ha satt ett nytt klubbrekord i och med bortavinsten mot Maribor.

Jürgen Klopp hyllade sättet som laget tog sig an matchen på när han tog till orda på presskonferensen efteråt:



”Vi gjorde det bättre än bra. Från första sekund så gjorde vi exakt det som vi ville. Vi ville pressa bättre än vad vi har gjort de senaste veckorna eftersom jag tycker att vi gjorde mycket rätt i offensiven i lördags men vårt presspel kunde ha varit bättre. Ikväll så gjorde vi det mycket bättre mot ett lag som vill spela fotboll. Vi gjorde det första målet efter att vi pressade högt och några mål till där vi pressade högt efter att ha förlorat bollen. När vi väl hade gjort det så avslutade vi väldigt bra. Tidigare den här säsongen så har vi haft tid inne i boxen men inte haft den rätta kylan att slå den rätta passningen. Ikväll var det annorlunda. Hela tiden när vi lät dem spela så tog de sig upp i anfall men vi gav aldrig upp i den här matchen. Det var bra, riktigt bra och det går inte att vinna med 7-0 om man inte spelar väldigt bra.”



Alex Oxlade Chamberlain gjorde sitt första mål för klubben, Klopp igen:



”Det hjälper oss mycket, han kunde ha gjort två.



Ett nytt klubbrekord sattes också i och med den stora vinsten, Klopp igen:



”Jag fick reda på det direkt efter matchen. Jag hade ingen aning om detta. Vi har pratat om detta några gånger om vilken fantastisk historia det är i den här klubben och att det kommer att bli svårt att slå det. Det är väldigt ovanligt att man vinner med 7-0 men det visar återigen hur bra vi var ikväll. Maribor kändes som de hade ganska gott självförtroende innan matchen av olika anledningar och de är ett bra lag. Vi kunde läsa tidningen idag då en av coacherna kan språket och jag frågade honom vad det stod. Han svarade att de var vid ganska gott mod eftersom inget engelsk lag någonsin har vunnit i Maribor så även det var något som vi lyckades med för första gången. Grabbarna förtjänar det här eftersom de fortsatte att trycka på. Det är alltid bra att jobba tillsammans, det enda problemet är att förklara varför vi inte vinner. Det är förmodligen det svåraste att förklara, speciellt efter våra matcher eftersom vi skapar tillräckligt med chanser men vi utnyttjar dem inte. Vi skall försöka använda det här resultatet nu men nästa match är mot



Citaten hämtade från liverpoolfc.com hyllade sättet som laget tog sig an matchen på när han tog till orda på presskonferensen efteråt:”Vi gjorde det bättre än bra. Från första sekund så gjorde vi exakt det som vi ville. Vi ville pressa bättre än vad vi har gjort de senaste veckorna eftersom jag tycker att vi gjorde mycket rätt i offensiven i lördags men vårt presspel kunde ha varit bättre. Ikväll så gjorde vi det mycket bättre mot ett lag som vill spela fotboll. Vi gjorde det första målet efter att vi pressade högt och några mål till där vi pressade högt efter att ha förlorat bollen. När vi väl hade gjort det så avslutade vi väldigt bra. Tidigare den här säsongen så har vi haft tid inne i boxen men inte haft den rätta kylan att slå den rätta passningen. Ikväll var det annorlunda. Hela tiden när vi lät dem spela så tog de sig upp i anfall men vi gav aldrig upp i den här matchen. Det var bra, riktigt bra och det går inte att vinna med 7-0 om man inte spelar väldigt bra.”gjorde sitt första mål för klubben, Klopp igen:”Det hjälper oss mycket, han kunde ha gjort två. Daniel Sturridge gjorde det bra inför det målet, det var verkligen snyggt och jag gillar det. Han var väldigt aktiv och slog krossbollar, vi involverade honom inte omedelbart. Det var som om vi glömde att vi hade pigga ben på högerkanten. När han sedan kom med i spelet så blev det väldigt bra.”Ett nytt klubbrekord sattes också i och med den stora vinsten, Klopp igen:”Jag fick reda på det direkt efter matchen. Jag hade ingen aning om detta. Vi har pratat om detta några gånger om vilken fantastisk historia det är i den här klubben och att det kommer att bli svårt att slå det. Det är väldigt ovanligt att man vinner med 7-0 men det visar återigen hur bra vi var ikväll. Maribor kändes som de hade ganska gott självförtroende innan matchen av olika anledningar och de är ett bra lag. Vi kunde läsa tidningen idag då en av coacherna kan språket och jag frågade honom vad det stod. Han svarade att de var vid ganska gott mod eftersom inget engelsk lag någonsin har vunnit i Maribor så även det var något som vi lyckades med för första gången. Grabbarna förtjänar det här eftersom de fortsatte att trycka på. Det är alltid bra att jobba tillsammans, det enda problemet är att förklara varför vi inte vinner. Det är förmodligen det svåraste att förklara, speciellt efter våra matcher eftersom vi skapar tillräckligt med chanser men vi utnyttjar dem inte. Vi skall försöka använda det här resultatet nu men nästa match är mot Tottenham så det blir förmodligen inte samma resultat. Men det är inga problem, vi har några dagar på oss att återhämta oss och förbereda oss inför matchen så det är bra och vi ser verkligen fram emot den matchen.”Citaten hämtade från liverpoolfc.com

0 KOMMENTARER 278 VISNINGAR 0 KOMMENTARER278 VISNINGAR CARL-MARTIN LANDQUIST

2017-10-18 10:08:47

ANNONS:

Fler artiklar om Liverpool

Liverpool

2017-10-18 10:08:47

Liverpool

2017-10-17 23:55:00

Liverpool

2017-10-17 23:15:00

Liverpool

2017-10-17 12:03:05

Liverpool

2017-10-16 21:35:00

Liverpool

2017-10-16 15:46:47

Liverpool

2017-10-16 01:52:00

Liverpool

2017-10-15 13:02:43

Liverpool

2017-10-14 18:05:41

Liverpool

2017-10-14 16:22:10

ANNONS:

Jürgen Klopp var nöjd med både det ena och det andra efter ha satt ett nytt klubbrekord i och med bortavinsten mot Maribor.Allt och lite till gick in när Liverpool körde över Maribor och satte nytt klubbrekord för en bortavinst i Champions League. Roberto Firmino öppnade målskyttet redan efter fyra minuter och kvarten senare stod det 3-0. Liverpool tog det inte lugnare för det utan fortsatte i ett högt tempo och tvingade fram misstag efter misstag från hemmalaget och till slut var det Trent Alexander-Arnold som fick fastställa slutresultatet när han via en hemmafot skickade in 7-0 i den 90:e minuten.Baksidan av löpsedeln, motsvarigheten till det sociala skyddsnätet eller en klockren rensning på mållinjen. Det handlar om laget i rött och kommentarerna hålls kort. Rött kort helt enkelt. Underbart är kort.35 miljoner pund-mannen Alex Oxlade-Chamberlain lyckades imponera kraftigt under den lilla speltid han fick mot Manchester United. Nu hoppas många att det var tändningen som behövdes efter en medioker start på Liverpoolkarriären. Inte minst Jürgen Klopp.Liverpool ställs i två raka matcher mot Grupp E:s förväntade slagpåse NK Maribor och efter två oavgjorda matcher är det nödvändigt med seger för Liverpool om Sevilla ska utmanas om gruppsegern. Spelbolagen ger Liverpool över 85 % chans till att vinna i Slovenien, men just det här att ta 3 poäng har inte varit Jürgen Klopps lags signum på sistone.Efter två månaders frånvaro och en kortare vistelse i Qatar är Adam Lallana tillbaka i träning på Melwood.Liverpools vänsterback letade efter en utväg ifrån Anfield under sommaren - utvecklingen sedan dess har varit imponerandeDejan Lovren tycker efter oavgjort mot United att Liverpool kunde fått med sig fler poäng – men ser också många positiva aspekter att ta med sig från matchen.Jürgen Klopp var nöjd med Liverpools insats efter 0-0 hemma mot Manchester United och passade på att hylla lagets så ofta ifrågasatta försvarsspel efter en sällsynt hållen nolla.Jürgen Klopps Liverpool lyckades inte sätta stopp för Manchester Uniteds obesegrade svit. Derbyt mellan Liverpool och Manchester United slutade oavgjort. David De Geas fantomräddning i första halvlek på Matips avslut avgörande.