Leicester City - Liverpool 2-3 (1-2)

Liverpool hakar på toppen efter att tre poäng bärgats mot Leicester City på King Power Stadium.

Matchfakta



Mål

Leicester City: Okazaki (45+3), Vardy (69)

Liverpool: Salah (15), Coutinho (23), Henderson (68)



Varningar

Leicester City: Albrighton, Ndidi, Vardy

Liverpool: Matip, Lovren, Mignolet



Arena: King Power Stadium



Domare: Anthony Taylor



Efter en svag insats i tisdagens 2-0-förlust i Ligacupen mot Leicester återvänder Liverpool till King Power Stadium för att ta revansch på Foxes.



Liverpool gör hela sju ändringar från tisdagens startelva.



Coutinho Firmino Salah

Wijnaldum Henderson Can

Moreno Lovren Matip Gomez

Mignolet



Bänk: Karius, Klavan, Alexander-Arnold, Milner, Oxlade-Chamberlain, Sturridge, Solanke



Skador och avstängningar: Mané (avstängd), Lallana, Clyne, Bogdan



Första halvlek



Leicester ställer upp en klassisk 4-4-2 där Jamie Vardy och Shinji Okazaki turas om att pressa Liverpoolförsvaret. Detta leder stundtals till slarv i passningsspelet och hemmalaget kan vinna en del boll på mittplan som resultat av det.



I matchens inledande minuter har Liverpool svårt att komma igenom ett Leicester som ligger tätt in på gästerna. Mohamed Salah bevakas extra noggrant, vänsterbacken Ben Chilwell ger inte egyptiern mycket utrymme att visa prov på sin snabbhet.



Salah missar ett helt öppet mål på returen efter att Emre Can skjutit ett hårt, pressat skott i stolproten i matchens trettonde minut.



Mål: Philippe Coutinho väggar snyggt med Alberto Moreno på vänsterkanten och slår ett skruvat inlägg med insidan av foten till Salah som störtat fram på bortre stolpen. Yttern nickar via Leicesters målvakt och in i mål.



Leicesters höga press resulterar i flertalet långbollar från Liverpools backlinje och många dueller runt mittcirkeln.



Mål: Moreno fixar frispark i perfekt läge cirka 20 meter rakt framför Kasper Schmeichels mål. Coutinho tar frisparken och skruvar in bollen helt otagbart i målvaktens vänstra hörn, en repris från brassens premiärmål borta mot Arsenal förra säsongen om ni kommer ihåg.



Efter målet böljar spelet fram-och-tillbaka med visst övertag för Reds. Leicester känns dock väldigt giftiga när Vardy och company får bollen högt upp i banan mot en stundtals stressad Liverpoolbacklinje.



Bortalagets två brassar byter ofta plats med varandra på planen där Firmino rör sig åt vänsterkanten för att öppna upp för Coutinho och dennes farliga skott från centralt i plan.



Liverpool har inte lika mycket boll som laget hade i tisdagens match mot Leicester. Det minskade bollinnehavet kanske är till fördel för gästerna vars styrka främst ligger i kontringsspelet.



I den 39:e minuten gör Okazaki 1-2 för Foxes men vinkas av för offside, ett mycket tveksamt beslut visar reprisbilderna.



Mål: Kort efter att Mignolet räddat en farlig nick från Jamie Vardy reducerar Okazaki, och den här gången godkänns målet. Även det en situation att diskutera efter matchen, japanen ser nämligen ut att hindra Mignolet från att nå bollen i luftrummet innan anfallaren slår in bollen i det tomma målet. Ett psykologiskt viktigt mål för Leicester som går avslutar den andra halvleken med vittring.



Andra halvlek



Leicester öppnar den andra halvleken intensivt. Det märks att laget fått energi från den första halvlekens sena reducering.



Vid lite mer än timmen spelad verkar det som att Leicesters försvar har tröttnat något och Liverpool får lättare med uppspelen och längre anfall.



I den 65:e minuten byter Jürgen Klopp ut Firmino och in kommer Daniel Sturridge.



Mål: En tre-mot-två situation resulterar i att kapten Jordan Henderson utökar ledningen till 1-3 efter en öppnande passning från nyss inbytte Sturridge.



Mål: Snabb replik från Leicester som, endast en och en halv minut efter Liverpools mål, reducerar än en gång. Vardy kan helt utan markering knoppa in Mignolets retur till 2-3 och frågan är; hur kunde anfallaren tillåtas stå så fri i straffområdet?



Leicester är nära en rekordsnabb upphämtning när domare Anthony Taylor blåser straff till hemmalaget efter att målskytten Jamie Vardy klumpigt sparkats ned av Mignolet i den 71:a minuten. Engelsmannen tar själv hand om straffen som Mignolet räddar. Straffräddningen blir belgarens sjunde av totalt femton slagna - ett väldigt imponerande facit för keepern.



Liverpool sjunker ned i plan och låter Leicester föra spelet. James Milner går in istället för Emre Can, ett tydligt defensivt byte. Hemmalagets vilja att gå framåt öppnar upp stora ytor för Liverpools offensiva spelare, framför allt för Daniel Sturridge som gör ett fenomenalt inhopp.



Domaren lägger till fem minuter, varav hälften skickligt spelas av när Liverpoolspelarna rullar bollen mellan sig. Matchen slutar 2-3 till Liverpool.



Sammanfattning



Liverpool gör en bra match över 90 minuter. Reds gör tre mål vilket måste vara skönt efter allt snack om lagets ineffektivitet. Dessutom var det viktiga spelare som gjorde målen, Salah efter alla missade chanser, Henderson efter tidigare svaga insatser och ifrågasatt ledarskap och Coutinho efter ja, ni vet.



Försvaret är fortfarande där skon klämmer, än en gång släppte laget in fler än ett mål och det kunde varit fler om inte Vardy missat straffen. Detta är en ovana som måste få ett slut och det snarast. Liverpool kommer aldrig vinna någonting om laget fortsätter släppa in mål i den här takten. Klopp och backlinjen kan inte förlita sig på att anfallet gör tre mål eller fler i varje match, det fungerar helt enkelt inte i längden.



I och med den här segern går Liverpool upp på 11 poäng och parkerar på en stabil femte plats. En minst sagt viktig trepoängare för Reds, annars skulle gapet upp till Manchesterklubbarna i toppen utökas till 8 poäng och en potentiell ligatitel skulle redan efter sex spelade omgångar varit ganska körd.



Avslutningsvis: Handklappor bör förbjudas och resultera i poängavdrag och tvångsdegradering för varje lag som använder dem under matcher.



Spelaromdömen



Simon Mignolet stod för ett gäng viktiga räddningar, däribland Vardys straff som skulle ändrat matchbilden väsentligt om inte belgaren stått i vägen. Var dock lite darrig i spelet med boll och orsakade ju trots allt straffen. Vi säger att Mignolet går plus-minus-noll från den här matchen.



Joe Gomez hanterade Jamie Vardy på ett bra sätt i första halvlek och försökte följa med upp i anfallen. Hade otur vid Okazakis reduceringsmål. Joël Matip var stabil matchen igenom, brast dock i markeringen av Vardy vid 2-3-målet. Dejan Lovren är ett konstant orosmoment på planen. Såg nervös ut, slarvade i passningsspelet och upphävde en offside som kunde resultera i mål för hemmalaget. Alberto Moreno fixade Coutinhos frispark och kombinerade fint med brassen på vänsterkanten.



Jordan Henderson står för en riktigt bra insats där han gör sitt första mål på ett år och är stabil bakåt. Spelade dessutom snyggt fram Moreno innan spanjoren fixade Coutnhos frispark. Emre Can gör det också bra. Är nära att göra mål men träffar stolpen istället. Tyskens Cruyff-finter i första halvlek var magiska. Gini Wijnaldum växte in i matchen och gjorde det han skulle, vann boll och höll sig i bakgrunden.



Philippe Coutinho var suverän i första halvlek där han först, genom ett skruvat inlägg, spelade fram Salah till 0-1 för att sedan själv utöka ledningen till 0-2 efter en vacker frispark. Var bra i andra halvlek också men inte lika dominant som i den första. Mohamed Salah gör ett mål och var ett ständigt hot på sin högerkant. Roberto Firmino byttes ut ganska tidigt i andra halvlek, ganska osynlig, hade något lovande skott utanför, men inte jättemycket mer. Daniel Sturridge kom in istället för Firmino och assisterade Henderson till 1-3 och blev en fin injektion för Liverpool i matchens sista 25 minuter.



Matchens bäste spelare enligt liverpoolsweden.se: Philippe Coutinho









