Liverpool – Manchester United 0-0

Jürgen Klopps Liverpool lyckades inte sätta stopp för Manchester Uniteds obesegrade svit. Derbyt mellan Liverpool och Manchester United slutade oavgjort. David De Geas fantomräddning i första halvlek på Matips avslut avgörande.

Matchfakta



Varningar

Liverpool: -

Manchester United: Chris Smalling, Ashley Young



Arena: Anfield



Domare: Martin Atkinson



Statistik (första halvlek i parentes)

Skott

15-3(7-3)

Skott på mål

6-1(5-1)

Bollinnehav

65-35% (62-38)

Hörnor

7-3(1-3)



Matchrapport

Klopp löser Manés frånvaro genom att lyfta upp Coutinho. Coutinho tar plats till vänster i fronttrean, där han huserade förra säsongen. Sturridge startade senaste i Premier league mot Newcastle men får inte fortsatt förtroende. I backlinjen startar Gomez som högerback istället för Alexander-Arnold. Annars inga överraskningar.



Startelvan:

Mignolet,

Gomez – Matip – Lovren – Moreno

Wijnaldum – Henderson – Can

Salah – Firmino – Coutinho



På bänken: Karius, Klavan, Alexander-Arnold, Milner, Oxlade-Chamberlain, Sturridge, Solanke



Första halvlek

Liverpool inleder matchen bra. Mittfältet med Henderson och Wijnaldum i spetsen tar tag i tempot och flyttar bollen snabbt över planen och mellan lagdelar. Offensivt är det Salah som är den största katalysatorn för chanser i första halvlek. Egyptiern är lurig och snabb, men också oftast oskarp.



Tidigt i matchen kommer United runt på Liverpools vänsterkant vid några tillfällen. Men Liverpool är väl samlade i straffområdet vid efterföljande inspel och styr bort inspelen.



Det stora läget för Liverpool kommer i den 34e minuten. Efter en hörna hamnar bollen hos Firmino i straffområdets vänstra kant. Han gör bort Matic och spelar in bollen snett inåt bakåt till Matip som styr bollen mot mål. De Gea gör en fantomräddning, så som Liverpool fått lov att vänja sig med. Returen hamnar hos Salah som avslutar utanför.



Innan matchen är slut får Lukaku Uniteds bästa chans när han stångar sig förbi Matip och Lovren. Mignolet står upp bra och gör en kvalificerad räddning på landslagskollegans avslut.



Känslan när Atkinson blåste av första halvlek var att Liverpool var tydligt i förarsätet. Till stor del lyckades de bara skrapa ihop halvchanser, men var klart farligare och såg piggare ut än United som verkade inställda på oavgjort innan matchen ens börjat.



Andra halvlek

Liverpool börjar positivt och håller ångan uppe från första halvlek. Dock fortsatt problem att skapa tydliga lägen. Bästa läget i andra halvlek får Emre Can efter inlägg av Gomez. Tysken väljer att avsluta med vänstern på volley och får svårt att rikta bollen tillräckligt bra. Avslutet går över.



Sedan slås tempot av. United skapar ingenting och ger heller inte intrycket av att de går för tre poäng. Liverpool fortsätter att ha mycket yta att spela på bakom Uniteds mittfält men skapar ingenting från det. Vid några tillfällen bryter våra mittfältare igenom men fastnar oftast på motståndarnas backlinje.



I 79e minuten byter Klopp ut Coutinho och Salah mot Oxlade-Chamberlain och Sturrdige. Där och då kändes det som att båda lagen nöjde sig med oavgjort. Oxlade-Chamberlain är förvisso väldigt pigg när han kommer på, men aldrig tillräckligt farlig. Några Liverpoolhörnor på slutet med nickar någon meter över är det närmsta matchen kommer ett avgörande.



Sammanfattning

Liverpools matchrad med endast en vinst på sju matcher förlängdes till åtta och Manchester United är fortsatt obesegrade. Idag kan de, som många gånger förr, tacka David De Gea. Det ögonblicket som är mest avgörande för matchen är spanjorens spektakulära benparad som stoppade Matip att göra sitt andra mål i Liverpoolkarriären.



Den här matchen skulle Liverpool vunnit, med tanke på matchbilden. Men de tydliga lägena fanns inte där och när de väl fanns där så saknades skärpan i avsluten. Mourinhos genidrag var att stänga ner Philippe Coutinho så gott det gick. Coutinho såg inte så mycket av bollen som han brukar. När han väl hade den var han oftast hårt bevakad.



Men, det går att resonera för att det oavgjorda resultatet ändå är ett fall framåt. Mittfältet såg starkare och mer ordnat ut än tidigare under säsongen. Mignolet och hans försvarslinje lyckades stänga igen och tog oftast hand om Uniteds fåtaliga anfall på ett förtroendeingivande sätt.



Spelarkritik

Mignolet får göra ett viktigt ingripande i matchen. När Lukaku bryter sig igenom håller han sig på benen, väntar ut Lukaku, och räddar till slut med relativ enkelhet.



Gomez är stabil matchen igenom. Ställs mot Martial på sin kant men lyckas oftast hantera fransmannen på ett kompetent sätt. Offensivt kommer han fram vid några lägen och slår ett bra inlägg till Can när tysken får ett av matchens bästa lägen.



Matip och Lovren ger ett väldigt lugnt intryck. De vinner majoriteten av sina löpdueller, närkamper och nickdueller.



Moreno släpper igenom en del i början av matchen på sin kant men spelar upp sig. Kommer inte fram lika mycket offensivt som vanligt, utan fokuserar på defensiva plikter.



Henderson gör sin bästa match hittills denna säsong. Söker boll konstant, kontrollerar tempot och växlar upp det vid behov. Defensivt ligger han rätt, täcker upp där det behövs och vinner mycket boll.



Wijnaldum kommer också han upp en nivå denna match. Vinner boll, är ettrig och stark när han växlar tempo vid bolltransport.



Can den svagaste av mittfältarna. Kommer inte riktigt in i matchen mot ett lågt stående United. Har några aktioner där han bombar fram genom mittplan.



Coutinho har inte sin bästa dag. Oftast hårt bevakad. Får inte bollen i avgörande lägen som han är van vid. Kan bättre.



Salah, frejdig och fartfull men tydligt oskarp vid avgörande lägen. Har faktiskt ett jätteläge i när returen från De Geas monsterräddning landar vid hans fötter, men sätter avslutet utanför. Får han ordning på avsluten kan det bli exakt hur bra som helst.



Firmino, stark idag men ännu en nolla i målprotokollet för den gode Bobby. Agerar target på ett imponerande sätt i första halvlek.



I slutet av matchen byts Oxlade-Chamberlain och Daniel Sturridge in. Den förstnämnde imponerar. Oxlade har haft det tufft i inledningen av liverpoolkarriären men ser pigg ut idag. Kanske väntar en startplats mot Maribor i veckan runt hörnet? Sturridge sysselsätter sig med att inte göra någonting alls under sina dryga femton minuter på planen. Solanke byts in 87e minuten och hinner visa på sin fysiska närvaro när han tacklar ner Phil Jones.



Bästa Liverpoolspelare enligt liverpoolsweden.se: Jordan Henderson

JOHAN CEDERVALL

2017-10-14 16:22:10

