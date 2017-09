Manchester City - Liverpool 5-0 (2-0)

Liverpool orkade inte stå upp efter att Mané blivit utvisad i den 37e minuten efter en otäck och olycklig kollision med Ederson. Matchresultatet skrevs till slut till 5-0 i Manchester Citys fördel. Siffrorna hade kunnat bli desto mindre smickrande om inte Simon Mignolet gjort en bra insats mellan stolparna.

Matchfakta

Agüero (25’), Jesus (45+6’, 53’), Sané (77’, 90+1’)Otamendi (6’), Alexander-Arnold (20’), Fernandinho (27'), Can (80’)Mané (37’)Loris Karius fick förtroendet mot Arsenal senast men nu är Mignolet tillbaka mellan stolparna. Något överraskande får Klavan chansen från start med anledning av att Lovren brottats med en mindre skada sedan landslagsuppehållet. Alexander-Arnold startar på högerbacken istället för Gomez i övrigt inga förändringar.Simon MignoletTrent Alexander-Arnold, Joel Matip, Ragnar Klavan, Alberto MorenoEmre Can, Jordan Henderson, Gigi WijnaldumMohamed Salah, Roberto Firmino, Sadio ManéPå bänken:Loris Karius, Joe Gomez, Dejan Lovren, James Milner, Daniel Sturridge, Alex Oxlade-Chamberlain, Dominic Solanke: Liverpoolspelarna hamnar för långt ifrån varandra vid egen utspark. De Bruyne slår en djupledspass som skär igenom Liverpools mittfält och backlinje fram till Aguero. Argentinaren rundar Mignolet och rullar in bollen i öppet mål.: Mané springer efter Matips djupledsboll. Sätter en fot högt och träffar Ederson i ansiktet som är först på boll. Olyckligt och inte uppsåtligen men svårt att ifrågasätta Jonathan Moss beslut att visa ut senegalesen. Ederson dessutom så illa däran efter incidenten att han tvingas byta.: De Bruyne vänder ut och in på Alexander-Arnold och serverar ett perfekt inlägg till fristående Jesus som kan nicka in bollen bakom Mignolet.: Oxlade-Chamberlain får sin debut när han byts in i halvtid mot Salah.: Fernandinho frispelar Agüero som osjälviskt passar sideld till Jesus som passar in bollen i öppet mål.: Milner byts in istället för WIjnaldum i den 58e minuten.Firmino tas av och får nödvändig vila. Solanke ersätter honom.: Sané gör 4-0 när han riktar in bollen intill Mignolets förstastolpe efter inspel av Mendy.: Sané gör sitt andra mål i matchen. Från strax utanför straffområdet vrider han upp bollen i bortre krysset otagbart för MIgnolet.Manés utvisning är det som präglar matchen, naturligtvis. Liverpool tvingas till numerärt underläge och blir dessutom av med sin vassaste spelare. Mané, månadens spelare i Premier League i augusti, såg klart piggast ut av Liverpoolspelarna och skapade stora problem för City-försvarana innan utvisningen. Trots det kan man inte undkomma det faktum att City vann de flesta duellerna över hela planen och att City tilläts spela in djupledsbollar bakom backlinjen konstant sett över hela matchen.Liverpool inledde matchen piggt. Firmino droppade ner och hittade gång på gång farliga ytor mellan backlinje och försvar. Mané rev upp motståndarnas försvarslinjer med sin fart och bolltransporter. Salah hade ett tydligt övertag mot Otamendi på högerkanten. Den sistnämnde är den som får de farligaste lägena men har svårigheter med att leverera slutprodukten.Liverpools mittfält ligger tyvärr för långt ifrån Citys spelare vid upprepade tillfällen. Silva och De Bruyne får för mycket tid och utrymme vilket förr eller senare alltid leder till farliga lägen. Citys ledningsmål uppkommer på sådant vis när De Bruyne frispelar Agüero förbi en stillastående backlinje.Liverpools backlinje ser vid flera tillfällen fullständigt ihålig när Citys skickliga mittfältare sticker in bollar bakom den. I andra halvlek tar Can ett steg ner i plan och bildar en fembackslinje. Trots detta hittar City igenom mellan försvarsspelarna mest hela tiden.Offensivt lyckas inte Liverpool producera någonting alls efter utvisningen.Trots fem insläppta gör Mignolet en värdig insats i målet. Gör bland annat en suverän fotparad i första halvlek i samband med ett sedvanligt hörnhaveri. Chanslös på samtliga mål och stabil matchen igenom.Alexander-Arnold har det svårt matchen igenom. Blir bortgjord vid upprepade tillfällen och har svårt att täppa igen på högerkanten. Faktum är att en klar majoritet av alla Citys chanser kom från deras vänsterkant. Lovren, Klavan och Moreno gör inga direkt dåliga insatser men lyckas inte alls täppa igen tillsammans. Upplevs otajmade och osynkade.Jordan Henderson tar ingen plats på planen och lyckas inte få ihop laget när det stod och vägde i början av andra halvlek. Wijnaldum osynlig innan han blev utbytt. Can syns och tar plats men ofta oskarp i första halvlek. Tar ett steg ner till backlinjen i andra halvlek och spelar okej men lyckas sällan hejda motståndarnas anfall.City vann mittfältskampen med elegans, Liverpools mittfält var aldrig riktigt där.Firmino är bra innan utvisningen men efter det blir det mest springa och pressa för brassen - vilket han i och för sig också gör bra. Salah skapar mycket i första halvlek men har svårt att göra någonting med det. Inspelen är svaga och fastnar oftast på målvakt. Har ett jätteläge när han blir frispelad av Mané men är övertydlig med var han ska skjuta vilket leder till en enkel räddning för Ederson. Mané bäst i Liverpool innan utvisningen och kommer vara saknad i de kommande matcherna ioch med efterföljande avstängning.Oxlade-Chamberlain, Milner och Solanke byts in i andra halvlek men det blir svårt att göra ett avtryck när Liverpool ger intrycket av att redan ha gett upp.Bäste spelare enligt liverpoolsweden.se: Simon Mignolet