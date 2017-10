City krossade Stoke

City visade varför man är ligans målfarligaste lag genom att krossa Stoke med hela 7-2. Ja, ni läste rätt. 7-2....



Avbytarbänken: Bravo, Danilo, Gundogan, Aguero, Mangala, B. Silva, Toure.



Stoke dominerades i första halvlek

Detta kan mycket väl vara Citys bästa insats under Guardiolas tid som huvudtränare, en ren och skär fantastisk fotbollsmatch. Man kommer i den första halvleken att ta tag i taktpinnen direkt, det var City som styrde matchen och bolltempot. Det tar cirka tio minuter, men sen har man blivit varma i kläderna. Man attackerar Stoke på ett flertal olika sätt, våg efter våg sätter man en stor press på Stokes backlinje. Tillslut lyckas man få hål på Stoke genom Gabriel Jesus, likväl skulle det bli fler mål, närmare bestämt två till för Citys del. Målskyttarna är Sterling och Silva, därmed har City på en halvtimme producerat tre mål. Otroligt imponerande!



Showen fortsatte

En del supportrar blev nog nervösa efter att Stoke fått in en reducering, 3-2 var ett faktum. En intressant aspekt med Stokes två mål är att det faktiskt är City som skapar båda, målen sker i form av att det är en cityspelare som är sist på bollen. City var verkligen kliniska denna eftermiddag…

Efter att Stoke turligt nog fått sitt mål i den första minuten av den andra halvleken var det dags för City att ta tag i matchen igen, och som man kom att göra det. Det var en enastående show som åskådarna bjöds på, ett offensivt spel som resulterade i MÅL, MÅL, MÅL, MÅL. Jesus hamnade i målprotokollet igen. Fernandinho smällde in en bomb rakt upp i krysset.



Under de senaste veckorna har Mendy gjort avtryck på sociala medier, detta rör sig om att han nämnt laget som Sharkteam. Ett lag bestående av hungriga hajar som är redo att attackera de andra lagen. Om man tittar på de senaste resultaten och i synnerlighet dagens match, får man faktiskt medge att vi är ett Sharkteam.



Kevin De Bruyne

Nominerades nyligen till Ballon d’Or, ett prestigefullt pris som delas ut till den individ som fotbollsvärlden betraktar som världens bästa. Att De Bruyne nominerats kommer inte som en chock, det är en världsklassmittfältare. Han har under säsongen visat varför han tillhör fotbollseliten, något som man bland annat kunde se i dagens match. Det var en show, det var Kevins show. På pappret får han med sig två stycken assist, två helt fenomenala passningar bör tilläggas. Den första till Gabriel Jesus, men det är den andra som ger mig en fotbollsorgasm. Han vinner bollen på mittplanen, avancerar framåt och slår en genomskärare till Leroy Sane. Passningen skär igenom backlinjen likt en het kniv i ett smörpaket och därmed var fotbollsorgasmen ett faktum. Kevin låg bakom ALLT mot Stoke, han var den heta kniven och Stoke var hans lilla smörpaket.



2017-10-14 19:23:41

