Alex John-Baptiste (t.h. på bilden, nu i QPR) lirade för the Stags när man senast mötte Swindon (med stagsredaktionen på plats). FOTO och Copyright: Martin Shaw

Inför Mansfield-Swindon

För första gången sedan april 2007 ställs the Stags mot Swindon i en ligamatch.

För första gången på tio år ställs the Stags mot Swindon i en ligamatch. Och vid senaste mötet mellan lagen, i Swindon den 21 april 2007, var stagsredaktionen på plats och såg Swindon vinna mot ett kraftigt reservbetonat Stags med siffrorna 2-0, siffror som inte var något att säga om. Tidigare under säsongen 2006-07 vann the Stags sin hemmamatch med samma siffror efter strutar av Barker och Brown. Den segern var the Stags’ sjunde genom tiderna hemma mot Swindon.



Ett Swindon som var det första laget Stags mötte i ligan. Debuten inträffade på Field Mill den 29 augusti 1931 i salig division 3 (södra). 12232 såg Mansfield vinna med 3-2 sedan Joe Readman fixat det historiska första ligamålet, de andra två ordnade Broome till. The Stags' första laguppställning i ligan bör bevaras till eftervärlden och såg ut så här: Wilson, Clifford, England, Wake, Davis, Blackburn, Gilhespy, Readman, Johnson, Broome, Baxter, medan Swindon mönstrade en ex-Stag vid namn Fred Laycock.



De säsonger the Stags lirade i södra gruppen av dåvarande division 3, var Swindon alltid med. Båda lagen tillhörde också grundarna av tredje ligan 1958-59 och möttes också några gånger på 60-talet. Under detta årtionde hade the Stags problem med Swindon såväl hemma som borta men komplexet sprack den 23 november 1968 då the Stags vann med 2-0 efter mål av Dudley Roberts och Bob Ledger.



När sedan the Stags vann division 3 säsongen 1976-77 ställdes man borta mot Swindon i en av slutmatcherna och vann med matchens enda mål, inslaget av Colin Foster. Det var endast tredje segern genom tiderna borta mot Swindon. Och en av swindonspelarna då, Dave Syrett, kom några månader senare att bli the Stags' dittils dyraste spelarinköp. Dagarna före kick-off i the Stags' hittills enda säsong i näst högsta ligan blev Syrett en Stag och han gjorde inte bort sig heller, bl.a. tre mål i en minnesrik 3-3-match hemma mot Tottenham på påskafton 25 mars 1978.



Senast Swindon vann på Field Mill var den 11 november 1978, då Bates fixade matchens enda mål.



Hälften av de 20 tidigare ligamatcherna mellan lagen på Field Mill innan säsongen 2006-07 har slutat med kryss. Ett av dessa, en 1-1-match i division 4 den 19 april 1986, säkrade Swindon's uppflyttning, medan the Stags säkrade sin några dagar senare efter en 4-0-massaker av Hartlepool.



Lagen möttes även säsongen 2002-03 i Division 2. Då vann lagen varsin hemmamatch med 2-1. Men klubbarna har aldrig lottats mot varandra i cupsammanhang.



I Swindon har the Stags oftast haft problem och förlorat 15 av de 21 tidigare matcherna där, bl.a. den 20 november 1965 med 6-2. I den matchen nätade en swindonanfallare vid namn Keith East fem gånger.



Representerat båda klubbarna: Calvin Andrew, Shayne Bradley, Frank Burrows, Colin Calderwood, Dave Caldwell, Michael Carter, Ray Clarke, Giles Coke, Ted Dransfield, Fred Fisher, Jimmy Gauld, Michael Graham, Darius Henderson, Arthur Hetherington, Jake Kean, Harry Keeling, Brian Kilcline, Fred Laycock, Martin Ling, Kenneth Mellor, Eddie Munnings, Andrew Nicholas, Iffy Onoura (senare manager för Swindon), Lee Peacock, Jamie Sendles-White, Alan Sheehan, Blair Sturrock, Dave Syrett, Adam Willis.



Varit manager för båda klubbarna: Danny Williams (två perioder för Swindon, lämnade the Stags för den andra våren 1974), Andy King (var Swindon's manager så sent som i början av 2005-06 men var the Stags' manager när Leeds besegrades i ligacupen 1994-95).



Tidigare möten i Mansfield: 21, V 7, O 10, F 4, Mål Mansfield 27, Mål Swindon 24

Tidigare möten i Swindon: 21, V 3, O 3, F 15, Mål Mansfield 21, Mål Swindon 48.



1931-32 3-2 1931-08-29 2-5 1932-01-02 Div 3 (S)

1937-38 2-0 1937-10-23 3-3 1938-03-05 Div 3 (S)

1938-39 1-1 1939-02-25 2-1 1938-10-22 Div 3 (S)

1946-47 1-1 1946-10-26 1-6 1947-03-01 Div 3 (S)

1958-59 0-0 1959-04-13 1-2 1959-04-22 Div 3 (old)

1959-60 1-2 1960-03-28 1-2 1960-04-23 Div 3 (old)

1965-66 1-5 1966-04-16 2-6 1965-11-20 Div 3 (old)

1966-67 1-3 1967-04-24 1-3 1967-04-11 Div 3 (old)

1967-68 2-2 1967-11-04 1-1 1968-03-30 Div 3 (old)

1968-69 2-0 1968-11-23 0-1 1969-04-22 Div 3 (old)

1975-76 3-1 1975-12-06 2-0 1976-03-27 Div 3 (old)

1976-77 1-1 1976-11-27 1-0 1977-04-30 Div 3 (old)

1978-79 0-1 1978-11-11 0-1 1978-09-02 Div 3 (old)

1979-80 1-1 1979-11-10 1-2 1980-03-22 Div 3 (old)

1982-83 1-0 1983-03-05 0-4 1982-10-23 Div 4 (old)

1983-84 2-2 1983-11-26 1-1 1984-04-29 Div 4 (old)

1984-85 0-0 1984-09-29 0-1 1985-02-02 Div 4 (old)

1985-86 1-1 1986-04-19 1-2 1985-11-23 Div 4 (old)

1986-87 0-0 1986-11-08 0-3 1987-04-03 Div 3 (old)

2002-03 2-1 2003-03-15 1-2 2002-10-26 Div 2

2006-07 2-0 2006-12-05 0-2 2007-04-21 League Two

