Veckopanelen - inför Liverpool

VM-kvalet har dominerat nyhetsflödet de senaste veckorna, men nu försöker ligafotbollen ta sig tillbaka in i rampljuset. Med en match mellan Liverpool och Manchester United på lut är det enkelt gjort. Inför morgondagens rivalmöte har vi samlat ihop redaktionspanelen för att ta tempen på laget och våra motståndare.

Magkänslan är bra måste jag säga och det är längesen den var det inför en match på Anfield. Det är ju en av säsongens allra största matcher och då betyder kanske inte dagsform lika mycket som vilja och motivation. Med det sagt så tror jag att vi är starkare än Liverpool just nu. Jag tycker vi är ett bättre lag samt att jag tror Mourinho fått in ett självförtroende i gruppen som motiverar alla att spela på toppen av sin förmåga.United bör ses som favorit, framförallt med tanke på hur Liverpools agerat försvarssmässigt denna säsong. Sen är Liverpool på Anfield aldrig en enkel match, och laget har som bekant en löjligt hög högsta nivå offensivt. Men känns som United kommer in med bättre förutsättningar.Vad härligt att ha klubblagsfotbollen tillbaka, och bättre än så här kan det nästan inte starta. Jag har en positiv magkänsla inför matchen. United har ju inlett säsongen strålande, och nu kommer första riktigt stora test. United har sett lite bättre ut än Liverpool, men de har å andra sidan sitt finfina facit mot topplagen att luta sig mot. Tror någonstans att båda lagen skulle acceptera en poäng var, men jag kan inte komma ifrån att det ändå är ett fint läge för United att sätta ner foten och visa att det är titelstrid som gäller.Allting kan hända mellan Man United och Liverpool, oavsett lagens form och tabellposition men, till skillnad från spelbolagen, tycker jag att United ska vara favoriter. Sett till den fina starten med många gjorda mål, väldigt få insläppta bollar och ett stabilt spel överlag bör Man United kunna plocka tre pinnar. Liverpool däremot har bara en vinst på sina sju senaste matcher. Hemmaplan gör mycket men jag tror också att det kan passa Mourinho perfekt. Defensiven kommer sitta och det blir en kontringsbaserad fotboll.Liverpools försvar är ett ständigt orosmoment hos Klopp och det kommer skapas hål och luckor som vi kan utnyttja. Däremot är deras offensiv svårstoppad. Det krävs en disciplinerad laginsats för att vi ska få med oss tre poäng. Där är centrallinjen med De Gea, Bailly, Matic och Lukaku otroligt viktiga.Centrallinjen, det vill säga De Gea, Matic och Lukaku. Krydda det med lite magi från Martial/Rashford eller Miki så kan United få en trevlig eftermiddag. Pogba är förstås ett stort tapp, och Fellaini har visat sig nyttigare än jag misstänkte på förhand men det känns som att truppen kan hantera detta. Det kommer inte gå att skylla på skadeläget om det blir förlust.Skulle kunna räkna upp en handfull spelare, men om vi tar en i varje lagdel. Tror det är viktigt att Phil Jones blir spelklar, tycker verkligen han har övertygat hittills. Sen är det som alltid viktigt mot Liverpool att inte fastna i deras press, och då ser jag Matic som en viktig pjäs för att sätta upp bollen förbi pressen. Och så har vi Romelu Lukaku , belgaren har öst in mål fram till nu. Om det fortfarande finns frågetecken kring honom är det väl om han kan göra det i stora matcher, så nu är det upp till bevis. Och visst ska det väl kunna gå vägen mot ett lite taffligt Liverpool-försvar.Jag får hålla med Marcus, Björn och Pontus på alla punkter. Jag tror att Ander Herrera kommer kunna fylla luckan perfekt. Punktmarkeringen på Hazard ifjol kommer i åtanke och jag misstänker att det kan bli en liknande spelplan i matchen mot Liverpool också. Herrera tar bort Salah?Jag tycker egentligen hela den offensiva trion i Coutinho, Firmino och Salah är det största och egentligen enda hotet mot oss. Det är tre otroligt duktiga spelare som känns samspelta och kan skapa chanser ur egentligen ingenting. Så det är framförallt de spelarna vi bör passa oss för.Den fantastiske Coutinho tillsammans med Salah är Liverpool stora utropstecken. Framförallt Salah har imponerat stort på mig denna säsong, riktig klasspelare som anpassat sig till Premier League på nolltid. Philippe Coutinho . Inget snack. Brassen som efter spekulationer till höger och vänster stannade på Anfield är den spelare med överlägset störst individuell skicklighet. Dels i öppet spel med sin finurlighet, sitt distansskott och passningsspel, men även från fasta situationer. Kan United lyckas stänga honom är mycket av Liverpools x-faktor borttagen.Coutinho och Salah bär Liverpools offensiv och det kommer vara väldigt viktigt att hålla kolla på dessa två. Salah har börjat riktigt bra men har också missat en hel del chanser - avslut är kanske inte hans styrka. Coutinho är en klasspelare som kan göra mål från ingenting och har ett oerhört fint långskott.Man har ju deras match mot Arsenal i åtanke och det är ju svårt att bortse från att dem är väldigt farliga när dem får spela sin kontringsfotboll. De är experter på att utnyttja situationer när motståndarlaget står högt, däremot är de sämre på att låsa upp låga och tighta försvar. Tycker inte vi ska sjunka för lågt och låta dem ha majoriteten av bollen, vi är tillräckligt spelskickliga för att styra matchen. Men vi måste ha koll på deras kontringsspel och inte bli för naiva i vår offensiv. Med det sagt tycker jag inte det är fel att gå in med en lite defensiv approach men vi måste även utnyttja vår offensiva kraft.Med tanke på hur Liverpool agerat defensivt denna säsong så vore jag mycket besviken om Mourinho går ut och parkerar bussen fullständigt (som han ju gjorde ifjol vid vissa tillfällen). Sen ska man förstås inte bjuda på något som tex Arsenal gjorde tidigare men sätter han upp en väldigt defensiv uppställning på lördag blir jag besviken på förhand. Denna matchen är definitivt möjlig att vinna.Jag hoppas på ett mer framflyttat United än förra säsongen, och med de offensiva spelare som finns i laget måste det sättas press på Liverpools defensiv. Som jag ser det är det viktigaste att Matic och Herrera (?) inte fastnar med boll centralt, utan kan sätta upp den längre på Lukaku och därifrån ge Mkhitaryan och Rashford fritt spelrum.Det kommer bli en tajt defensiv där laget kommer försöka vinna tillbaka bollen snabbt och därifrån sätta igång anfall via Mkhitaryan och kanterna. Lukaku kommer spela en viktig roll i form av spjutspets men det är Herrera-passen och kantspelet som kommer spela den mest avgörande rollen.Jag tror definitivt det blir mål från båda lagen. Deras offensiv är stark men deras defensiv är oerhört svag. Det är svårt att bortse från att vi har haft en grym säsongsinledning, både offensivt samt defensivt. Dock är detta vårt första stora test. Tror det blir en bra match med offensiv fartfylld fotboll där vi drar det längsta strået. Vi vinner med 3-1!0-2. Lukaku och Herrera gör mål. Och United har då stått för en sensationellt bra start av säsongen.Precis, två lag som vet hur man gör mål. Men jag tror inte vi får se någon sjuk målexplosion. Är övertygad om att Mourinho hellre vinner med 1-0 än 4-3 och därför kommer vi få se ett United som ligger lite lägre. Jag har en positiv känsla och säger att det blir 2-1 till United.Det blir en 3-0-vinst för Manchester United. Lukaku fortsätter sin målform och även Martial och Bailly nätar. Vår stabila ivorian gör mål på hörna och stänger matchen.