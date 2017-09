Tack för allt, Rafa

Krönika: När Benitez lämnar kan vi få våran klubb tillbaka

Mike Ashley har tidigare förlängt sin livslängd i Newcastle genom att diversifiera sitt förtroendekapital i flera horrokruxer. Efter tio år i ägarens regim har fansen slutligen nått den sista horrokruxen, och när den är borta, kommer slutet av Ashleys era vara nära.

Luke Edwards skrev i The Telegraph en Harry Potter-liknelse om att Mike Ashley var en dementor i fotbollens värld. Han suger ur all glädje och passion från Newcastle-supportrarnas själ, och lämnar själen i ett tillstånd av vakuum. Av en slump hade jag påbörjat den här texten, där Harry Potter-liknelserna är flera.



Debatten de senaste veckorna har handlat om hur skadlig Mike Ashley är för Newcastle, hur han exploaterar klubben och håller den som gisslan. Hur hans ointresse för Newcastle renderar i sportsliga besvikelser, men framförallt emotionella nederlag. Hur han skapar ett ointresse för Newcastle och lämnar klubben utanför något fotbollsmässigt sammanhang. Men allt för sällan har man belyst hur nära det tycks vara innan den stora striden tar fart - innan det blir upplopp på riktigt.



Har man följt Newcastle någorlunda det senaste året så har man inte missat Rafael Benitez betydelse för klubben. Hur han fusionerat klubben med samhället, hur han förbättrat träningsanläggningen, hur han stått upp för Newcastle som fotbollsklubb och hur han majestätiskt konstruerat sitt eget lag som kan vinna fotbollsmatcher och få supportrarna att känna samhörighet och passion. Allt detta med en tystlåten ägare isolerad på ett penthouse i London, som frånsäger sig allt ansvar för klubben och endast konstaterar hur han vecka efter vecka sprider sitt företags reklam på en av Englands mest iögonfallande arenor.



Den här gången var det däremot Ashleys sista chans. Det har under Ashleys tio år i klubben funnits supportrar som inte riktigt sålts på idén om Ashley som en affärsmässig hycklare. Men efter att han sätter sig i nationell TV och för monolog tillsammans med sin kartell om att Newcastle inte kan konkurrera, så finns det inga tvivlare kvar. Ashley bröt sina löften med Benitez, och än en gång försökte han reda ut stormen genom en intervju på hans egna villkor. Ashley satt i Skysports och intervjuades av frilansade journalisten David Craig, där Ashley förklarade att han i teorin är miljardär, men att hans förmögenhet ligger i Sports Direct aktier och att det därför inte är möjligt att skriva ut dyra checkar till spelarrekryteringar. David Craig är klient hos Mike Ashleys högra hand, Keith Bishops PR-byrå, en PR-byrå som ägs av Sports Direct, ett Sports Direct som ägs av Mike Ashley, summa summarum en kartellrörelse som låter Mike Ashley sitta i nationell TV och sprida falsk propaganda mellan Sports Directs reklamsnuttar. Det som förvånar mig mest är hur Ashley försöker få det till att han är ansvarslös i sammanhanget. Han är majoritetsägare, den som dirigerar, den som sammansätter styrelsen, han är den högst ansvariga aktören i Newcastle. Trots det menar han att Rafa sköter alla fotbollsrelaterade frågor tillsammans med VD:n Lee Charnley, och att hans ansvar för fotbollsresultaten inte finns. Det är ett drömscenario för Ashley att ha en så pass skicklig manager i Rafael Benitez, som kan konkurrera trots undermåliga resurser och dessutom sköta fotbollssektionen med världsklassig professionalitet, vilket ger Mike Ashley utrymme att endast fokusera på den sektionen han är intresserad av, souvenirförsäljning och marknadsföring.

Kartellen: Keith Bishop, Mike Ashley, Lee Charnley



Den 30:e augusti var Benitez på ”UEFA Elite Coaches forum”. Han hade i tät kontakt med Charnley åkt dit med förhoppningen att komma hem till en förbättrad spelartrupp. När vi sammanfattar Newcastles transferfönster så konstaterar vi att det inte kom in de nödvändiga rekryteringarna som behövdes, utan man gjorde sig istället av med många spelare på tunga löneposter utan att återinvestera pengarna i nyförvärv. Vem som helst är inte inbjuden till UEFA:s elitcoachforum. I år var det Barcelonas tränare Ernesto Valverde, Juventus Massimiliano Allegri, Real Madrids Zinedine Zidane, Manchester Uniteds José Mourinho, Monacos guldklimp Leonardo Jardim, tillsammans med övriga fotbollsprofiler som Sir Alex Ferguson, UEFA:s president Aleksander Ceferin och Pierluigi Collina, sexfaldigt utsedd till världens bästa domare. Ni ser korrelationen, Newcastle United är en klubb som inte bör ha någon representant på en sådan tillställning. Benitez kom hem från tillställningen med en försvagad spelartrupp och brutna löften, och lär inte varit glad över att han är den enda hårt arbetande aktören från styrelserummet.



Mike Ashley kommer inte förändras. Imorgon kommer hans ambition med Newcastle vara att expandera Sports Direct, precis som den var igår, precis som den var för tio år sedan när han träffade Sir John Hall för att köpa klubben och berättade att hans ambition var att sälja Sports Direct prylar i Asien. Han kommer aldrig mena allvar med Newcastle. När Benitez tog jobbet så hade han en vision, en vision om att dag för dag förbättra Newcastle och att en dag slåss om Europaplatser. Ashley hade ett gyllene läge att lyfta i medvind, men ägaren tycks totalt ointresserad av att rida på vågor. Det hade varit snuskigt enkelt att stötta Benitez, och att än en gång få en skara av fansen att tänka: ”kanske har han förändrats”.



Utifrån förutsättningarna har Benitez gjort fenomenala transferfönster i Newcastle. I fjol värvades Dwight Gayle, fjärdeanfallare i Crystal Palace, som växlade upp och öste in mål i Championship. Ciaran Clark hämtades in från Aston Villa för ungefär fem miljoner pund, och kom sedan att bli en nyckelfigur och en av lagets bästa spelare. I år tycks man ha fått tag på en sällsynt ädelsten i Mikel Merino, samtidigt som Florian Lejeune indikerar att vi sitter på en klassförsvarare. Allt detta med minimala resurser. Att byta ut chefsscouten Graham Carr mot Rafael Benitez var ett listigt drag av Ashley, som med ännu mindre resurser kan uppnå ännu bättre fotbollsresultat. Tyvärr, så gör det Rafa till en del av problemet.

Tiden tills Rafa och Newcastle går skilda vägar tycks ticka allt snabbare



Benitez sa att den dagen han lämnar Newcastle, så vill han att det ska vara en förbättrad fotbollsklubb, tyvärr är det inte det klubben behöver för att bli av med Mike Ashley. Man kan försöka glömma Mike Ashley, stötta Benitez och spelarna och endast ladda till nästa match, men det är ett flyktbeteende som inte tar Newcastle framåt. Det många verkar misstolka är varför Benitez är så vital för Newcastle. Det är inte för att han med en medioker spelartrupp kan ta Newcastle till en topp tolv placering, det är inte för att han är en fenomenal spelarutvecklare - det är för att han kommer vara den utlösande faktorn som startar revolutionen.



Jag inledde med att nämna Luke Edwards liknelse med Mike Ashley som en dementor. För er som kan eran Harry Potter-litteratur så vet ni också hur Voldemort delade sin själ i olika horrokruxer för att få evigt liv. Horrokruxerna kan liknas vid Mike Ashleys livslängd i Newcastle, där vissa horrokruxer har förstörts på grund av oseriösa handlingar av Ashley. För er som sett alla filmer eller läst alla böcker, så vet ni att Harry Potter själv är den sista horrokruxen, en horrokrux som måste förstöras för att man en gång för alla ska bli av med ondskan, i det fallet Voldemort. Det kräver att man offrar protagonisten och den enda som kan stå upp mot Voldemort själv, men det är en nödvändig uppoffring för att gå vinnande ur striden. Rafael Benitez har, genom sitt massiva supporterstöd och sin dignitet, blivit den sista horrokruxen i ett destruerat Newcastle. Tidigare har man blivit av med horrokruxer som Alan Pardew och Steve McClaren, som agerat sköldar mot Ashley och accepterat ickeambitionen med klubben. Nu har vi kommit till den sista, den goda horrokruxen, som måste förgöras för att ondskan ska försvinna.



Det finns bara ett slut på den ömsesidiga kärleken mellan Benitez och supportrarna. Mike Ashley och Rafael Benitez kan inte med sina diametrala ambitioner med klubben fungera tillsammans, och det är Mike Ashley som kommer klara sig längst. Benitez var aldrig menad att ta Newcastle till Europaspel eller cupframgångar, han var menad att få supportrarna att ta itu med problemet Ashley. Det viktigaste med Benitez är inte att han förbättrar klubben, det viktiga blir när han lämnar. Endast då kommer helvetet braka loss på Tyneside och massdemonstrationer och bojkotter kommer bli vardagsmat. Det är endast då vi har chansen att få våran klubb tillbaka.

2017-09-05 06:00:00

