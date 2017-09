2017-09-10 17:00

Swansea - Newcastle

0-1



Swansea - Newcastle 0-1: Klinisk bortaseger

Newcastle stod för en klinisk insats när man vann borta mot Swansea med uddamålet under söndagseftermiddagen. Jamaal Lascelles tog på sig hjälterollen och satte matchens enda mål när Newcastle tog sin första bortaseger i Premier League sedan december 2015.

Inför avspark noterade man att Benitez som väntat inte kunde befinna sig på plats i Wales för att styra skutan, utan assisterande tränare Mikel Antia fick dirigera från sidlinjen med en hörsnäcka där Benitez troligen satt i andra änden. Efter att Mbemba skadat sig under landslagsuppehållet så fick Jesús Gaméz gå in från start på vänsterbacksplatsen och Manquillo startade till höger, trots att DeAndre Yedlin var rehabiliterad nog för att vara med i matchtruppen. Mitrovic var som bekant avstängd efter armbågsincidenten med Lanzini i matchen mot West Ham, och återigen startade den spanska duon Joselu och Perez längst upp i banan. Jacob Murphy fick förtroende från start för första gången i Newcastle-tröjan och en aning chockerande så förpassades Shelvey till bänken som nu var disponibel efter sin dumstridiga avstängning han drog på sig i premiärmatchen mot Tottenham.



För bortalagets del så startade hemvändaren och supporterfavoriten Wilfried Bony på bänken och Tammy Abraham, som Newcastle ryckte i under sommarfönstret, startade på topp för Swansea tillsammans med Jordan Ayew. Fullständig laguppställning hittar ni längst ner i artikeln.



Första halvlek

Det var hemmalaget som rullade igång matchen på Liberty Stadium och vi bjöds inledningsvis på en tempostark fotbollsmatch. Swansea fick första möjligheten i och med en frispark vunnen på offensiv planhalva, men lyckligtvis seglade Carrolls frispark över.



Newcastles första skott på mål kom efter fem minuters spel, men Haydens avslut var både för tamt och centralt för att ställa till det för Fabianski i hemmamålet.



Det var i mångt och mycket en mittfältsduell där Swanseas Renato Sanchez på förhand kändes som planens största stjärna. Hayden markerade mot Sanchez med en punktering efter åtta spelade minuter vilket resulterade i matchens första varning.



Efter att matchbilden satt sig någorlunda så tog Jacob Murphy en diagonal löpning inåt i banan, Ritchie serverade Murphy elegant med en långboll, men Murphy fick inte kontroll på bollen och chansen preskriberades. Newcastle skapade flera chanser mot West Ham innan landslagsuppehållet på precis det sättet.



Det dröjde 33 minuter innan matchens första hörna kom. Själva hörnan resulterade inte i någon målchans för skatorna, men strax därefter skickade Ritchie in en boll i straffområdet där Joselu kom rusandes, spanjoren nickskarvade bollen och jag höjde näven, tyvärr stod Fabianski för en strålande räddning och resultatet var fortsatt 0-0.



Minuten efter Fabianskis räddning så visade Merino klass när han vickade sig igenom Swansea-försvaret strax utanför straffområdet, Merino föll i samband med aktionen och impulsivt kändes det som en solklar straff, på reprisen kunde man däremot dra slutsatsen att Merino föll lätt och att domaren hade agerat korrekt.



Newcastle hade efter halvtimmen spelad skapat bäst chanser av de bägge lagen, men Swansea fick en gyllene möjlighet att öppna upp målskyttet efter att Hayden slarvat i speluppbyggnaden. Haydens bolltouch var tvivelaktig och Ayew snappade upp bollen, avancerade mot Newcastles mål och avlossade ett skott som Elliot styrde ut till hörna. På hörnan från vänster så tappade Newcastle-försvaret markeringen på Mawson, men lyckligtvis var Mawson inte skarp nog i avslutningsläget och nickade utanför.



Strax innan halvtid föll Joselu ihop och man förstod inte riktigt varför. På reprisen kunde man se att en frustrerad Renato Sanchez stod för en vedervärdig ”pungspark” på spanjoren vilket domare Jones inte noterade. Ett par matchers avstängning för den aktionen bör vänta för portugisen.



Tankar i halvtid

Matchen började i högt tempo där bägge lagen sprang högintensivt och vaskade fram halvchanser. Närmast ett ledningsmål var däremot Newcastle när Fabianskis fingertoppar stoppade Joselu från att sätta 0-1-målet. Swansea hade mest bollinnehav men Newcastle låg rätt i sina positioner och släppte inte till mycket ytor centralt. I speluppbyggnaden sökte man ofta Joselu direkt, som var skicklig i ”link up-spelet”, och var även nyttig vid insparkar för att Newcastle skulle kunna vårda bollen. I mittfältskampen var det fördel Newcastle, där Merino var fortsatt briljant, och dessutom släppte man aldrig blicken från Renato Sanchez som inte kunde skapa någonting märkvärt för hemmalaget. Överraskande var att Gamez kändes erfaren och habil på sin vänsterbacksplats, till skillnad från Manquillo som kändes som motsatsen. Strax innan halvtid bjöd även Lascelles på sin innovativa anda när han istället för att ta emot bollen med fötterna la sig ner på bollen och stannade den med magen i eget straffområde.



Andra halvlek

Andra halvlek började likt den första. Newcastle vann boll högre upp i banan med ett högre presspel, men övergick efter en stund till det mer lågt stående organiserade försvarsspelet.



Ritchie levde farligt i inledningen på andra halvlek när han vågat skickade upp en fot nära en Swansea-spelares ansikte, men domaren nöjde sig med att visa upp det gula kortet.



I den 56:e matchminuten skapade Swansea tryck mot Newcastle och det blev farligt flera gånger om. Elliot fick stå för en svettig räddning efter ett skott av Tom Carroll ur snäv vinkel. Newcastle blev alldeles för låga i sina positioner och kändes tamare än man varit i inledningen. Perez tryckte till Sanchez i ryggen uppskattningsvis 25 meter från Newcastles mål, men den sistnämndas skott seglade över Elliots ribba.



Matchens bästa ickekonverterade chans hade däremot hemmalaget, och Paul Clement lär ha rivit så gott han kunde i det hår han har. Abraham diagonallöpte ifrån Manquillo och serverades en fenomenal passning, Abraham var kylig, rundade Elliot, men när juniorlandslagsmannen skulle rulla in ledningsmålet för ”The Swans” så kom en glidtacklandes lagkapten i Jamaal Lascelles och får ut bollen till hörna. En matchavgörande aktion som vi varit vana att se Clark göra, av en Lascelles som ledde med exempel under matchen, otvivelaktig lagkapten.



Swansea tog tag i taktpinnen efter en timmes spel, Newcastle-spelarna såg tröttare ut och var inte lika skärpta utan boll som man varit innan. Dessutom kom passande nog solskenet över Liberty Stadium, samtidigt som hemmapubliken hade vaknat till på riktigt, och inte nog med det så var publikfavoriten Wilfried Bony på väg in. När Newcastle väl fick boll och skulle ställa om så fanns inte energi eller initiativ för att fullborda kontringar.



I den 69:e minuten satsade Clement framåt och bytte in Bony mot Sanchez. Dessutom gick Diamé in på innermittfältet istället för Hayden, som allt för ofta blev hårt pressad och slarvade med förstatouchen. Personligen tyckte jag det såg tungt ut vid det här laget, Newcastle avvärjde anfall efter anfall, men samtidigt rensade man flera gånger och omorganiserade sig, jag befarade att Newcastle skulle bli demolerade sista 20 och efterfrågade att Gayle skulle bytas in för att man skulle få något att jobba med vid omställningar.



Den 72:a matchminuten var för mig brytpunkten. Newcastle behövde andas med bollen ett tag, att endast ligga lågt och försvara anfall på anfall kändes ohållbart. Newcastle hade bollen inom laget, vårdade den och penetrerade Swansea på ett produktivt sätt. Perez och Manquillo hade fint spanskt samarbete på högerkanten, Perez tog sig in i straffområdet och kom till skott, men Fabianski handbollsräddade och ställningen förblev lika.



Newcastle kunde lugna ner spelet en aning. Strax efter Ayozes skottförsök så skickade Gamez in ett fint inlägg till Joselu, men nicken av anfallaren var alldeles för centralt placerad. Minuten därefter prövade Joselu skott utifrån, men det var inget skott som ställde till med problem för Fabianski.



Newcastle hade avvärjt Swanseas alla anfallsförsökt effektivt och när man väl skapade egna chanser gjorde man det pragmatiskt och effektivt. Perez hade mycket energi och löpte gång på gång ner i kanalen där han dels fick passningar men även lyckades dra isär försvaret.



I den 76:e matchminuten fick Newcastle en hörna till vänster. Ritchie slog bollen med precision centralt in i straffområdet, och flygandes kom en spänstig och ostörd Jamaal Lascelles som hårt nickade in bollen i Swansea-kassen. 1-0 till Newcastle i den 76:e matchminuten genom kapten Lascelles.



I den 78:e matchminuten genomförde Newcastle ett mycket önskat byte när Gayle gick in på topp istället för Joselu, som hade stått för en fin insats matchen igenom. Ett byte som gjorde att Swansea inte kunde börja om i lugn och ro efter Newcastles bortrensningar.



I den 87:e matchminuten var man nära att sätta hjärtat i halsgropen. Det blev kalabalik i Newcastles straffområde på ett sätt som det brukar kunna bli när ett hemmalag forcerar i matchavslutningar. Swansea fick hörna, Sam Clucas slog bollen mot Leroy Fer som nickade, men bollen seglade över ribban.



Hoppet var inte över än för hemmalaget. Inbytte Bony framspelade en kvick Narsingh som löpte ifrån sin försvarare, från snäv vinkel kom holländaren till avslut men Elliot styrde ut bollen till en hörna, som sedermera hamnade i famnen på Newcastle-keepern.



Fjärdedomaren signalerade fem tilläggsminuter, men trots att Newcastle hade en 0-1-ledning så kändes det som fem relativt snabba minuter. Newcastle var skickliga på att fördriva tiden på ett precis tillåtet sätt, och när klockan tickade till 95 så blåste Mike Jones i sin visselpipa för sista gången och Newcastle hade fullbordat den första bortasegern i Premier League sedan december 2015, när man bisarrt nog vann på White Hart Lane med 2-1 efter mål av Mitrovic och Perez.



Sammanfattning

En urstark bortaseger från en urstark grupp. Samtidigt som Benitez var hemma och rehabiliterade sig så slet varenda Newcastle-spelare som djur för att göra sin huvudtränare stolt – och det gjorde man. Det var första bortasegern i Premier League sedan december 2015, men det är knappast något kvitto på att man nu besegrat bortaspöket, det gjorde Benitez redan förra säsongen.



Att möta Newcastle som bortalag kommer inte vara roligt för något Premier League-lag den här säsongen. Under Benitez är Newcastle organiserade, kollektiva, taktiska, kontringsstarka och pragmatiska. Förut fick man leta febrilt för att hitta en enda ledare i Newcastles spelartrupp, nu är det snarare svårt att hitta en spelare som inte besitter ledaregenskaper.



Det här är den sortens segrar man aldrig hade tagit under Steve McClaren eller under slutet på Pardews era. Om den här matchen hade utspelat sig för två år sedan hade Newcastle varit i Swanseas sits. Då hade inte Lascelles kommit glidande på mållinjen och avvärjt Abrahams boll mot öppet mål – då hade snarare Mike Williamson resignerat för uppgiften för länge sen och låtit bollen passera över mållinjen, alternativt en Steven Taylor som hade försökt gjort en handvolt och sedan sträckt vänstra skuldran. Men det är ingen slump att Newcastle tar starka bortasegrar under Benitez. Att Newcastle förra året var bäst i både Championship och Premier League på att konvertera fasta situationer till mål är ingen slump. Benitez vet hur han med sitt spelarmaterial ska maximera chanserna till att plocka poäng i varje match.



Inför matchen pratades det om talangkampen på innermittfältet mellan Merino och Sanchez, såhär i efterhand kan man konstatera att Merino vann den drabbningen på knockout. Merino var produktiv, bollsäker, en bollvinnare, och vände förbi Sanchez på innermittfältet flera gånger. Dessutom imponerade Jesús Gaméz enormt från sin vänsterbacksplats. Idag var han den spelare man trodde Newcastle hade värvat inför säsongen 2016/17, som man inte fick se synen av i fjol. En rutinerad 32-åring som med sin erfarenhet vinner varenda en mot en duell. Joselu var potent och bidragande i Newcastles spel och passade som en pusselbit in i Newcastles speluppbyggnad. Dwight Gayle gjorde ett starkt inhopp och fyllde precis den roll han skulle när han byttes in. Ciaran Clark var lika stabil som vi är van att se honom – och Lascelles valde att ta på sig hjälterollen den här aftonen.



Det har varit pessimistiskt kring Newcastles senaste veckorna, och den här segern förändrar inte ägarsituationen, men en sak belyser den här segern, och det är att Rafalutionen inte är över än. Detta var ett klockrent exempel på Benitez Newcastle. Detta var Benitez hantverk – detta var Benitez seger. Long live the Rafalution.



Spelarbetyg

(1-10, 6 = godkänt)



Elliot – 7

Ställdes märkligt nog inte på allt för många prov trots Swanseas bolldominans. Stod för tre bra räddningar, likväl räddningar han ska ta. En bra insats av Elliot.



Manquillo – 6

Såg inte alls lika erfaren och stabil ut som sin ytterbackskollega på vänsterkanten. I offensiv rikting koopererade han en del med Perez, främst i andra halvlek. En godkänd insats, men visst bör Yedlin vara förstavalet på högerbacksplatsen?



Lascelles – 9 (matchens skata)

Det är inte alltid som grunderna sitter för Lascelles, men när de gör det så har han många hjälteegenskaper. Kan nicka in matchavgörande mål samtidigt som han står för misstag i positionsspelet, men idag såg vi den kaptenen vi vill se. Räddade Newcastle vid ställningen 0-0 och klev sedan fram och nickade in det matchavgörande målet. Ledde med exempel, detta var Lascelles eftermiddag.



Clark – 8

Höll försvaret vattentätt tillsammans med sina försvarskollegor. En bra försvarsinsats från samtliga pjäser. Clark har växt ut till en strålande mittback under Benitez. Lika bra som vi är vana vid att se honom.



Gamez – 8

Onekligen 32-åringens bästa match i sin Newcastle-karriär. Solid, erfaren och självklar. Bra i båda riktningarna.



Hayden – 6

Arbetar alltid hårt, men inte lika imponerande i det bollvinnande spelet idag som vi är vana vid. Dessutom tvivelaktig förstatouch vid flera tillfällen. Inte lika trygg som han brukar, men en fullt godkänt insats och bildar tillsammans med Merino ett starkt innermittfältspar.



Merino – 9

Lascelles var hjälten – men det var Merino som vann matchen åt Newcastle. Dominerade innermittfältet. Vann boll flest gånger av alla spelare på planen, har fantastisk bolltouch och lika bra passningsspel. Merino var allt man kan önska sig av en innermittfältare – om det här är kvalitén vi ska börja bli vana vid så vet man inte vart Merino kommer vara om tre år.



Ritchie – 7

Hög arbetsmoral som vanligt. Var inte med och skapade så mycket offensivt, men sett till matchbilden och matchplanen så fullbordade skotten den fenomenalt.



Perez – 7

Vi vet numera vilken kvalité Perez besitter. Han är knappast en toppspelare i Premier League, och egentligen hade Rafa velat haft något bättre att jobba med i nummer tio rollen. Är väldigt lojal, arbetar alltid hårt och skapade även en hel del.



Murphy – 6

”I don’t sign the players I want, I sign the players I can”. Citatet av Rafa Benitez från tidigare i sommar känns överensstämmande med Jacob Murphy. Är personligen inte såld på Murphy som Premier League-spelare, men han liksom alla andra har god arbetsmoral och lojalitet. Personligen tycker jag Aarons känns som den mest intressanta yttern i offensiv riktning som Newcastle besitter för tillfället.



Joselu – 7

Nyttig i Newcastles speluppbyggnad, och är troligtvis den anfallare som är mest delaktig i spelet i dagens Newcastle. Om inte Fabianski skulle monsterräddat spanjorens nick i första halvlek så skulle han tillskrivits sitt andra mål för säsongen. Börjar kännas som förstavalet bland Newcastles anfallare.



Atsu (inbytt 59’) – 5

Dagens sämsta skata enligt eget tycke. Kunde kostat Newcastle segern i och med ghananens slarv i omställningsspelet i slutet av matchen. Inte alls lika bra som han var i de inledande matcherna.



Diamé (inbytt 69’) – 6

Ett orosmoment att ha Diamé på planen vid en 1-0-ledning. En säkerhetsrisk när motståndarspelarna pressar hårt. Lyckligtvis fri från misstag idag, behövdes ny energi på mitten när Hayden gick ut.



Gayle (inbytt 78’) – 6

Spelade bara en kvart, men stod för en bra rollinsats idag. Precis det Newcastle behövde i slutskedet av matchen. Gav inte Swansea-spelarna en lugn stund när man skulle ”börja om”, dessutom hårt jobbande i defensiven.

Swansea-Newcastle Lukasz Fabianski

Kyle Naughton

Federico Fernandez

Alfie Mawson

Martin Olsson

Renato Sanches

Sam Clucas

Tom Carroll

Leroy Fer

Jordan Ayew

Tammy Abraham



Avbytare

Wilfried Bony

Roque Mesa

Luciano Narsingh

Kristoffer Nordfeldt

Angel Rangel

Wayne Routledge

Mike Van der Hoorn

Robert Elliot

Javi Manquillo

Jamaal Lascelles

Ciaran Clark

Jesus Gamez

Mikel Merino

Isaac Hayden

Jacob Murphy

Ayoze Perez

Matt Ritchie

Joselu



Avbytare

Christian Atsu

Mohamed Diame

Dwight Gayle

Florian Lejeune

Jonjo Shelvey

Freddie Woodman

DeAndre Yedlin



0 KOMMENTARER 84 VISNINGAR 0 KOMMENTARER84 VISNINGAR LINUS SKOGLUND

2017-09-11 00:15:00

ANNONS:

Fler artiklar om Newcastle

Newcastle

2017-09-11 00:15:00

Newcastle

2017-09-10 13:54:00

Newcastle

2017-09-05 06:00:00

Newcastle

2017-09-01 11:40:11

Newcastle

2017-09-01 11:31:17

Newcastle

2017-08-28 07:52:00

Newcastle

2017-08-26 10:45:00

Newcastle

2017-08-25 21:19:00

Newcastle

2017-08-25 16:37:00

Newcastle

2017-08-24 12:37:00

ANNONS:

Newcastle stod för en klinisk insats när man vann borta mot Swansea med uddamålet under söndagseftermiddagen. Jamaal Lascelles tog på sig hjälterollen och satte matchens enda mål när Newcastle tog sin första bortaseger i Premier League sedan december 2015.Kring femsnåret på eftermiddagen så kommer Newcastle bege sig över gränsen till Wales för att kriga om tre mycket välbehövliga poäng.Mike Ashley har tidigare förlängt sin livslängd i Newcastle genom att diversifiera sitt förtroendekapital i flera horrokruxer. Efter tio år i ägarens regim har fansen slutligen nått den sista horrokruxen, och när den är borta, kommer slutet av Ashleys era vara nära.FA meddelade under veckan att serbiske anfallaren Mitrovic avstängs 3 matcher efter en incident under matchen mot West Ham.Newcastle gjorde precis som förväntat inte ett skvatt för att förbättra truppen under Dead Line day. Det enda av värde som inträffade var att Tim Krul lånades ut till Brighton och Achraf Laazar till Benevento i Serie A.Det slutade i en förlösande seger för Newcastle hemma mot West Ham efter att bägge de spanska nyförvärven Joselu och Merino glänst i sin hemmadebut från start.Newcastle tar emot West Ham på St James' Park i vad som kan komma att bli en tajt föreställning mellan två klubbar som desperat skriker efter poäng efter en tuff inledning på säsongen.En kortare utvärdering av spelarnas insatser i de två inledande omgångarna utav säsongen.Emmanuel Riviére har lämnat Newcastle för franska Ligue 1-klubben Metz, tre år efter hans ankomst till Newcastle.För första gången på 27 år åkte Newcastle ur ligacupen redan i omgång två när man förlorade mot Nottingham Forest med 2-3 på St James’ Park.