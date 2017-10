Inför Ipswich-Norwich

När East Anglian derby spelas för 110e gången förväntas det en jämn match.

Historiskt är det nu tokjämnt mellan rivalerna från östra England. 45 segrar var samt blott 19 oavgjorda matcher har det blivit lagen emellan i tävlingsmatchsammanhang. Och medan Ipswich fans i tuppfäktningen före avspark gärna har framhållit sin ligavinst (gamla division ett 1962),sin FA cup vinst och sin vinst i UEFA- cupen under deras storhetstid fram till i början på åttiotalet så är det dem senaste årens statistik som dem gulgröna gärna framhåller: medan Ipswich nu inte har varit i högsta serien på 16 år så har vi iallafall varit ett jojo mellan Premier League och Championship och framförallt har vi inte förlorat mot Ipswich sedan 2009 (=8 matcher utan vinst för tractor boys) vilket måste vara en historiskt stark rad för oss.Fyra raka bortavinster och ingen förlust sedan Augusti är också stark statistik för vår del inför den stora matchen. Samtidigt tycks Ipswich ha tappat lite av det dem hade i början av säsongen när dem flög högt och dem två senaste förlusterna i ligaspelet innebar att vi nu har passerat dem i tabellen där vi nu är nia och dem är tia.Frågan för vår del är när vår del är när nästa lilla svacka kommer i resultaten. Senaste omgången som innebar en poäng hemma mot mittenlaget Hull förvärvades genom en moraliskt stark kraftansamligen och kvittering i 96:e. Det krävdes dock en utvisning runt timmen spelad för Hulls del och känslan är att vi måste höja oss från den matchen om det ska bli ytterligare en seger mot ett fysiskt Mick McCarthy lag.Ett i förra omgången skadeskjutet Norwich får till denna match tillbaka Josh Murphy samt en för 90 minuter aktuell Marco Stipermann (in från bänken senast och bidrog till kvitteringen med ett jätteinkast). Stiepermann kan eventuellt ersätta den iofs förbättrade men hittills mediokre Husband medan Murphy har haft det besvärligt den senaste tiden och nog iallafall inte startar i en förväntat tuff match.Tyvärr saknas Tettey fortfarande och medan Oliveira tränat i veckan så besväras han fortfarande av sin ljumske vilket nog gör att Jerome återigen startar ensam på topp. Hårt jobb på topp av Jerome i 70 minuter av Cam och sedan in med Oliveira känns dock spännande.Hetast hos oss just nu: James Madison.. Står både för spektakulära mål samt assistans just nu. Hårt bevakad av Hull senast . Hur klarar han uppvaktningen idag?Hos Ipswich saknas mittfältaren Emyr Huws medan den fd Norwichspelaren Tom Adeymi kan vara aktuell för spel efter att ha missat två matcher med hamstringproblem. Hetast i Ipswich är annars Marty Waghorn med två mål och två assist på dem fyra senaste matcherna på Portman Road.Tips:Årets Ipswich verkar vara av hygglig kvalitet men när säsongen är över så tror jag trots allt att vi har dem efter oss i tabellen. Just idag tror jag att bägge lagen skulle vara hyggligt nöjda med en poäng var. Ipswich bryter Stein förlustrad medan vi förlänger raden av förlustfria matcher. Vi får väl inge se någon chansa framåt för alla tre poäng med oavgjort en bit in i andra? 1-1 i dag.