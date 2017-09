Inför Reading-Norwich

Ytterligare en svår bortamatch väntar Norwich när man tar sig an Reading.

Veckans 1-0 vinst mot nedflyttade Middlesborough var säsongens klart tyngsta vinst och därtill en av dem tyngsta vinsterna under dem två senaste åren av prövningar för Norwich City. Middlesborough är som sagt nedflyttade från Premier League med en trupp i stora delar intakt från i fjol och är allmänt tippade att kunna återvända direkt till Premier League. Norwich åker dit, gör ett tidigt mål och skapar därefter en järnring kring sitt straffområde. En perfekt bortavinst och en typ av match som man bygger en bra säsong på. Därtill visar man nu plötsligt upp ett försvarsspel av helt annan kaliber än i början av säsongen och ett försvarsspel som man inte har haft på många år, dem fem raka nollorna i ligaspelet sägs t.o.m. vara ett klubbrekord.Stort plus till mittbacksparet Klose/Zimmerman framförallt för deras del i denna uppryckning. Klose har rent av inte varit på plan under ett enda insläpp denna säsong. Detsamma gäller för mittfältare Tom Trybull . Dessa tre spelare är nog nu bland dem första Farke skriver ned när han vill ha sin starkaste elva. Vilket medför den speciella situationen att dyra nyförvärvet Hanley inte får chansen i mittförsvaret och att ordinarie lagkapten Russell Martin antagligen är ännu längre från spel.Ytterligare glädjande statistik från veckans match är att Norwich nu har tagit tre raka vinster på bortaplan. Bortaspelet har ju annars varit en stor akilleshäl för Kanariefåglarna och tre vinster på rad måste det vara längesedan man mäktade med. Nu har man i alla fall tre bortavinster på ett par veckor, senast man skrapade ihop till nio poäng på bortaplan så tog det nio månader.Norwich problem just nu är snarare brist på mål och offensiv kreativitet. Nio mål i ligaspelet är fjärde sämst i ligan ( Reading har gjort blott åtta) och flera offensiva spelare dras med frågetecken just nu: Jerome jobbar hårt men får inga mål med sig, Murphy har problem med dem avgörande besluten på planen och petades dessutom senaste pga disciplinproblem ( enligt rykten ska det handla om en olycksalig resa till brorsan i Newcastle ), Hoolahan verkar plötsligt ha åldrats väsentligt osv. Räddningen i denna aspekt av spelet kan förhoppningsvis på lite sikt vara att Pritchard och Oliveira påterhämtar sig från sina skador och får reguljär tid ute på planen. Pritchard vekar dock vara en bit borta med Oliveira i eftermiddag verkar starta på bänken men kan vara aktuell för inhopp.Ovan nämnde Murphy får iallafall resa med truppen till Reading men får kanske nöja sig med begränsat med speltid idag. I övrigt verkar Mario Vrancic 50/50 till att vara tillgänglig till spel idag efter sin skada.Läget hos Reading:Under tränare Jaap Stam nådde laget play-off och man startade även denna säsong hygglig för att under den senaste månaden falla tillbaka något. Fyra raka ligamatcher utan vinst samt därtill en förlust i ligacupen under innevarande månad är ett blekt facit. Senast slavaravde man dessutom bort en 1-0 ledning mot Millwall under dem sista tio minuterna och förlorade den matchen med 2-1. Läget vi möter Reading i verkar till synes ganska bra.Sedan veckomatchen i tisdags har man eventuellt en spelare tillbaka i spel och det handlar om sverigebekante wingern Modou Barrow Tips:Jag tar solklart en 0-0 match i eftermiddag och fortsätter den obesegrade raden och raden med hållna nollor in i det kommande landslagsuppehållet. Det får också bli tipset i en match mellan två målsnåla lag.