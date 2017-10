2017-10-28 16:00

Watford - Stoke

0-1



Mark Hughes fick ordning på laget som tog en mycket viktig seger.

Watford vs. Stoke City 0-1 (0-1)

Stoke tog en mycket viktig seger när man bortaslog Watford efter att Fletcher gjort matchens enda mål i första halvlek. Detta var fjärde raka segern mot The Hornets för The Potters.





Matchen:





Efter dryga tio min så jämnar Stoke ut spelet och några min senare skaffar Sobhi en frispark på offensiv planhalva. Denna leder fram till en hörna. Och Stoke verkar ha tränat en variant i veckan, en variant som går hem. Shaqiri slår hörnan mot Fletcher som står en bit utanför straffområdet och skotten drar till på volley och han får på en bra träff som resulterar i mål. 0-1!



Minuterna senare hörs en mäktig Deliah från tillresta Stoke-supportrar på en i övrigt tystlåten Vicarage Road. Hemmalaget verkar också tappat lusten efter målet och är inte alls lika dominanta i spelet.



Resten av halvleken är en ganska avslagen historia och tämligen befriad från målchanser. Watford fortsätter dominera men skapar ingenting och de sista fem minuterna får Stoke förlägga lite spel på offensiv planhalva, men inte heller The Potters skapar några farligheter.



Även andra halvlek inleds med hemmadominans i spelet, som sig bör. Stoke ställer sig, om möjligt, ännu längre ner i banan. Efter tre min vaskar The Hornets fram en chans, när Deeney nås av en snett-inåt-bakåt-passning i straffområdet, men Shawcross är följdsam och städar undan till en resultatlös hörna.



I 56:e mn kommer en riktigt bra chans för hemmalaget, men Richarlison lyckas med konststycket att missa ett nästan öppet mål och sätter skottet i burgaveln på utsidan av målet. Stoke får också ett bra läge att utöka ledningen efter en timmas spel, efter fint samspel mellan Shaqiri och Sobhi. Det är egyptiern som till slut lägger upp bollen för Allen, men skottet går nån halvmeter utanför Gomes' vänstra stolpe.



I 78:e min gör Stoke sitt första byte i matchen och Hughes väljer att plocka ut Sobhi, som gjorde en godkänd insats, inte minst i defensiven. Han ersätts av Berahino. Bytet innebär att Choupo-Moting tar steget ner och lämnar plats för Berahino på topp.



Watford fortsätter att dominera spelet, men de har förtvivlat svårt att skapa några målchanser. Hemmapubliken blir alltmer frustrerad och varje gång Stoke har bollen i fast situation eller om Butland ska sparka ut den, så buas det hejdlöst.



Stoke får dock ett gyllene läge att stänga matchen i 84:e min. Shaqiri når Berahino med en utsökt passning, som friställer den sistnämnde. Berhino lyckas dock inte passera Gomes, som ser ut att rädda bollen med sulan, men domaren dömer inspark.



Minuten senare blir det bråk mellan fleratlet spelare vid sidlinjen, där Hughes tvingas leda bort Diouf för att senegalesen inte ska hamna i trubbel. Det blir ett långt speluppehåll och när spelet ska sätta igång får



Domaren lägger till 5 min på matchen och det blir lite hönsgård i Stoke's straffområde. Efter att Butland till slut fångat bollen blir Pieters sittande i straffområdet med en skada. Butland väljer då att kasta ut bollen över långsidan. När bollen kastas in igen så gör inte Watford som brukligt, utan osportsliga svinet Deeney försöker anfalla när han får bollen. Allen bryter dock till inkast och får av förklarliga skäl tuppjuck på Deeney. Denne svarar med att klämma sönder käken på Allen och vräker omkull Shawcross. Nåt annat än rött kort för Deeney är otänkbart, men svage Oliver väljer att ge gult kort till både Deeney och Allen. Katastrof!



I 6:e tilläggsminuten är alla säkra på Adam ska sätta 2-0. Berahino frispelar honom med en lysande passning och han möter Gomes mitt på Watfords planhalva. Han rundar honom och ska bara lägga in bollen i det tomma målet, men lyckas på något märkligt sätt träffa stolpen. Efter detta blåser domaren av matchen och Stoke tar en efterlängtad seger.



Kommentar:

Här var det inte fråga om skönspel, här var det fråga om att få med sig ett bra resultat. Efter att Stoke tagit ledningen tidigt i matchen fanns det ingen anledning att göra annat än att försvara. Det var de tre poängen som gällde, ingenting annat!



Man gör det förbaskat bra och Watford lyckas inte få ett enda avslut på mål. Backlinjen var omutlig och Shawcross och Zouma var riktiga giganter denna eftermiddag på Vicarage Road. Även Wimmer gjorde en bra insats.



En spelare som dock börjar bli mer och mer favorit hos undertecknad är Diouf. Som han sliter i match efter match! Och han visar hjärta!



En viktigt trepoängare inhämtades och nu väntar



Matchfakta:

Watford - Stoke City 0-1 (0-1)

0-1 Fletcher 16'

Publik: 20 087



Avslut: 13-6

Avslut på mål: 0-2

Bollinnehav: 70-30

Hörnor: 8-1

Varningar: 4-4



Stoke City's laguppställning:

Butland



Zouma

Shawcross

Wimmer



Diouf

Fletcher

Allen

Pieters



Shaqiri

Sobhi



Choupo-Moting



Övriga avb: Grant, Jesé, Afellay, Ngoy, Edwards.



PROUD TO BE A POTTER! Mark Hughes gjorde ett par ändringar sedan förlustmatchen mot Bournemouth senast. Cameron var inte med i truppen och ersattes av Wimmer i backlinjen. Detsamma gällde för Johnson som ersattes av Diouf på högerkanten. Senegalesens plats på topp togs av Choupo-Moting och tillbaka i startelvan var även Shaqiri. Dessutom fick Ramadan Sobhi göra en match från start. Watford dominerar totalt under inledningen av matchen och Stoke får knappt låna bollen, men trots detta lyckas The Hornets inte få iväg ett enda avslut på mål, men det skulle man å andra sidan inte göra under hela matchen. Det dröjer till 8:e min innan Stoke kan äga bollen under en sekvens, men hemmalaget fortsätter att föra spelet.Efter dryga tio min så jämnar Stoke ut spelet och några min senare skaffar Sobhi en frispark på offensiv planhalva. Denna leder fram till en hörna. Och Stoke verkar ha tränat en variant i veckan, en variant som går hem. Shaqiri slår hörnan mot Fletcher som står en bit utanför straffområdet och skotten drar till på volley och han får på en bra träff som resulterar i mål.Minuterna senare hörs en mäktig Deliah från tillresta Stoke-supportrar på en i övrigt tystlåten Vicarage Road. Hemmalaget verkar också tappat lusten efter målet och är inte alls lika dominanta i spelet.Resten av halvleken är en ganska avslagen historia och tämligen befriad från målchanser. Watford fortsätter dominera men skapar ingenting och de sista fem minuterna får Stoke förlägga lite spel på offensiv planhalva, men inte heller The Potters skapar några farligheter.Även andra halvlek inleds med hemmadominans i spelet, som sig bör. Stoke ställer sig, om möjligt, ännu längre ner i banan. Efter tre min vaskar The Hornets fram en chans, när Deeney nås av en snett-inåt-bakåt-passning i straffområdet, men Shawcross är följdsam och städar undan till en resultatlös hörna.I 56:e mn kommer en riktigt bra chans för hemmalaget, men Richarlison lyckas med konststycket att missa ett nästan öppet mål och sätter skottet i burgaveln på utsidan av målet. Stoke får också ett bra läge att utöka ledningen efter en timmas spel, efter fint samspel mellan Shaqiri och Sobhi. Det är egyptiern som till slut lägger upp bollen för Allen, men skottet går nån halvmeter utanför Gomes' vänstra stolpe.I 78:e min gör Stoke sitt första byte i matchen och Hughes väljer att plocka ut Sobhi, som gjorde en godkänd insats, inte minst i defensiven. Han ersätts av Berahino. Bytet innebär att Choupo-Moting tar steget ner och lämnar plats för Berahino på topp.Watford fortsätter att dominera spelet, men de har förtvivlat svårt att skapa några målchanser. Hemmapubliken blir alltmer frustrerad och varje gång Stoke har bollen i fast situation eller om Butland ska sparka ut den, så buas det hejdlöst.Stoke får dock ett gyllene läge att stänga matchen i 84:e min. Shaqiri når Berahino med en utsökt passning, som friställer den sistnämnde. Berhino lyckas dock inte passera Gomes, som ser ut att rädda bollen med sulan, men domaren dömer inspark.Minuten senare blir det bråk mellan fleratlet spelare vid sidlinjen, där Hughes tvingas leda bort Diouf för att senegalesen inte ska hamna i trubbel. Det blir ett långt speluppehåll och när spelet ska sätta igång får Charlie Adam komma in i spel. Han ersätter Shaqiri.Domaren lägger till 5 min på matchen och det blir lite hönsgård i Stoke's straffområde. Efter att Butland till slut fångat bollen blir Pieters sittande i straffområdet med en skada. Butland väljer då att kasta ut bollen över långsidan. När bollen kastas in igen så gör inte Watford som brukligt, utan osportsliga svinet Deeney försöker anfalla när han får bollen. Allen bryter dock till inkast och får av förklarliga skäl tuppjuck på Deeney. Denne svarar med att klämma sönder käken på Allen och vräker omkull Shawcross. Nåt annat än rött kort för Deeney är otänkbart, men svage Oliver väljer att ge gult kort till både Deeney och Allen. Katastrof!I 6:e tilläggsminuten är alla säkra på Adam ska sätta 2-0. Berahino frispelar honom med en lysande passning och han möter Gomes mitt på Watfords planhalva. Han rundar honom och ska bara lägga in bollen i det tomma målet, men lyckas på något märkligt sätt träffa stolpen. Efter detta blåser domaren av matchen och Stoke tar en efterlängtad seger.Här var det inte fråga om skönspel, här var det fråga om att få med sig ett bra resultat. Efter att Stoke tagit ledningen tidigt i matchen fanns det ingen anledning att göra annat än att försvara. Det var de tre poängen som gällde, ingenting annat!Man gör det förbaskat bra och Watford lyckas inte få ett enda avslut på mål. Backlinjen var omutlig och Shawcross och Zouma var riktiga giganter denna eftermiddag på Vicarage Road. Även Wimmer gjorde en bra insats.En spelare som dock börjar bli mer och mer favorit hos undertecknad är Diouf. Som han sliter i match efter match! Och han visar hjärta!En viktigt trepoängare inhämtades och nu väntar Leicester nästa lördag hemma på bet365 Stadium. Förhoppningsvis kan Stoke klättra vidare efter den matchen.Watford - Stoke City 0-1 (0-1)0-1 Fletcher 16'Publik: 20 087Avslut: 13-6Avslut på mål: 0-2Bollinnehav: 70-30Hörnor: 8-1Varningar: 4-4ButlandZoumaShawcrossWimmerDioufFletcherAllenPietersShaqiriSobhiChoupo-MotingÖvriga avb: Grant, Jesé, Afellay, Ngoy, Edwards.

Watford-Stoke Heurelho Gomes

Kiko Femenia

Christian Kabasele

Miguel Britos

Jose Holebas

Etienne Capoue

Abdoulaye Doucoure

Tom Cleverley

Andre Carrillo

Troy Deeney

Richarlison



Avbytare

Andre Gray

Wil Hughes

Daryl Janmaat

Orestis Karnezis

Adrian Mariappa

Ben Watson

Marvin Zeegelaar

Jack Butland

Kurt Zouma

Ryan Shawcross

Kevin Wimmer

Mame Diouf

Darren Fletcher

Joe Allen

Erik Pieters

Xherdan Shaqiri

Eric Maxim Choupo Moting

Ramadan Sobhi



Avbytare

Charlie Adam

Ibrahim Afellay

Saido Berahino

Thomas Edwards

Lee Grant

Jese

Julien Ngoy



0 KOMMENTARER 122 VISNINGAR 0 KOMMENTARER122 VISNINGAR LARS-GUNNAR PERLINGER

2017-10-28 23:25:00

ANNONS:

Fler artiklar om Stoke

Stoke

2017-10-28 23:25:00

Stoke

2017-10-28 10:15:00

Stoke

2017-10-22 08:45:00

Stoke

2017-10-20 16:00:00

Stoke

2017-10-15 00:54:28

Stoke

2017-10-14 00:18:00

Stoke

2017-10-01 11:40:00

Stoke

2017-09-30 12:54:00

Stoke

2017-09-24 09:00:00

Stoke

2017-09-22 22:35:00

ANNONS:

Stoke tog en mycket viktig seger när man bortaslog Watford efter att Fletcher gjort matchens enda mål i första halvlek. Detta var fjärde raka segern mot The Hornets för The Potters.Stoke är i stort behov av poäng och man reser på lördagen till Londons norra utkanter och Watford för att försöka skaffa sig detta.Historien upprepade sig när Bournemouth precis som förra säsongen åkte hem med tre poäng från detta möte.The Potters ska denna helg försöka revanschera sig för storförlusten förra helgen när Bournemouth kommer på besök.Stoke blev överkörda av ligans bästa lag på Etihad när Manchester City vann med hela 7-2. The Citizens visar en ruskig form och anförda av Kevin De Bruyne verkar de oslagbara.Stoke reser efter landslagsuppehållet de dryga fem milen norrut i helgen för att försöka rubba miljardbygget Manchester City på Etihad.Can they do it on a rainy day in Stoke-on-Trent? Well, Peter Crouch can! Han blev tungan på vågen och avgjorde matchen mot Southampton fem minuter före full tid när Stoke tog en mycket viktig trepoängare.Stoke inkasserade säsongens första hemmaförlust förra helgen, men man får en chans att revanschera sig redan denna lördag när man tar emot Southampton på bet365 Stadium.Misstag av Stoke blev dyrbara och Chelsea kunde ta en enkel segerDenna helgen väntar hemmamatch för The Potters och det är Chelsea som kommer på besök.