Southampton - Watford



Nykomlingar kan visa vägen för Watford

Med ytterligare tre nya namn i 25-mannatruppen hoppas Marco Silva och Watford att rå på Southampton på bortaplan. Marvin Zeegelaar, Molla Wague och Orestis Karnezis värvades alla in på Deadline Day och hoppas kunna göra skillnad. Lägg där till de Andre Carrillo som även han anslöt sent till Vicarage Road.





Men under transferfönstrets sista dag fylldes truppen på med backarna





Marvin Zeegelaar (t.h).



Mycket pekar dock på att Watfords tre nyaste ansikten inte kommer att ha allt för mycket att säga om en plats i startelvan. Det skulle egentligen var Zeegelaar med en susning då han har kapacitet att utmana om vänsterback/vänsterkants positionen i en 3-5-2 uppställning.



För Wague och Orestis kan det blir svårare att platsa som förstaval. Wague, som gör sig bäst som mittback, har en tuff kamp mot Prödl, Mariappa, Britos, Kabasele och Kaboul att tampas mot.



Kvar var då Orestis som har den näst inttill omöjliga uppgiften att peta Gomes som förstahandsval. Gomes har mer eller mindre cementerat sin plats mellan stolparna och det kommer kräva något makalöst för att slå sig in där.





Orestis Karnezis.



Vad är det för Watford som kommer till start på lördag?



Med en del fräscha ben från landslagsuppehållet man vi räkna med ett revanschsuget gäng efter bara en pinne mot nykomlingen



Efter tre spelade matcher sitter Watford på en sjundeplacering i ligan med fem inspelade poäng. I skuggan av sjundeplaceringen hittar vi Southampton med lika många poäng, men med sämre målskillnad.



För The Horents del har det kommit positiva besked från sträckbänken. Youness Kaboul,



Med Cathcart långtidsskadad och inte med i 25-manna truppen, Britos avstängd, Wague inte tillbaka från landslagsuppehållet och Prödl småskadad under en match med Österrike kan det bli aktuellt för spel för Kaboul.



Southampton



Saints inledde med att kryssa hemma mot





Mario Lemina.



