Revanschdags för Watford

Efter en säsongsinledning som smaka mumma drogs Watford ner på jorden av Manchester Citys skoningslösa offensiv. 0-6 på Vicarage Road och bara sådär var verkligheten ikapp. Nu krävs ett svar från Marco Silvas mannar i lördagens bortamatch mot Swansea.

”What do you do when you fall off the horse? You get back on the horse.” Skillnaden är att Watford ramlade inte bara av hästen. Efter att Watford ramlade av så sparkade hästen ytterligare fem gånger innan offret låg hjälplös på marken och väntade på en slutsignal.Nja, förra lördagen ska glömmas, arkiveras och inte plockas fram. Det är viktigt att blicka vidare och istället ta fram allt det positiva från ligastarten innan. Swansea borta kan därför vara den perfekta matchen för att hitta tillbaka till den fina formen. För en resa till Wales är ingen enkel uppgift. Ska man ta tre poäng på Liberty Stadium krävs en stabil insats. Swansea har även värvat flitigt under sommaren där man plockat in sin forne anfallsstjärna Wilfried Bony.Men den stora profilvärvningen är ynglingen Renato Sanches som man lånar in från Bayern Munichen under säsongen. EM- vinnaren från Portugal plockades in tack vare tränare Paul Clements goda kontakter med Carlo Ancelotti från Clements tid i klubben.Swanseas säsongsinledning har blandat och gett och klubben har nu fem poäng på lika många matcher. Senast lyckades ’Svanarna’ få med sig ett kryss mot Tottenham på Wembley.Gomes; Femenia, Prödl, Kabasele, Holebas; Doucoure, Chalobah, Carrillo, Pereyra, Richarlison, Deeney.