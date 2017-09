2017-09-16 16:00

Watford - Manchester C



Watford - Manchester City: Ett toppmöte i Premier League

?Det är inte ovanligt att man sätter lite extra krydda i rubrikerna. Men i just denna rubrik är saklig. På lördag när Watford tar emot Manchester City så ÄR det ett toppmöte. 2:a mot 4:an.





Men på lördag väntar den största prövningen hittills för ett obesegrat Watford när Manchesters blåa halva kommer på besök. Med en 5-0 vinst senast i bagaget mot



Att dra paralleller mellan Liverpool och Watfords försvar vore tjänstefel. Att The Hornets tryckte in tre mål i premiäromgången mot Klopps backlinje säger väl en del.



Nej Pep Guardiolas handplockade stjärngäng kan räkna med mer motstånd i deras offensiva tredjedel. Men det hindrar inte gästerna från att vara klara favoriter.







Det vore en oerhörd skalp om hemmalaget kan ta pinnar mot Sheikh Mansours bottenlösa pengasäck. Efter fyra matcher är det faktiskt endast bara båda Manchester-lagen och Watford som än inte kammat noll i någon match.



Trötta gäster



Det som talar mest för Watford är att gästerna spelade Champions League-fotboll i vecka när man promenerade över Feyenoord med 4-0, men att spela en vardagsmatch kan rubba förberedelserna inför helgmatchen. CIty vilade absolut inte några stjärnor utan ställde upp med en mer eller mindre ordinär elva.







Feyenoords försvar påminde faktiskt mycket om Liverpools. Den liksom bara rann igenom, så att till och med



Men allt är inte frid och fröjd i Watfords nuvarande framgångssaga. Miguel Britos är avstängd efter sin vansinnesutbrott mot







Eventuella startelvor



WATFORD: Gomes; Janmaat, Kabasele, Mariappa; Holebas, Chalobah, Doucoure, Carrillo, CLeverley; Richarlison, Gray.



