Matchrapport Burton-Wolves 0-4

Enkel storseger

Wolves åkte till Burton för att ta revansch på förra säsongens förlust. Nuno gjorde fyra ändringar sedan matchen mot Sheffield U i veckan. In kom Cavaleiro, Vinagre, Bennett och Saiss. Ute ur startelvan var Coady (avstängd), Douglas (skadad), N´Diaye (vilade) och Bonatini (vilade).



Matchen började med tätt spel och massor av perfekta glidtacklingar och man befarade en jobbig match, men efter bara några minuter tog Wolves ledningen. Batth nickade undan en boll rakt upp i banan där en mittfältare missbedömde studsen, bollen gick till Cavaleiro som direkt skickade vidare den i djupled till en helt fri Jota. Borde varit klar offside men Burtons högerback var snäll och stod långt nedanför sina kollegor, och Jota kunde enkelt kruta in 0-1.



Tog inte lång stund innan det var dags igen. Neves sköt en ganska tam frispark just under ribban men rakt på målvakten, denna tappade oväntat bollen, alternativt att han faktiskt släppte ner den som vissa målvakten ibland gör. Där dök Saiss upp med en fot och bollen rullade långsamt över mållinjen och det var 0-2. Hans första mål för Wolves. Varken en del spelare eller framförallt Wolves fans förstod att det var mål. Fansen stod på andra sidan planen och undrade nog varför Saiss sprang tillbaka och såg glad ut, men efter en stund kom andra Wolvesspelare och gratulerade och då tändes ljuset även hos Wolvespubliken som började jubla. En lustig situation, men trevlig. Klockan stod på 10 minuter och matchen var egentligen redan över. Var lite som ett sånt där ishockey-mål där en spelare bara viftar till med klubben på en retur och pucken långsamt glider in över mållinjen under målvakten.



Burton försökte ta över matchen, men Wolves försvarade sig bra. Ruddy gjorde en bra räddning i mitten på halvleken, men i övrigt var det mest transportsträcka. Jota var nära att göra 0-3 strax före paus, men det skulle ändå bli ett tredje mål och nu blev det Vinagre som fick göra sitt första mål för Wolves. Han sprintade in från vänsterkanten och framåt mål, passade Cavaleiro som med en snygg skarv lurade bort tre försvarare och ställde Vinagre fri. Denne avancerade in i straffområdet men just när alla trodde han skulle avsluta sänkte han istället tempot och började dribbla inåt banan mot en tillstormande back. "Vad gör grabben?", hann man tänka, men plötsligt dribblade han snabbt tillbaka åt vänster igen och krutade in bollen till vänster om målvakten. En oerhört snygg individuell prestation och speciellt om aktionen var genomtänkt. Inte ofta man ser en sidledsdragning som på ishockey-vis tvingar målvakten att göra en sidledsförflyttning och sedan placeras pucken, förlåt bollen, in i den skapade luckan.



Paus och 0-3. Matchen klar. Burton spelade ganska bra fotboll, men var ofarliga framåt och virriga bakåt.



Wolves var bara halvintresserade av att vinna med stora siffror. Tempot var inte högt och chanserna var lätträknade efter paus. Skönt att för en gång skull inte behöva gå för full maskin i en Championship-match, men det räckte mot en för dagen usel motståndare. Doherty hade i alla fall lite spring i benen när han bröt en passning på egen planhalva. Han stormade framåt, passade i djupled till Cavaleiro, denne vände bort en back som gled iväg på rygg nedåt hörnflaggan, Cavaleiro serverade Doherty bollen tillbaka, men istället för att avsluta själv rullade Doherty vidare bollen till Bonatini som krutade in bollen i nättaket på det öppna målet. Ett ännu snyggare mål än det förra och ännu ett "ishockey-mål". Krutov dribblar inåt, Larionov serverar genialt, Makarov sprätter in den i öppen bur. Kul.



Doherty kunde fått en straff när han blev fälld innanför straffområdeslinjen, men domaren flyttade ut det till en frispark. Batth hade en nick i stolpen som därefter studsade på målvaktens knä och ut. Men det stannade vid 0-4 och en promenadseger.



Svårt att dra några stora växlar av segern så här nära inpå en förlust. Självklart bra moral att slå tillbaka med vinst, men ärligt talat så var det lika mycket Burton som var dåliga som att Wolves var superbra. Kul att Costa fick drygt 50 minuter, och även om han knappt deltog i spelet så syntes det att han har kvar sin fart och inte har långt kvar till formen. Även bra att lufta Price och Ronan lite grann. Även om vi har tre mittfältare som väl rankas före duon så behöver truppen hållas i form inför vinterspelandet. Även trevligt att se att Bennett gjorde en stabil insats i det nykomponerade försvaret. Och kul med tre ishockeymål i samma match.





Burton-Wolves 0-4 (0-3)



0-1 Jota (5)

0-2 Saiss (11)

0-3 Vinagre (41)

0-4 Bonatini (62)



Burton (4-4-1-1): Bywater; Flangan (Naylor, 45), Buxton (c), McFadzean, Warnock; Scannell (Varney, 67), Akpan (Sordell, 58), Murphy, Dyer; Allen, Akins. Subs: Ripley, Lund, Palmer, Barker.



Wolves (3-4-3): John Ruddy; Bennett, Batth (c), Miranda; Doherty, Neves (Price, 73), Saiss, Vinagre; Costa (Bonatini, 51), Cavaleiro, Jota (Ronan, 77). Subs: Norris, Deslandes, N'Diaye, Enobakhare.



Publik: 5,080



Bollinnehav%: 47-53

Antal avslut: 11-14

varav på mål: 2-6

Hörnor: 9-4



Domare : Tony Harrington (Cleveland)





Spelarbetyg



Ruddy 7

Bennett 7

Batth 7

Miranda 7

Doherty 8

Vinagre 8

Neves 7

Saiss 8

Costa 6

Cavaleiro 9

Jota 8



Bonatini 7

Price och Ronan spelade för kort tid för att betygsättas.

0 KOMMENTARER 120 VISNINGAR 0 KOMMENTARER120 VISNINGAR MAGNUS BENGTSSON

2017-10-01 23:54:01

ANNONS:

Fler artiklar om Wolves

Wolves

2017-10-01 23:54:01

Wolves

2017-09-29 16:22:36

Wolves

2017-09-28 21:04:09

Wolves

2017-09-26 12:35:57

Wolves

2017-09-26 10:13:00

Wolves

2017-09-20 23:12:00

Wolves

2017-09-20 14:52:00

Wolves

2017-09-18 22:01:32

Wolves

2017-09-18 12:50:50

Wolves

2017-09-17 17:27:00

ANNONS:

Enkel storsegerBortamatch i småklubbsmiljöEn kväll när allt gick felSvår bortamatchSeger efter övertidsdramaManchester City borta..Wolves vidare i ligacupen och nu återstår bara 16 lag.Cupmatch nummer tre för säsongenSponsring av Wolves WomenViktig vinst på bortaplan och Wolves är nu på uppflyttningsplats i tabellen