Inför: Fenerbahce SK - Besiktas JK

Under säsongen 2004/05 blev det en minnesvärd seger för Besiktas när man på bortaplan besegrade Fenerbahce vilket sen dess tyvärr inte har återupprepats. Besiktas har nämligen inte vunnit på rivalerna Fenerbahces hemmaborg i Kadiköy på nästan hela 13 raka år. Förhoppningsvis är det dags för formstarka Besiktas att skrämma bort bortaspöket Fenerbahce som inlett säsongen knackigt i säsongens första stora Istanbulderby.





Den offensiva delen i laget med



Trots den breda truppen efter ett par prestigevärvningar under transferfönstret så har tränare Senol Gunes fortsatt ge förtroende till spelare från förra säsongen som t.ex Ryan Babel, Cenk Tosun och Dusko Tosic från start trots att laget hämtat in Jeremain Lens (Feners bästa spelare förra säsongen), Alvaro Negredo och



Det har verkligen gett ett positivt resultat då speciellt Ryan Babel och Cenk Tosun öppnat säsongen på ett mycket bra sätt vilket också ger en kamp om startplatsen under säsongens gång. Den chilenska defensiva mittfältaren som även kan spela mittback, Gary Medel får dock möjligtvis starta ikväll som högerback då lagets ytterbackar Adriano och Gökhan Gönul missar matchen pga skador. Medels spelintelligens samt fysiskaspel lär sätta stopp på



Motståndarna från den asiatiska delen av Istanbul, ligaåttan Fenerbahce har inte övertygat lika starkt som Besiktas denna säsong med bland annat det tidiga uttåget ur EL-kvalet. Iallafall är ett positivt styrkebesked för Fenerbahce att man besegrade Alanyaspor på bortaplan den förra omgången med hela 4-1 vilket kan bli början på något nytt. Nyförvärvet Nabil Dirar drog dock på sig en skada den senaste matchen och missar mötet ikväll gör även den rutinerade anfallaren Robin van Persie för Fenerbahces del.



Kvalitet samt formmässigt så är Besiktas ett starkare lag än Fenerbahce men kollar man statistiskt sett så har Fener övertaget då man på hemmaplan speciellt under derbymatcherna är väldigt starka mot Istanbulrivalerna Besiktas och



Mellan Besiktas och Fenerbahce så har det spelats totalt 343 matcher lagen emellan och utav dessa matcher har Fener flest segrar med totala antalet 130 segrade matcher medan BJK vunnit 123 varav 90 spelade matcher har alltså slutat oavgjort.?



Matchen kommer dömas utav domartrion Ali Palabiyik, Mehmet Cem Satman och Serkan Olguncan medan Yasar Kemal Ugurlu kommer agera som matchens fjärdedomare.

Troliga laguppställningar:



FB: Volkan Demirel (kapten) –



BJK: Fabri – Gary Medel, Pepe, Tosic, Caner Erkin – (kapten) – Ricardo Quaresma, Talisca, Ryan Babel – Cenk Tosun. (4-2-3-1)



Matchfakta:



Plats: Ülker Sükrü Saracoglu Stadion, Istanbul

Domare: Ali Palabiyik

Tid: 18.30

Tips: 1-2 (FB: Janssen, BJK: Cenk, Talisca)



