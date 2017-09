2017-09-30 17:00

PSG - Bordeaux



Omöjligt uppdrag på Parc des Princes?

Bordeaux reser till Paris för match mellan ligans två enda obesegrade lag.

Vi har en nolla i förlustkolumnen så här långt för lördagseftermiddagens aktörer. Det betyder naturligtvis inte att det på pappret är en jämn kamp.



PSG såg ut att vara i lätt gungning efter konflikt mellan Cavani och Neymar. Man stod även för en blek insats (0-0) mot Montpellier förra helgen. Laget gav dock ett rejält styrkebesked i veckans Champions League-möte med Bayern München. 3-0-segern i onsdags var i underkant. Flera nyckelspelare (Mbappé, Areola, Thiago Silva…) visade upp sig från sina absolut bästa sidor.



Bordeaux parkerar på en fin tredjeplats efter fyra segrar och tre oavgjorda matcher.



Under lördagen är frågan hur man tänker ställa upp? Många lag, så även les Girondins förra säsongen, har en tendens att välja fembackslinje när det blir dags att besöka Parc des Princes. Kanske lockas Gourvennec av det efter Montpelliers kryss med fem försvarare förra helgen. Förhoppningsvis avstår han.



Även om Montpellier försvarade sig heroiskt borde Bordeaux val bli ett annat? Gourvennecs lag har spelat 4-3-3 hela säsongen och man har bara använt två mittbackar. Att ta in en matchotränad Lewczuk under lördagen är antagligen att göra honom en björntjänst.



Istället hoppas vi att gästerna tittar på Lyons agerande mot PSG häromveckan. Visst föll OL, men deras mittfältsspel och ovanligt stora bollinnehav bör ha gett tips om andra sätt att störa parisarna än att backa hem med taggarna utåt och frivilligt släppa bollen till Neymar & co.



Det finns ju inte särskilt mycket att förlora?



***



Önskad Bordeaux-elva: Costil – Sabaly, Toulalan, Jovanovic, Pellenard – Sankharé, Otávio, Lerager – Malcom, de Préville, Kamano.

Avspark 17:00 lördagen den 30 september på Parc des Princes i Paris.

