2017-09-27 20:45

Anderlecht - Celtic

0-3



Njutelse i Belgien

Celtic skulle hämta sig efter förlusten mot Paris Saint-Germain. Och det skulle de göra mot Anderlecht, som var nästa motståndare i Champions League.





Efter åtta minuter drar Olivier Ntcham på sig en frispark ett par meter utanför eget straffområde.

Leander Dendoncker lägger upp bollen, men får den högt över mål.



Anderlecht börjar att vinna mer bollar och tar över matchen. Detta framförallt för att det förekommer en hel del slarv i Celtics passningsspel. Alldeles för enkla misstag.



I den 19:e minuten kommer en boll över Celtics mittbackar, och fram till Onyekuru. Men bollen rullar väldigt snabbt på det våta gräset och chansen mynnar ut.



Anderlecht fortsätter att pressa Celtic, men utan att komma till några farliga chanser. Dock så är det Celtic som har mest bollinnehav.



Äntligen skulle matchens första chans komma! Och till Celtics fördel.

En fin löpning av Kieran Tierney på vänsterkanten, gör att han får en genomskärare av Ntcham. Tierney slår bollen in längs målområdet, och på bakre stolpen är Leigh Griffiths och kan slå bollen in i öppet mål bakom Frank Boeckx.

1-0 till Celtic i den 38:e minuten.







Anderlecht skulle svara direkt efter Celtics mål genom ett snabbt anfall, där Sofiane Hanni kunde få stå ensam utanför Celtics straffområde och skjuta. Men Craig Gordon i Celtics mål, gjorde inget misstag.



Celtic arbetade sig in i matchen, och var det bättre laget när domaren blåste av för paus.



Anderlecht startar den andra halvleken med en jättechans.

Hanni får till en bra halvvolley redan efter 1,5 minut, där Gordon inte får grepp om bollen. Bollen studsar på Gordon och ut till en ensam Lukasz Teodorczyk, som enkelt skulle kunna slå bollen i mål, men får till en dålig träff och skjuter istället bollen utanför målet.



I den 49:e minuten slår Tierney en djupledsboll som vinns av Anderlechts försvarare, Dendoncker. Dendoncker slår en passning inåt i banan som Olivier Deschacht fumlar med.

Patrick Roberts snappar upp bollen och bankar in 2-0 via Kara Mbodji.







Roberts får en bra chans i den 58:e minuten, men skjuter utanför från nära håll.

Celtic-supportrarna bak mål, kan inte tro sina ögon över den missen.



Celtic kontrollerade matchen bra och var aldrig nära till att tappa det.

De kunde dessutom bättra på målstatistiken genom att Sinclair gjorde 3-0 i den 92:a minuten, där han kommer ensam mot målvakten och skjuter bollen högt upp i mål.







Mål: 0 - 3

Skott på mål: 3 - 4

Hörnor: 3 - 1

Offside: 6 - 0

Bollinnehav: 38% - 62%

Passningar: 245 - 533



I och med segern och att Paris Saint Germain vann över Bayern München med hela 3-0, ligger vi nu på en tredjeplats, med två måls sämre målskillnad än just Bayern München.



Anderlecht -Celtic Frank Boeckx

Alexandru Chipciu

Uros Spajic

Leander Dendoncker

Olivier Deschacht

Dennis Appiah

Sofiane Hanni

Pieter Gerkens

Adrien Trebel

Henry Onyekuru

Lukasz Teodorczyk



Avbytare

Robert Beric

Massimo Bruno

Hamdi Harbaoui

Kara Mbodji

Matz Sels

Emmanuel Sowah Adjey

Nicolae Stanciu

Craig Gordon

Mikael Lustig

Dedryck Boyata

Jozo Simunovic

Kieran Tierney

Scott Brown

Patrick Roberts

Olivier Ntcham

Tom Rogic

Scott Sinclair

Leigh Griffiths



Avbytare

Stuart Armstrong

Nir Bitton

Dorus De Vries

Moussa Dembele

James Forrest

Jonny Hayes

Callum McGregor



