Det blev en lyckad VM-kvalavslutning för Messi och Suarez. Nya mål mot Atlético?

Grym kväll med sydeuropeisk hetta!

Lördagkvällens spelpaket bjuder på sydeuropeiska möten av rang med Roma-Napoli och Atlético de Madrid-Barcelona. Bortaspelarna dominerar mitt Fsport-lag - hur tänker du?

I den spanska huvudstaden väntar ett laddat lördagsmöte mellan Atlético de Madrid och Barcelona. Stora delar av Katalonien vill som bekant bli självständigt och katalanska Barcelona är, som symbol för regionen, inte populärt i huvudstaden. Återstår att se vad det innebär för matchen men det här är proffs som är vana vid press och säkert kan fokusera på uppgiften. Atlético fick glädjande inleda med två raka segrar på sin nya hemmaarena men det var passande uppgifter och när Chelsea kom på besök blev det 1-2-förlust. För en månad sedan förlängde hemmatränaren Simeone sitt kontrakt och förra veckan gjorde Barcaikonen Iniesta detsamma. Kulturbärare och viktiga besked för respektive lag och det är inga mörka moln på himlen när det gäller skadeläget.



Trots att Atlético har några riktigt fina år bakom sig så har man förlorat 5 av de 6 senaste hemmamötena med Barcelona. Mer statistik i lagens inbördes möten: Luis Suarez har spelat nio matcher mot Atlético och svarat för 6 mål och 3 assists (Barca har gjort 13 mål på dessa). Han var på VM-kval (och gjorde tre mål på två matcher) och kan vara sliten men priset lockar. Messis urladdning när han tog Argentina till VM tack vare ett hattrick lär ha tagit på krafterna och jag hoppas att det blir Suarez som spelar huvudrollen. Den som vill ha mer pengar över till andra spelare chansar med Atlético-anfallaren Correa som bara kostar 10.9 miljoner. Det är oklart om han startar (annars får du en likvärdig spelare tack vare Player Start Guarantee) men mycket talar för det och han kan profitera på Barcas fokus på hemmastjärnan Griezmann.





Spelpaketet kompletteras med ett annat hett möte när Napoli gästar Roma i det s.k. "Derby del Sole". Napoli har fått en kanonstart på säsongen men det finns mer att ta av. Två av spelarna som bör kunna "steppa upp" är målvakten Reina och lagkaptenen Hamsik. Båda är prisvärda och tar plats i mitt Fsport-lag tillsammans med lagkamraten Mertens, som blir min lagkapten. Han har gått ifrån klarhet till klarhet och den här matchen kan passa den snabbfotade belgaren utmärkt. Roma vill alltid visa musklerna hemma på Olimpico och även om det inte varit någon fara hittills så är defensiven långt ifrån pålitlig. Notera att Roma har mött ganska lätt motstånd, med undantag av Milan och Inter. Vinst mot de förstnämnda men tung förlust med 1-3 mot Inter hemma i Rom. Napoli har också haft ett tacksamt schema men det är svårt att klaga på ständigt spelövertag, sju raka segrar och 25-5 i målskillnad...





För att kunna erbjuda den bästa spelupplevelsen har Fsport då och då "klassat om" spelare. Exempelvis kan en mittfältare ibland klassas som forward. Det grundar sig i att det ibland blir onödigt många mittfältare att välja på i jämförelse med forwards. Det är ju helt rätt tänkt då alternativet att ändra spelsystemet vore att krångla till det på fel sätt. I de allra flesta fallen finns det gott om forwards att välja bland. Romas Nainggolan är ett exempel i det aktuella spelpaketet men det är alltså inget "tryckfel" utan helt i sin ordning.







Mitt lag:



Nap GK Reina 13.8 Miljoner



Atm DF Felipe Luis 14.2M

Roma DF Kolarov 13.4M



Bar MF Busquets 14.2 M

Nap MF Hamsik 13.8M



Nap FW Mertens (C) 16.9M

Bar FW Suarez (Vice C) 12M



Jag utnyttjar inte hela budgeten (1.7 miljoner under) och får därmed inleda med 19 extrapoäng.

2017-10-13 17:00:00

