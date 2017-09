En fin insats mot Belgien slutade trots det i förlust med 1-2.

Tung förlust mot Belgien trots fin insats

Det blev en tung förlust med 1-2 mot Belgien i VM-kvalet hemma på ett fullsatt och laddat Karaiskakis. Landslaget stod för en mycket fin insats men det räckte tyvärr inte till poäng men samtidigt är det fortfarande öppet om andraplatsen i gruppen inför de avslutande två omgångarna som spelas nästa månad.

Highlights] men detta efter en insats som var väldigt fin från landslaget. Förbundskapten Michael Skibbe valde ett mer 4-4-1-1 inriktat system där Tasos Donis fick agera ensam spjutspets. Närmast att öppna målskyttet i matchen under den första halvleken var Kostas Stafylidis vars vänsterkanon räddades på ett fenomenalt sätt av Thibaut Courtois via ribban.



I den andra halvleken hade vi det extremt namnkunniga Belgien i rejäl gungning men det var ändå belgarna som skulle ta ledningen när mittbacken Jan Verthongen hade avancerat och fick kruta på en bit utanför boxen och träffade rätt. 0-1 på scoreboarden men repliken kom bara tre minuter senare när Tzavellas inlägg hittade Zeca som hade löpt in fint från högerkanten och placerade in 1-1 och gjorde på så vis också sitt första landslagsmål. Karaiskakis kokade men ett lag är som mest sårbart bakåt när de själva har gjort mål framåt och nästan omgående efter kvitteringen kommer tyvärr 1-2 efter att Lukaku hittat utrymme i boxen och kunnat nicka in 1-2 och samtidigt hetsa upp publiken en hel. Någon riktigt stor kvitteringschans kom inte utan efter 1-2 målet var belgarna närmare 1-3 än vi 2-2 även om ett oavgjort resultat inte hade spelat någon direkt betydelse för tabelläget.



Det känns minst sagt lite typiskt oss att i en match där det är ett halvfullt Karaiskakis mot ett landslage som vi på pappret ska slå misslyckas, för att sedan inför fullt hus mot ett på pappret starkt motstånd stå för en mycket fin och passionerad insats. Detta också utan spelare som Kostas Mitroglou, Vasilis Torosidis och Kyriakos Papadopoulos. Beröm till i stort sett samtliga spelare men extra plus i kanten till evighetsmaskinen Zeca och Tasos Donis. Den sistnämnde visade bland annat vilken snabbhet och teknik han besitter och är bara 21 år gammal. Stuttgart-spelaren verkar också komma mer till sin rätta centralt i anfallet än ute på en kant men kan förhoppningsvis bredda sitt register såpass att han blir lika användbar nästan överallt i offensiven. Det finns alla förutsättningar för honom att bli en modern anfallare som kan bemästra flertalet offensiva positioner på ett bra sätt.



Belgien kommer som väntat vinna gruppen medan vi nu har tappat kraften att kunna plocka andraplatsen på egen hand. Bosnien är tvåa i gruppen på 14 poäng och vi trea med 13. Vad som gäller inför de två avslutande omgångarna nästa månad är att Bosnien har Belgien hemma och Estland borta kvar att möta och måste tappa poäng i någon av de mötena medans vi i så fall går rent mot Cypern borta och Gibraltar hemma. Det hela är ganska öppet även om Bosnien har en liten fördel. Dessutom är det på det viset att sämsta grupptvåan missar playoff vilket Bosnien eller vi mycket väl skulle kunna komma att bli. Det enda Skibbe och killarna kan göra är att fokusera på att vinna de två återstående matcher och sedan hoppas på en gåva från antingen Belgien eller Estland. Landslaget stod för kvalets första rejäla plump i torsdags (31/8) när det bara blev 0-0 hemma mot Estland och under söndagskvällen (3/9) väntade toppmöte mot Belgien. Matchen på ett fullsatt Karaiskakis som var med på noterna slutade tyvärr i förlust med 1-2 [] men detta efter en insats som var väldigt fin från landslaget. Förbundskapten Michael Skibbe valde ett mer 4-4-1-1 inriktat system där Tasos Donis fick agera ensam spjutspets. Närmast att öppna målskyttet i matchen under den första halvleken var Kostas Stafylidis vars vänsterkanon räddades på ett fenomenalt sätt av Thibaut Courtois via ribban.I den andra halvleken hade vi det extremt namnkunniga Belgien i rejäl gungning men det var ändå belgarna som skulle ta ledningen när mittbacken Jan Verthongen hade avancerat och fick kruta på en bit utanför boxen och träffade rätt. 0-1 på scoreboarden men repliken kom bara tre minuter senare när Tzavellas inlägg hittade Zeca som hade löpt in fint från högerkanten och placerade in 1-1 och gjorde på så vis också sitt första landslagsmål. Karaiskakis kokade men ett lag är som mest sårbart bakåt när de själva har gjort mål framåt och nästan omgående efter kvitteringen kommer tyvärr 1-2 efter att Lukaku hittat utrymme i boxen och kunnat nicka in 1-2 och samtidigt hetsa upp publiken en hel. Någon riktigt stor kvitteringschans kom inte utan efter 1-2 målet var belgarna närmare 1-3 än vi 2-2 även om ett oavgjort resultat inte hade spelat någon direkt betydelse för tabelläget.Det känns minst sagt lite typiskt oss att i en match där det är ett halvfullt Karaiskakis mot ett landslage som vi på pappret ska slå misslyckas, för att sedan inför fullt hus mot ett på pappret starkt motstånd stå för en mycket fin och passionerad insats. Detta också utan spelare som Kostas Mitroglou, Vasilis Torosidis och Kyriakos Papadopoulos. Beröm till i stort sett samtliga spelare men extra plus i kanten till evighetsmaskinen Zeca och Tasos Donis. Den sistnämnde visade bland annat vilken snabbhet och teknik han besitter och är bara 21 år gammal. Stuttgart-spelaren verkar också komma mer till sin rätta centralt i anfallet än ute på en kant men kan förhoppningsvis bredda sitt register såpass att han blir lika användbar nästan överallt i offensiven. Det finns alla förutsättningar för honom att bli en modern anfallare som kan bemästra flertalet offensiva positioner på ett bra sätt.Belgien kommer som väntat vinna gruppen medan vi nu har tappat kraften att kunna plocka andraplatsen på egen hand. Bosnien är tvåa i gruppen på 14 poäng och vi trea med 13. Vad som gäller inför de två avslutande omgångarna nästa månad är att Bosnien har Belgien hemma och Estland borta kvar att möta och måste tappa poäng i någon av de mötena medans vi i så fall går rent mot Cypern borta och Gibraltar hemma. Det hela är ganska öppet även om Bosnien har en liten fördel. Dessutom är det på det viset att sämsta grupptvåan missar playoff vilket Bosnien eller vi mycket väl skulle kunna komma att bli. Det enda Skibbe och killarna kan göra är att fokusera på att vinna de två återstående matcher och sedan hoppas på en gåva från antingen Belgien eller Estland.

0 KOMMENTARER 354 VISNINGAR 0 KOMMENTARER354 VISNINGAR ANDREAS MITSIS

2017-09-05 07:10:00

ANNONS:

Fler artiklar om Grekland

Grekland

2017-09-05 07:10:00

Grekland

2017-09-02 12:25:00

Grekland

2017-09-01 07:15:00

Grekland

2017-08-25 17:10:00

Grekland

2017-08-24 19:50:00

Grekland

2017-08-18 18:45:00

Grekland

2017-08-04 14:50:00

Grekland

2017-07-26 10:45:00

Grekland

2017-07-21 12:30:00

Grekland

2017-07-03 10:00:00

ANNONS:

Det blev en tung förlust med 1-2 mot Belgien i VM-kvalet hemma på ett fullsatt och laddat Karaiskakis. Landslaget stod för en mycket fin insats men det räckte tyvärr inte till poäng men samtidigt är det fortfarande öppet om andraplatsen i gruppen inför de avslutande två omgångarna som spelas nästa månad.Landslaget missade en gyllene chans att befästa andraplatsen i gruppen och till och med utmana om förstaplaten när det endast blev 0-0 hemma mot Estland i torsdags. Första riktiga snedsteget under detta VM-kval men i och med Cyperns vinst mot Bosnien är fortsättningsvis allt öppet i kampen om andraplatsen bakom gruppettan Belgien som nu väntar på Karaiskakis.De sista dagarna av transferfönstret blev händelserika för våra storklubbar. Olympiakos sålde supertalangen Panagiotis Retsos till Leverkusen för 22 miljoner euro. Panathinaikos sålde Zeca men har hämtat in flera spelare medan AEK fått tillbaka sin stora publikfavorit Sergio Araujo. PAOK gjorde en stark avslutning på fönstret och verkar fast beslutna om att slå tillbaka starkt efter fiaskot i EL- kvalet. När det gäller landslagsspelare var Kostas Mitroglous flytt den mest anmärkningsvärda.Olympiakos lottades mot Juventus, Barcelona och Sporting i Champions League vilket bland annat medför en återkomst till Karaiskakis för Ernesto Valverde. Beträffande Europa League blev det mörker för PAOK och väntat uttåg för Panathinaikos medan AEK körde över Brügge och spelar gruppspel för första gången sedan 2011-12.Förbundskapten Michael Skibbe har presenterat de spelare som ska vara med i de viktiga VM-kvalmötena mot Estland och Belgien som stundar. En överlag väntad trupp från tyskens sida som ser flertalet spelare återvända från avstängningar.Premiären av Super League 2017-18 sker i helgen under vissa om och men i vanlig ordning inom den grekiska fotbollen. Olympiakos är favoriter till en ny ligatitel som i så fall också skulle bli historisk eftersom ingen klubb tidigare vunnit åtta raka ligamästerskap. Framförallt PAOK och Panathinaikos väntas dock förhoppningsvis kunna vara med och utmana ända in på mållinjen.Olympiakos tog sig förbi Partizan i tredje omgången av Champions Leagues mästarkval och ställs nu mot Rijeka från Kroatien i playoffen. När det gäller playoffen till Europa League får Panathinaikos det tufft mot Bilbao, AEK ställs mot Club Brügge medan PAOK får möta svenskt motstånd i form av Östersund.Onsdagen den 25 juli 2017 är ett datum som för evigt kommer att skrivas in i AEK:s klubbhistoria eftersom det är dagen när klubben fick sitt efterlängtade bygglov för nya arenan i Nea Filadelfeia och inom några dagar kommer bygget av Agia Sophia att starta på allvar.Från och med nästa vecka ska samtliga av våra grekiska europacuprepresentanter in i spel. Panionios som var först ut tog sig enkelt vidare till kvalrunda tre av Europa League efter totalt 5-2 mot slovenska Gorica. Super League och NOVA närmar sig ett nytt TV-avtal och PAOK har hämtat in den argentinska målvakten Rodrigo Rey men fortsätter jakten efter nya spelare som ska kunna spetsa laget ytterligare.Den slovakiske landslagsmannen Robert Mak ser ut att återvända till PAOK efter endast en säsong i Ryssland. Olympiakos har gjort klart med Panagiotis Tachtsidis och jagar ytterligare förstärkningar i form av bland andra Emmanuel Emenike från Fenerbahce. Marcus Berg lämnar som bekant Panathinaikos och är helt klar för Al-Ain. Landslagsmittbacken Kostas Manolas är i rampljuset och den intressanta frågan är vart han spelar sin klubblagsfotboll kommande säsong.