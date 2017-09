Helgens målskyttar - FC Kosova utslagna ur schweiziska cupen

Ett landslagsuppehåll för damerna men en hel del mål runt om i världen, speciellt i schweiziska ligan.

Herrar:



Fredag:

Labinot Aziri (FC Schötz), 2 mål – I Schweiz har herrarna tagit paus i ligan för cupens 16-delsfinaler och det blev en hel del albanska mål. Först ut är tvåmålsskytten Labinot Aziri som hjälpte Schötz besegra Hergiswil med 3-1. Härnäst står Lugano för mötet i åttondelsfinalen.



Lördag :

Arber Zeneli (Heerenveen), 1 mål – Kosovos landslagsman Arber Zeneli var på målhumör även den här omgången i Nederländerna. Hemmalaget Excelsior ledde med 1-0 men kvitteringsmålet kunde Zeneli göra i den 50 matchminuten. 20 minuter senare hade Heerenveen gjort ytterligare ett mål och de kunde åka hem med tre poäng. Zeneli noterar sitt andra mål för säsongen och Heerenveen förblir obesegrade fem omgångar in i Eredivisie.



Bekim Bushati (FC Kosova), 1 mål – Zürich firade högt när FC Kosova gick vidare från 1/32-finalen av schweiziska cupen men glädjen blev kortvarig. I Sextondelsfinal åkte man ut. Det blev ett 1-3-resultat i Zürich när Rapperswil-Jona hälsade på och tröstmålet stod Bekim Bushati för. Rapperswil-Jona hade med sig Denis Simani, Enis Ramadani, Egzon Kllokoqi och Egzon Shabani. Kosova ställde upp med lagkapten Fuat Sulimani, Arben Buqaj, Atdhe Gashi, Bekim Bushati, Ilir Buqaj, Rexhep Thaqi och Shqiperim Alija medan Liridon Musliu, Varis Xhemaili, Vilson Doda, Arber Fejzulahi och Almir Murati bänkades. Kosova tog sig vidare från 1/32-finalen efter att ha besegrat FC Beroche-Gorgier I med 4-1.



Benjamin Kololli (Lausanne Sport), 1 mål – Tabelljumbon Lausanne kämpar tappert i ligan men kunde fira ett avancemang i schweiziska cupen efter 3-1-krossen mot Rajmond Laskis YF Juventus. Kosovos Benjamin Kololli hette en av målskyttarna som fick det sista ordet med sitt mål i den 71 matchminuten. Med sig hade han Mersim Asllani och Andi Zeqiri, en duo som bänkades.



Enis Bardhi (Levante), 1 mål – Levantes nyförvärv Enis Bardhi slog till igen under helgen. Levante gästades av Valencia och fick bara 1-1. Hemmalagets enda mål gjorde Bardhi i form av ett kvitteringsmål precis innan pausvilan. Han noterar nu två mål i



Shkelqim Demhasaj (Luzern), 1 mål – Luzern slog ut Servette under 16-delsfinalen av schweiziska cupen. Det blev bara ett mål i matchen och det stod Luzerns Shkelqim Demhasaj för efter drygt en timmes spel. Han fanns med från start tillsammans med



Xherdan Shaqiri (Stoke), 1 mål – Stoke fick inte några poäng ifrån mötet mot Newcastle United men Xherdan Shaqiri kunde fira sitt första



Söndag :

Berat Sadik (Doxa), 1 mål – Efter en tid i



Blerim Dzemaili (Montreal Imact), 1 mål – Trots både mål och assist av Blerim Dzemaili föll Montreal Impact hemma mot Minnesota United. 2-3 slutade matchen. Den schweiziske landslagsmannen noterar nu sju mål i MLS på 17 matcher.



Rocky Lekaj (Fredrikstad), 1 mål – I grannlandet



Valon Fazliu (Grasshopper), 1 mål – Grasshopper körde över Biel-Bienne med hela 5-0 och seglade enkelt vidare. Valon Fazliu som fanns med från start satte inledningsmålet efter drygt 35 minuters spel. Biel-Bienne spelade med Kastriot Sheholli medan brodern Labinot Sheholli var avstängd och fick därmed inte delta. Grasshopper ställs mot Lausanne-Sport i nästa runda.



Damer:



Lördag:

Gentijana Rochi (JyPK), 1 mål – Damerna har landslagsuppehåll men i



Söndag :

Modesta Uka (SK Sturm Graz KM II), 1 mål – Modesta Uka fick det sista ordet när hon satte matchens sista mål mot FSG Eggendorf. Hon fanns med från start och kunde i matchminut 87 sätta slutresultatet 2-5. Detta i Österrikes andraliga (Ost/Süd).

2017-09-18 23:45:00

Ett landslagsuppehåll för damerna men en hel del mål runt om i världen, speciellt i schweiziska ligan.När Laorent Shabani var ett spädbarn lirade hans farbror, Ylli Shabani, i Malmö FF. Drygt 18 år senare är det dags för Laorent att följa farbror Yllis fotspår.Damlandslaget har redan skrivit in sig i historieböckerna, nu är det dags för Kosovos första flicklandslag att presentera sig.Ett landslagsuppehåll för herrarnas del resulterade i inte lika många mål den här helgen. Trots detta fanns det ändå ett antal herrar och damer som fick näta under helgens matcher.Sommaren är över, september står runt hörnet och ligaspelen har dragit igång på riktigt igen. Helgens målskyttar återvänder med en hel del albanska målskyttar från världens alla håll.Han har tidigare listats i "världens 60 bästa fotbollstalanger" och lånades förra året ut till italienska Juventus. Efter en säsong valde Andi Zeqiri att återvända till Schweiz trots visat intresse från Juventus sida.För två månader sedan lirade han i tyska 3.Liga, motsvarande svenska division 1. Denna veckan har Besar Halimi både hunnit göra debut i Europa League och danska Superligan. I den sistnämnda fick han till och med noterat ett mål.Sommaren står runt hörnet och flera ligor tackar nu för sig. Då det noterades flera albanska målskyttar världen runt under helgen kör vi en runda till av "Helgens målskyttar".Jahmir Hyka, Enis Bardhi och Qendresa Krasniqi blev alla matchhjältar i sina respektive lag. Vi lyfter även upp Gentijana Rochis hattrick i Finland och tvåmålsskytten Mirela Jakupi.