2017-10-19

Everton - Lyon



Marçal startar ikväll.

Europa League, gruppspel: Everton-Lyon

Då ska vi beta av den tredje matchen i gruppspelet till EL. Hittills har det ju inte gått så lysande men kanske har vi vänt skutan nu? Efter vinsten mot Monaco så har självförtroendet växt. Lyonspelarna reser till Liverpool och Goodison Park, en arena som jag läste nånstans är en av världens äldsta arenor, byggd 1892. Om två veckor reser Evertonspelarna till Lyon och Groupama Stadium.





Även Evertonspelarna Kevin Mirallas, Idrissa Gueye,



Lyon

Kommer från en härlig 3-2 vinst mot Monaco. Jag kan berätta att Joel Bats har ett finger med i den vinsten. Det var han som före match talade om för Fékir vart han i händelse av frispark skulle sätta den.

Lyon är nu det tredje bästa laget i L1 offensivt sett, med 20 gjorda mål. Å andra sidan så ligger vi på en fyr-delad 14:e plats i den defensiva tabellen med 15 insläppta mål.



Av någon anledning som jag inte känner till, så har vi helt plötsligt ett antal skadade!?

Diop blev tacklad av en motståndare när han spelade i en CFA-match förra helgen. Så gott som klar efter den förra skadan på ankeln så är han nu axelskadad. Jag har sett 1 månad men det är inte bekräftat.

Detta öppnar upp för 179 cm Elisha Owusu (7 matcher med CFA). Född -97, kom till Lyon 2010. Han skrev sitt första proffskontrakt i februari i år och det gäller till 2020. Han har varit ett hett namn till A-laget nu ett tag och han kommer som Tousarts ersättare.

Grenier är Grenier....

Mariano har helt plötsligt en muskelskada på insidan av låret? Mariano börjar få en fin statistik även om han får kritik ibland. Enligt min vän statistikern så är han den andre Lyonspelaren i

Men i denna matchen mot Everton så får vi alltså klara oss utan honom. Här har Genesio kallat in Dzabana (4 matcher och 2 mål med CFA). Men ”stalltipset” är att Myziane får starta på Marianos position.

Även Ferland Mendy är skadad, vad sjutton sysslar dom med på träningarna? Eller var det därför som Genesio bytte ut honom i min.84 i Monacomatchen? Vi var en flock som undrade över det bytet.

Marcelo är dock tillbaka och om han startar så blir det hans 50:de UEFA-match!



Kallad trupp:

Gorgelin, Grange, Lopes - Diakhaby, Marçal, Marcelo, Mboumbouni, Rafael, Tete, Mapou - Aouar, Ferri, Ndombele, Owusu, Tousart - Cornet, Dzabana, Fekir, Memphis, Myziane, Traoré



Skador/Rehab:

Diop (axel), Grenier, Mariano, Mendy (låret), Morel



Trolig startelva:

Lopes - Rafael, Marcelo, Diakhaby/Mapou, Marçal – Ferri/Tousart, Ndombele - Traoré, Fekir, Memphis - Myziane



Everton

Är ett lag som har det tufft. Man håller till på en 16:e plats i tabellen och har lyckats skrapa ihop 8 poäng på 8 matcher. 5 mål har Wayne Rooney och O.Niasse gjort tillsammans, medan målvakten Jordan Pickford släppt in 13 mål. Niasse finns hur som helst inte med i Evertons lag, är tydligen inte Koemans favorit.

Laget tränas av Ronald Koeman och frågan är, hur länge då? Ett litet besök på Evertons forum här på SF säger mig att man bara väntar på att Koeman ska få sparken.

I

Everton har aldrig förlorat mot ett franskt lag, men som jag brukar säga, allting har ett slut.



Trolig startelva:

Pickford – Baines, Williams, Keane, Martina – Davies, Gueye – Klaassen, Rooney, Mirallas – Calvert-Lewin



På bänken:

Stekelenburg, Robles – Holgate, Kenny, Schneiderlin, Sigurdsson, Besic, Vlasic, Lookman, Ramirez

Skador:

Coleman, Funes Mori, McCarthy, Lennon, Barkley, Jagielka, Bolasie



Domarteamet kommer från



Övrigt

Är det någon som undrar över vart Cristopher Martins Pereira (CMP) tagit vägen så kan jag berätta att han hastigt och lustigt lånats ut till 2:a divisionslaget Bourg en Bresse.



Avspark 21.05. Visas på Eurosport Player

Allez les Gones, AHOU!



2017-10-19 14:27:27

