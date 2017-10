2017-10-01 17:00

Angers - Lyon



Mariano har endast gjort ett bortamål hittills, dags igen!?

Inför: Angers – Lyon

Så kör vi den sista matchen innan landslagsuppehållet. Lyonspelarna åker till Angers som ligger ca 50 mil nordväst om Lyon. Där ska man spela matchen i den åttonde omgången på Stade Raymond Kopa, en arena som tar in ca 16.500 åskådare. Den 13 oktober är sedan ligan, och Lyon, tillbaka för en hemmamatch mot Monaco. Vilken plats ligger vi på då?







JMA

I en intervju på fredagskvällen så sa JMA:

Vi dominerade matchen extremt positivt. Sedan kom den här frisparken och ”muren föll”. All statistiken är till vår fördel och vi var kreatörerna. Det är ett kvalitetsspel som blir bättre ju längre tiden går. Att vi inte får ett bättre resultat kan bero på ouppmärksamhet eller att man inte följer instruktionerna så sluta nu att ”hacka på” Bruno!



Vi kunde ha mer poäng, det är ju sant att vi har släppt in mål i slutet av matcherna men det beror på okoncentration. Vi har den högsta totala poängen sedan 2011-12 (och där vet jag inte vad han menar med totala för vi hade 14 poäng i ligatabellen 2012-13, sedan hade vi i tur och ordning 10, 10, 12 och 10 poäng efter 7 spelade omgångar. /Lyonred.).

Fansen vill ha en utländsk tränare, men se hur det gick för Bayern, dom förlorade med 3-0 i Paris! (Vi förlorade med 2-0 och fansen i Lyon förutsåg att just det argumentet skulle komma).

Vi är tvåa i gruppen till EL (och där har han fel, vi är som sagt trea) och vi har alla möjligheter att ta oss vidare. Så den här mobbningen av Bruno är inte ok. En del människor förstår inte för dom tränar inte varje dag på klubben. Det är en liten klick som mobbar och det försvagar bara klubben!



Sedan berättar han om planerna runt det senaste transferfönstret: Vi har startat ett nytt projekt och det kommer att kräva tålamod. Vi vill fortfarande ha en av de bästa akademierna och låta de spelarna få chans att spela i sin moderklubb. Sedan vill vi komplettera med spelare från de största klubbarna. Det hade varit svårt att byta alla spelarna och tränarstaben samtidigt. Jag valde att behålla tränarstaben eftersom dom känner spelarna utan och innan och dom har trots allt en andraplats i ligan och en semifinal i EL som bästa resultat. Ni måste ha tålamod för det finns en stor potential!

Bruno står mycket nära sina spelare. Han för fantastiska samtal med dom och han lyssnar på sina ledare. Vi försöker bygga en framtid och nu har vi en mycket viktig match i Angers. Vi förbereder oss för att framträda!



Enligt Christian Lanier på Le Progrès så är JMAs försvarstal inte nödvändigtvis ett bra tecken.När en president går ut så hårt för att försvara sin tränare så finns det skäl att tro att det finns en nödsituation.

Jag har också hört nere ifrån Lyon att styrelsen vill att Genesio lämnar.

Forts. följer!



Lyon

Alla spelarna finns tillgängliga mot Angers. Cheick kommer att spela med CFA för han behöver matchtempo.

Morel har precis förlängt sitt kontrakt fram till 2019. I sin intervju bekräftar han allt som JMA sagt ovan och avslutar med att säga att alla spelarna står bakom Genesio och att det är ömsesidigt!



Grenier och Mapou fortsätter att lämnas utanför truppen.

Marçal är tillbaka.



Kallad trupp:

Lopes, Gorgelin - Rafael, Diakhaby, Marcelo, Morel, Mendy, Marçal, Tete, - Aouar, Ferri, Tousart, Ndombele - Memphis, Mariano, Fekir, Cornet, Maolida, Traoré



Trolig startelva:

Lopes – Rafael, Marcelo, Morel, F.Mendy - Ferri, Ndombele – Memphis/Aouar, Fekir, Traoré - Mariano



Angers

Lagen har mötts 25 ggr i L1 och av dessa så har Angers vunnit 12 ggr och Lyon 7. Angers kom tillbaka till L1 2015 efter att ha tillbringat 15 säsonger i L2/National. De två senaste bortamatcherna i Angers har vunnits av Lyon.

Angers spelar numera sina matcher på Stade Raymond Kopa. Det är dock samma arena som tidigare hette Stade Jean-Bouin. Arenan bytte namn tidigare i år till minne av Raymond Kopa, en spelare som spelade sina två första år som proffs i Angers. Han spelade senare tre säsonger med Real Madrid (101 matcher/31 mål) och gjorde även 45 landskamper med Les Bleus (18 mål).



Den ende spelaren i Angers som ringer en klocka hos mig är Gilles Sunu. Han spelade i samma U-landslag som bl.a Lacazette och Fofana och fick nästan 200 min mer i speltid än Alex i U20 VM. Sedan försvann han.....



Tränaren heter Stéphane Moulin och han har tränat Angers sedan 2011.



Kallad trupp:

Letellier Michel - Andreu, Manceau, Vincent, Pavlovic, Thomas I.Traoré - Capelle, Coulibaly Fulgini, Mangani, Santamaria, Sunu, Tahrat Tait - Crivelli, William, Toko Ekambi



Trolig startelva:

Letellier – Manceau,Traoré, Thomas, Andreu - Santamaria - Toko Ekambi, Fulgini, Mangani, Tait - Crivelli







Övrigt

Om någon undrar över vilka av Lyons spelare som ska ut i landslagen nu så kan jag säga att DD föredrog Payet framför Fékir. Kanske kan han få väck en till av våra bästa spelare?











CMP är återigen kallad till Luxemburg som kommer att möta Sverige.



Myziane ska ut med det franska U19-landslaget för att spela två dubbla vänskapslandskamper mot



Anthony Racioppi, Lyons 18-årige målvakt ska iväg till Schweiz U20-landslag.



Amine Gouiri, Willem Geubbels, Maxence Caqueret och Melvin Bard ska äntligen iväg och spela U17 VM i Indien. Turneringen pågår mellan den 6-28 oktober och Eurosport/Europlayer kommer att sända iaf en del av matcherna.



*******



Sent igår kväll så såg jag att matchen mellan Amiens och



Avspark 17.00. Matchen sänds på Viaplay.se

2017-10-01 08:09:24

