Inför: Lyon – Monaco

Lyon och Monaco är först ut i den nionde omgången. På fredagskvällen så tar Lyon emot Monaco på en arena som nu dels är formellt invigd och som dessutom är helt klar med sin nya ljussättning. Se till att vara med från start så kanske ni får en skymt av lamporna som kommer att blinka i takt med musiken.

Allez les Gones,

AHOU!

Under det här landslagsuppehållet så har min gamle schäferkille Messi fått somna in. Han föddes i samma veva som Lionel Messi debuterade för Barcelona. Och så förtjust och så övertygad var jag om hans kommande storhet att valpen snabbt döptes om till Messi. Bra även för att ett hundnamn gärna ska innehålla ett S. Så den 2 oktober kom en ny schäfervalp i huset och iom det så vill jag förvarna om att mycket av min tid just nu ägnas åt att jaga en gnagande, liten ”pisse-nisse” runt i huset. Så artiklarna kan komma att bli lidande nu ett tag.Läget i Lyon syns vara oförändrat. JMA intervjuades återigen häromdagen och som vanligt så avhandlades Bruno Genesio.”Vi har ingen brådska, vi ligger 6 poäng bakom Monaco som vi nu ska ta emot! Vi kommer att ta ett beslut efter derbyt (5/11). Om jag då måste byta tränare så är det inget som bekymrar mig”!Bad Gones har under en längre tid nu, fått kritik av övriga fans, för att dom inte reagerar och protesterar. Anledningen till att dom inte gör det ska vara att Genesio är en Lyon-son. Men nu på torsdagskvällen släppte man en kommuniké att man tänker vänta tills efter derbyt. Sedan om inte bättring skett, då blir det annat ljud i skällan!Bruno Genesio själv, säger inför denna matchen att vi måste vinna. Att spelarna/laget vill spela ihop. Att problemen inte beror på dåligt självförtroende utan på koncentrationsproblem och på att spelarna är unga.Nästa torsdag är det dags för England och Everton i EL.Ligger nu på tabellens åttonde plats med 13 poäng. Lyon har inte vunnit någon match sedan den 10 september. Matchen mot Angers, innan uppehållet, slutade 3-3 och var Lyons sjätte oavgjorda match denna säsongen.Antho Lopes och hans Portugal har under uppehållet kvalificerat sig för VM 2018.Även Frankrike har kvalificerat sig och Fékir som inte blev kallad denna gången, har nu ett mål att jobba mot.Jag såg ett rykte om att Grenier till Metz. Grenier förnekar och säger att han inte har en tanke på att flytta!? Nåväl, i denna matchen är han iaf inte med, då han fått en smäll på ankeln.Marcelo är avstängd efter det felaktiga röda kortet han fick i matchen mot Angers innan uppehållet. Disciplinnämnden lät kortet stå kvar.Bertrand Traoré och Maxwel Cornet hade bägge, endast spelat i vars en match och var tillbaka i träning på Groupama OL Training Center redan i måndags. Cornet lämnas dock utanför den kallade truppen.Tillbaka i truppen är Mapou och för första gången, backen Dylan Mboumbouni.Lopes, Gorgelin - Rafael, M.Diakhaby, Yanga-Mbiwa, Mboumbouni, Morel, F.Mendy, Marçal, Tete - Aouar, Ferri, Tousart, Ndombele - Memphis, Mariano, Fekir, MaolidaLopes - Tete, Diakhaby, Morel, Mendy - Ndombele, Tousart - Traoré, Fekir, Aouar - MarianoLigger på tabellens andraplats med 19 poäng. Även Monaco spelade oavgjort i den sista matchen före uppehållet. 1-1 mot Montpellier . Matchen innan dess var en gruppspelsmatch mot Porto i CL som slutade 3-0 till Porto. Monaco ligger på gruppens tredjeplats med 1 poäng.Jag anser att Monacos tränare Jardim är en mycket duktig tränare. Tyvärr säljer man alltid hans bästa spelare och han får ”börja om”.Även Monaco har haft en hel del spelare ute i landslagen. Lemar och Sidibé i Les Bleus, Subasic för Kroatien , Jemerson och Jorge för Brasilien, Glik för Polen , Jovetic för Montenegro , Baldé för Senegal, Tielemans för Belgien , Moutinho för Portugal och förre OL-spelaren Ghezzal för ett Algeriet som redan är ute från VM.Falcao spelade borta med Colombias herrlandslag mot Peru kl.01.30 på onsdagen. Så Jardim förklarade att han inte kommer att spela mot Lyon!Även Jovetic uppgavs på torsdagen vara osäker pga av en lårskada han ådrog sig under landslagsuppehållet och fanns sen inte med i den kallade truppen heller.Fabinho som spelat full tid i alla de första 8 matcherna är avstängd.Subasic, Benaglio, S.Sy - Glik, Jemerson, Jorge, Kongolo, Sidibe, Alm.Toure - Boschilia, Lemar, Meit, Moutinho, N'Doram, R.Lopes, Tielemans - Baldé, Carillo, A.DiakhabySubasic - Alm.Touré, Glik, Jemerson, Sidibé - R.Lopes, Tielemans, S.Meïté, Lemar - Baldé, CarrilloDomaren heter....Ja säg det, hittar ingen info om det.Så här ser arenan ut nu när den är officiellt invigd.. Matchen visas på Viasat Sport Premium, Unibet och Viaplay.se