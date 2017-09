2017-09-17 21:00

PSG - Lyon



Tete får Neymar på sin lott!

Inför: PSG – Lyon

Sjätte omgången och OL-spelarna åker till Paris och Parc des Princes för en omgång med Neymar och co. Lyon har inte vunnit i Paris sedan oktober 2007. Inte mycket som talar för att det blir någon ändring på det idag tyvärr.





Bra var det inte i förra matchen (EL) på Cypern heller, tvärtom så var det riktigt uselt. Och ett j-a liv nere i Lyon. Kraven från fansen om Genesios avgång har återigen tagit fart och det är ingen skillnad alls från förra säsongen. T.o.m JMA har nu, för första gången, satt press på Genesio:

Vi måste titta på varför vi, ibland, är så taktiskt dåliga när vi bara har så bra spelare! Det kan ha varit 11 spelare som redan var i Paris. Jag har egna tankar om detta, säger Aulas. Vi måste fråga Bruno.



Kan ju tillägga att JMA och Genesion nu har diskuterat och Genesio har fortfarande JMAs stöd. För han är en ”ung tränare” som har ett mycket gott förhållande till sina spelare.....



Ett av de bittra fansen i Lyon lyckades på något sätt få tag på Genesios telefonnummer och utnyttjade det fullt ut och ringde och hotade Genesio. Inte OK!



JMA som, sedan transfern av Neymar och Mbappé, uttryckt sina åsikter om värvningarna och FFP. Han menar att det är fantastiskt för ligan med spelarna, men sättet att kringgå FFP gillas icke. Han har pratat om de ekonomiska skillnaderna mellan de olika lagen. T.ex om Lyon som har ett marknadsvärde på 120 m€ medan

Här passade en av de journalister som JMA brukar komma i luven på, att slänga åt honom att marknadsvärdet troligtvis inte spelade så stor roll. Titta bara på Apollon, dom har minsann bara ett marknadsvärde på 14 m€.....

Det här, och väl inte heller kängurun som jag la i forumet för en tid sedan, gillas inte av president Nasser och L'Equipe skrev på lördagen om hur han inte tänker bjuda JMA&co på middag innan matchen, så som presidenterna alltid gör/har gjort!



Lyon

Tittar man på Lyons säsongsstart så är det den bästa på flera år. På de 5 ligamatcher vi nu spelat så har vi vunnit 3 och spelat oavgjort i 2. Det är första gången sedan säsongen 2012-13 som vi börjat så bra.

Det laget (läs Genesio) får kritik för är bristen på lagspel (och det som är, är tråkigt!) och för mycket individuella prestationer.

Och tittar man på hur det ser ut med de individuella prestationerna så har Cavani 7 mål och Neymar 4.

I Lyon så har Mariano och Fékir vars 4 mål.

Tittar man på assistligan så ser man att Neymar har 4 assists. Memphis har 3.



Genesio klagade f.ö på att Mariano var för långt ner på mittfältet i matchen mot Apollon och i min värld är det Genesio som ska rätta till det!

I de artiklar jag läste inför Marianos värvning så sa en journalist:

Mariano är inte någon särskilt bra fotbollsspelare. Men han är en excellent målgörare!



Så han ska inte ge sig ut på några utflykter! Dessutom så är han otroligt bra på huvudspelet. Han hoppar högt och med en fantastiskt timing.



När det kommer till spelartruppen så säger Genesio att Ferri är skadad och att Diop ännu inte är redo.

Grenier står utanför truppen och vi har CMP tillbaka. Han debuterade ju mot Guingamp och var inte i närheten av den CMP som vi såg i Luxemburgs landslag när dom stod upp så bra mot Les Bleus. Han gick ju ut i min.51 och enligt Genesio så var det pga att han fick ett gult kort i första halvlek.

Aour finns med i den kallade truppen precis som den enda ljusglimten i matchen mot Apollon, Tanguy Ndombele.

Personligen så undrar jag lite över Marcelo som höll på att bli allas älskling i de första matcherna. I de två senaste matcherna har han inte alls varit särskilt bra och det känns som om han snart kommer att vara avstängd pga för många kort.



Det ser ut som att det blir Tete som får äran att ta sig an Neymar, medan på den andra sidan Ferland Mendy får Mbappé på sin lott.



Annars så rabblar Genesio en massa standardfraser. Om hur vi ödmjukt går till Paris som f.ö är ett av Europas bästa lag och att vi inte går dit som offer, att vi måste (och kan) ”visa ett annat ansikte”, att vi måste tro!?



Kallad trupp:

Gorgelin, Lopes - Diakhaby, Marçal, Marcelo, Mendy, Morel, Rafael, Tete - Aouar, Martins Pereira, Ndombele, Tousart - Cornet, Fekir, Mariano, Memphis, Myziane, Traore

Rehab:

Diop



Trolig startelva:

Lopes - Tete, Marcelo, Morel, Mendy - Tousart, Ndombélé - Traoré, Fekir, Depay - Mariano



PSG

Kommer närmast från säsongens första CL-match. Den spelade man mot

På fredagen var tränaren

Pastore och Di Maria är skadade.



Kallad trupp:

Areola, Trapp - Alves, Berchiche, Kimpembe, Kurzawa, Marquinhos, Meunier, Silva - Draxler, Lo Celso, Nkunku, Rabiot, Motta - Cavani, Lucas, Mbappé, Neymar



Trolig startelva:

Areola -







Avspark 21.00 och matchen visas på Viasat Sport Premium.

Allez les Gones, AHOU!



Vid omgångens början så låg Lyon på tabellens tredje plats. Troligtvis så hittar vi oss några placeringar längre ner på måndag. Egentligen känns det meningslöst att man överhuvudtaget åker dit och spelar matchen. Hade varit enklare att stanna hemma och vila sina trötta spelare. Känns skrämmande att det efter den 1 oktober återigen är landslagsuppehåll och ska Traoré och Cornet åka iväg till Afrika var gång och komma hem slitna och uttröttade så blir det inget bra alls.Bra var det inte i förra matchen (EL) på Cypern heller, tvärtom så var det riktigt uselt. Och ett j-a liv nere i Lyon. Kraven från fansen om Genesios avgång har återigen tagit fart och det är ingen skillnad alls från förra säsongen. T.o.m JMA har nu, för första gången, satt press på Genesio:Vi måste titta på varför vi, ibland, är så taktiskt dåliga när vi bara har så bra spelare! Det kan ha varit 11 spelare som redan var i Paris. Jag har egna tankar om detta, säger Aulas. Vi måste fråga Bruno.Kan ju tillägga att JMA och Genesion nu har diskuterat och Genesio har fortfarande JMAs stöd. För han är en ”ung tränare” som har ett mycket gott förhållande till sina spelare.....Ett av de bittra fansen i Lyon lyckades på något sätt få tag på Genesios telefonnummer och utnyttjade det fullt ut och ringde och hotade Genesio. Inte OK!JMA som, sedan transfern av Neymar och Mbappé, uttryckt sina åsikter om värvningarna och FFP. Han menar att det är fantastiskt för ligan med spelarna, men sättet att kringgå FFP gillas icke. Han har pratat om de ekonomiska skillnaderna mellan de olika lagen. T.ex om Lyon som har ett marknadsvärde på 120 m€ medan PSG har ett marknadsvärde på 521 m€. Och att laget med lägst marknadsvärde, Strasbourg, som endast har ett marknadsvärde på 20 m€ inte har en chans. Och att ligan redan är körd.Här passade en av de journalister som JMA brukar komma i luven på, att slänga åt honom att marknadsvärdet troligtvis inte spelade så stor roll. Titta bara på Apollon, dom har minsann bara ett marknadsvärde på 14 m€.....Det här, och väl inte heller kängurun som jag la i forumet för en tid sedan, gillas inte av president Nasser och L'Equipe skrev på lördagen om hur han inte tänker bjuda JMA&co på middag innan matchen, så som presidenterna alltid gör/har gjort!Tittar man på Lyons säsongsstart så är det den bästa på flera år. På de 5 ligamatcher vi nu spelat så har vi vunnit 3 och spelat oavgjort i 2. Det är första gången sedan säsongen 2012-13 som vi börjat så bra.Det laget (läs Genesio) får kritik för är bristen på lagspel (och det som är, är tråkigt!) och för mycket individuella prestationer.Och tittar man på hur det ser ut med de individuella prestationerna så har Cavani 7 mål och Neymar 4.I Lyon så har Mariano och Fékir vars 4 mål.Tittar man på assistligan så ser man att Neymar har 4 assists. Memphis har 3.Genesio klagade f.ö på att Mariano var för långt ner på mittfältet i matchen mot Apollon och i min värld är det Genesio som ska rätta till det!I de artiklar jag läste inför Marianos värvning så sa en journalist:Mariano är inte någon särskilt bra fotbollsspelare. Men han är en excellent målgörare!Så han ska inte ge sig ut på några utflykter! Dessutom så är han otroligt bra på huvudspelet. Han hoppar högt och med en fantastiskt timing.När det kommer till spelartruppen så säger Genesio att Ferri är skadad och att Diop ännu inte är redo.Grenier står utanför truppen och vi har CMP tillbaka. Han debuterade ju mot Guingamp och var inte i närheten av den CMP som vi såg i Luxemburgs landslag när dom stod upp så bra mot Les Bleus. Han gick ju ut i min.51 och enligt Genesio så var det pga att han fick ett gult kort i första halvlek.Aour finns med i den kallade truppen precis som den enda ljusglimten i matchen mot Apollon, Tanguy Ndombele.Personligen så undrar jag lite över Marcelo som höll på att bli allas älskling i de första matcherna. I de två senaste matcherna har han inte alls varit särskilt bra och det känns som om han snart kommer att vara avstängd pga för många kort.Det ser ut som att det blir Tete som får äran att ta sig an Neymar, medan på den andra sidan Ferland Mendy får Mbappé på sin lott.Annars så rabblar Genesio en massa standardfraser. Om hur vi ödmjukt går till Paris som f.ö är ett av Europas bästa lag och att vi inte går dit som offer, att vi måste (och kan) ”visa ett annat ansikte”, att vi måste tro!?Gorgelin, Lopes - Diakhaby, Marçal, Marcelo, Mendy, Morel, Rafael, Tete - Aouar, Martins Pereira, Ndombele, Tousart - Cornet, Fekir, Mariano, Memphis, Myziane, TraoreDiopLopes - Tete, Marcelo, Morel, Mendy - Tousart, Ndombélé - Traoré, Fekir, Depay - MarianoKommer närmast från säsongens första CL-match. Den spelade man mot Celtic och den slutade 5-0 till PSG. Det är väl ungefär vad jag väntar mig mot Lyon också om Lyon spelar likadant på söndagskvällen som dom gjorde mot Apollon på torsdagen.På fredagen var tränaren Unai Emery tveksam till om Rabiot skulle kunna spela men på lördagen fanns han med i den kallade truppen.Viktigt för dom eftersom Veratti är avstängd.Pastore och Di Maria är skadade.Areola, Trapp - Alves, Berchiche, Kimpembe, Kurzawa, Marquinhos, Meunier, Silva - Draxler, Lo Celso, Nkunku, Rabiot, Motta - Cavani, Lucas, Mbappé, NeymarAreola - Dani Alves , Marquinhos, Thiago Silva, Berchiche - Thiago Motta , Rabiot - Mbappé, Draxler, Neymar - Cavani. Domaren heter, utan överraskning, Ruddy Buquet!och matchen visas på Viasat Sport Premium.

0 KOMMENTARER 72 VISNINGAR 0 KOMMENTARER72 VISNINGAR BIRGITTA MALMBORG

2017-09-17 14:24:15

ANNONS:

Fler artiklar om Lyon

Lyon

2017-09-17 14:24:15

Lyon

2017-09-14 10:59:54

Lyon

2017-09-10 09:44:57

Lyon

2017-09-05 16:37:00

Lyon

2017-09-01 21:53:54

Lyon

2017-09-01 16:53:53

Lyon

2017-08-29 10:38:00

Lyon

2017-08-26 11:50:01

Lyon

2017-08-25 23:52:47

Lyon

2017-08-19 11:27:31

ANNONS:

Sjätte omgången och OL-spelarna åker till Paris och Parc des Princes för en omgång med Neymar och co. Lyon har inte vunnit i Paris sedan oktober 2007. Inte mycket som talar för att det blir någon ändring på det idag tyvärr.Dags för Europa League. Lyonspelarna har flugit till Cypern för att möta Apollon Limassol i den första gruppspelsmatchen. Matchen spelas på GSP Stadium i Nicosia, hemma-arena för APOEL, Olympiakos och Omonia. Arenan tar in 22.859 åskådare.Så är vi tillbaka efter landslagsuppehållet. Nu ska Lyon spela sex matcher, sedan är det återigen dags för landslagsuppehåll. Det blir en riktig rivstart med 3 matcher på 7 dagar och inte vilka matcher som helst. Första EL-matchen och nästa söndag PSG, bägge bortamatcher. Men vi börjar nu efter uppehållet med en ligamatch och tar denna söndagen emot Guingamp hemma på Groupama Stadium.Nu idag den 9 juni så öppnar det franska fönstret. JMA tillfrågades i en intervju om hur han med ett litet ord skulle beskriva det kommande fönstret, på det svarade han: ambitiöst! Fansen fnyser, dom har bevarat i sitt minne om hur vi skulle görs två spektakulära värvningar förra sommaren. Som någon sa: JMA säger det fansen vill höra. Sedan gör han som han vill! Vi får väl se hur denna sommaren slutar. Kan även säga här att Lyonspelarna upptar träningarna den 27 juni.Ett riktigt fenomen som bara kan bli bättre i ett lag som Lyon! Det är Ndombèlés nu f.d lagkamraters, i Amiens, omdöme om honom. Själv är jag totalt ovetande och får lära mig efterhand.Det som många fans nere i Lyon fasat för har nu hänt. Sergi Darder har lämnat och ”åkt hem”. Av någon anledning, som jag personligen inte förstår, så har många OL-fans i Lyon skänkt honom sina hjärtan. För mig har han inte bevisat särskilt mycket.Så kom då sommarens sjunde värvning, Pape Cheikh. Det är en spansk U19-landslagsman med senegalesiskt ursprung som spelat i spanska Celta Vigo sedan 2013. Idag blev han officiellt klar för Olympique Lyon.Nu har Lyonspelarna åkt de ca 50 milen västerut till Nantes. Idag spelar dom sin sista match innan landslagsuppehållet. Sedan är det ligauppehåll i ca två veckor.Alla tycks vara överens om att Lyon kunde fått en lättare grupp. JMA sa: Det är en svår lottning men intressant för våra supportrar och vårt lag!Lyon går in i tredje omgången, fortfarande som ligaledare. Men nu börjar PSG och Monaco att ”sniffa oss i baken”. Denna gången så tar Lyon emot Bordeaux på Groupama Stadium. När Lyonspelarna tränade i torsdags så kom det 1500 åskådare till Groupama OL Training Center. Ikväll tror man att tidigare publikrekord (41.171) för augusti kommer att slås. 500 av besökarna beräknas komma från Bordeaux.