Storseger över Slovakien

Norge fullständigt körde över Slovakien

Norge

Slovakien

Norge startade med ett extremt självförtroende efter att ha vunnit senast mot Nord-Irland med 4-1, vilket skulle ge utdelning redan efter fyra minuter.En längre boll mot födelsedagsbarnet, Lisa-Marie Karlseng Utland, som tar den ner på bröstet, vänder och skjuter den på volley i mål.Väldigt snyggt av Utland!1-0 till Norge.Efter en dull i den 9:e minuten, kommer bollen fram till Elise Thorsnes, som är betydligt snabbare än de slovakiska mittbackarna och springer enkelt ifrån för slå bollen distinkt bak Slovakiens målvakt, Korenciová, vilket gör att det står 2-0.Hennes första landslagsmål på över tre år.Guro Reiten gör ett bra förarbete i den 12:e minuten och slår en djupledsboll till Utland. Utland tar den med och går förbi både försvarare och målvakt, men får en dålig touch när hon är förbi som gör att försvararen kan slänga sig och blockera bollen på mållinjen.I den 20:e minuten kommer det en fin boll ut på vänsterkanten. Kristine Minde på vänsterbacken har kommit upp och går förbi sin spelare.Inne i boxen är Reiten och slår in 3-0 till Norge.I 27:e minuten var det dags igen.Wolfsburg-spelaren, Caroline Graham Hansen, kommer ensam mot målvakten och chippar den elegant över. 4-0.I den 34:e minuten kommer Graham Hansen med full fart mot mål, men blir stoppad brutalt av de slovakiska försvararna. Domaren pekar på straffpunkten, där kapten Maren Mjelde slår kyligt in 5-0.Rätt efter Mjeldes mål, får Slovakien sin första chans. Men en stabil Ingrid Hjelmseth i mål gör sitt jobb.I den 40:e minuten kommer en fin boll fram mot Utland. Slovakiens målvakt missar helt, där de slovakiska försvararna tvingas än en gång gå in bryskt - domaren pekar på staffpunkten för en andra gång under matchen.Denna gången går Graham Hansen fram och bankar in 6-0.Norge hade flera chanser på att göra fler mål i den första halvleken. Men 6-0 i paus får vi vara nöjda med."Det var en fantastiskt bra första halvlek. Men det är otroligt viktigt att vi fortsätter på samma vis. Vi önskar också att hålla nollan”, sa Martin Sjögren i pausen.Men det var bara en önskan från Sjögren. För i den andra halvleken var det ett helt annat Norge vi fick. Men vad kan man förvänta sig när man går till paus med 6-0?Men det straffade sig i den 53:e minuten genom ett inlägg från högerkanten som kommer fram till en ensam Klaudia Fabova. 6-1, vilket också blir slutresultatet.En otroligt bra första halvlek med bra kombinationer, teknik, omställningar och press. Men en lika dålig andra halvlek, som den första var bra. Dock så hade Norge matchen under kontroll.Ingrid HjelmsethIngrid Moe Wold, Stine Reinås, Maria Thorisdottir, Kristine MindeMaren Mjelde, Ingrid Spord (70)Caroline Graham Hansen (82), Elise Thorsnes, Guro Reiten (70)Lisa-Marie Utland.Fiskerstrand, Tomter, Leine, Skinnes Hansen (70), Maanum (70), Haavi (82), SønstevoldKorenciováHaršányová, Bíróová, Fabová, VojtekováOndrušová, Hmírová, ŠuškováBartovicová, Škorvánková, MatavkováEl-Dahaibiová, Havranová, Šušolová, Košlabová, Košíková, Hollá, LiškováEn match där biljetterna sålde slut på tio minuter!