Maks filmning fixade skotsk seger

Róbert Maks filmning och andra gula kort blev avgörande på Hampden Park i Glasgow. Trots ett heroiskt kämpande Slovakien med en målvakt som länge tycktes bli nationalhjälte, skulle ett snöpligt självmål ge Skottland tre poäng - och ett ypperligt utgångsläge till play off-platsen.

Den slovakiska VM-drömmen har svalnat. Efter 23 minuters spel på ett kokande Hampden Park i Glasgow åkte Róbert Mak på sitt andra gula kort, efter en onödig filmning i det skotska straffområdet. Detta blev kostsamt för slovakerna, som trots en fantastisk defensiv insats inte kunde hålla ut i 90 minuter.Redan från början var det dock hemmalaget som tog tag i taktpinnen. Man var det mer spelförande laget och skapade sin första chans efter en hörna efter dryga tio minuters spel. Då inledde Martin Dúbravka sin kväll som innebar en hel rad med fenomenala ingripanden, när han TV-räddade nicken från James Morrison.Matchens första varning kom efter 17 minuter när Róbert Mak rev ner sin motståndare vid kortlinjen. Fem minuter senare var det dags igen. PAOK-mittfältaren filmade i skotsk straffområde och domaren Milorad Mazic var besämd när han visade upp det andra gula kortet. Róbert Mak gick in i omklädningsrummet och förhoppningsvis återfinns han inte med den slovakiska landslagsdressen igen.Den första halvleken tillhörde skottarna även om slovakerna hade en del instick. Vassast var, förutom en fantastisk Martin Dúbravka i målet, Juraj Kucka som vann och slet i varenda duell på sin något ovana position på högerkanten. Halvleken förblev mållös och Ján Kozák hade en hel del att fundera på inför den andra.Slovakerna inledde den andra akten som ett helt nytt lag. Att man var i ett numerärt underläge var inget som syntes förrän långt in på halvleken och man hann till och med skapa en rad med målchanser mot Craig Gordon i hemmamålet. Mest aktiv var Stanislav Lobotka tillsammans med Marek Hamšík, men avsluten mot Gordon var aldrig av någon farliga art.De sista 20 minuterna skulle bli en ren och skär mardröm. Slovakerna fick mota en skotsk press av Guds nåde och när inte Martin Dúbravka bjöd på spektakulära målvaktsingripanden fanns hans bästa kompis i skyn - nämligen ribban. Två gånger prickade hemmalaget överliggaren, där bland annat Leigh Griffiths gjorde ett försök att knorra in ytterligare en frispark i detta kval.Men rättvisan skulle till slut vinna. Slovakerna var nedtryckta samtidigt man spelade väl och förtjänade ur den aspekten att få med sig en pinne. Men hemmalagets chansskapande skulle till slut behöva ge utdelning - och ironiskt nog var det just det vilt kämpande slovakiska försvaret som skrev in sig i målprotokollet. När Tomáš Hubocan var ur position på sin vänsterkant skickade inbytte Ikechi Anyat in bollen i straffområdet, där Martin Skrtel i en duell stryde in bollen i eget mål. Skrtel gjorde tillsammans med Ján Durica en solid insats under torsdagskvällen och självmålet var kanske den hårdaste av käftsmällar någonsin.Slovakerna orkade aldrig skapa det där trycket de återstående tilläggsminuterna och Hampden Park kunde jubla över ännu en seger. Detta innebär att drömmen om att spela VM nästa sommar är sval - och nu har man inte längre ödet i egna händer. För att andraplatsen och play off-platsen tas måste Slovakien vinna mot Malta på söndag - samtidigt som Slovenien, vars VM-dröm släcktes helt efter torsdagskvällens förlust mot England, måste ta poäng av ett pånyttfött och hungrigt Skottland