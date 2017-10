Videohörnan – Škriniar gör mål på sin forna klubb

Under denna samlingssida finner ni videor från de mäktigaste ögonblicken i slovakisk fotbollshistoria samt aktuella mål (högst upp i artikeln) från slovaker runt om i världen. Sidan uppdateras sporadiskt. Tips på händelser/videor? Länka i forumet!

Död länk? Skriv i forumet, alt. ett mail till lukasclandl [a] gmail.com

AKTUELLT MÅL 24 oktober 2017

?Milan Škriniar gör sitt andra mål i Interdressen. Målet gör han mot sin forna klubb, Sampdoria, varav han visar respekt och avstår från att fira.



_____________________________________________________________________ VIDEOARKIVET _____________________________________________________________________



?15 oktober 2008 Slovakien – Polen 2 - 1 Slovakernas resa till VM 2010 skulle bli en tuff sådan. I en grupp med "storebror"



1 april 2009 Tjeckien – Slovakien 1 - 2 Slovakerna hade "storebror" Tjeckien i gruppen och skulle gästa Štadion Letná i huvudstaden Prag den första april 2009. Efter att ha tagit ledningen via Šesták kvitterade Jankulovski, men vid en snabb kontring sent in i matchen, satte Erik Jendríšek 2-1 för gästerna.







9 september 2009 Nordirland – Slovakien 0 - 2 Nordirland på bortaplan var en svår motståndare. Slovakerna hade förvisso tämligen enkelt besegrad samma lag med 2-1 i premiären, men hade en betydligt tuffare motståndare framför sig i returmötet. Men efter en ytterst stabil insats, där bland annat Vladimír Weiss sprang åttor runt försvararna (se 1-0-målet), gick man segrande ur striden med 2-0 - och ett VM-slutspel var nära.





17 oktober 2009 Polen – Slovakien 0 - 1 17 oktober 2009. Detta är ett datum som de flesta slovakiska supportrar har lagrat i huvudet. I en snöigt Chorzow verkade det på förhand som Gudarna ville göra det så jobbigt som möjligt för slovakerna. Kallt, halt, jävligt. Hela tillställningen doftade ångest. Men redan efter tre minuter skulle vi få jubla. Ett jubel som ekade runt om i hela Europa.

Njut.





15 juni 2010 Nya Zeeland – Slovakien 1 - 1 Slovakerna var i VM i Sydafrika. Även om det inte blev en vinst, var mötet med Nya Zeeland Slovakiens första VM-framträdande som självständig nation. Och det första VM-målet gjorde dessutom Róbert Vittek, som totalt skulle sätta fyra baljor i turneringen.



24 juni 2010 Slovakien – Italien 3 - 2 Slovakien var så gott som borträknade från att avancera till slutspelet i VM 2010. Efter 1-1 mot Nya Zeeland och 2-0 mot Paraguay, skulle man ställas mot de regerande mästarna Italien i den tredje och sista gruppspelsomgången. Men trots att oddsen inte talade för någon skräll, visade slovakerna från minut ett att man ville vinna matchen - vilket man också gjorde. 1-0 blev så småningom 2-0 och efter ett nervkittlande slut, vann man med 3-2 efter att ha haft en 3-1-ledning. Slovakerna var det första laget på över 40 år att göra tre mål på Italien, som skickades ut ur turneringen.







6 september 2013 Bosnien & Hercegovina – Slovakien 0 - 1 Segern i sig är förvisso ingen större triumf, men denna vinst var något av starten av det nya Slovakien. Ján Kozák hade tagit över rodret efter katastrofduon Griga & Hipp, och direkt visade han att han kommer att ta detta landslag långt. Slovakerna hade gjort två urusla kval, men hade trots allt chansen att placera sig i toppen om man skulle besegra Bosnien samt





10 oktober 2014 Slovakien – Spanien 2 - 1 Slovakien var det första laget att besegra Spanien i kvalsammanhang på över åtta år. Efter en stark första halvlek hade man ledningen med 1-0, när





Slovakien var det första laget att besegra Spanien i kvalsammanhang på över åtta år. Efter en stark första halvlek hade man ledningen med 1-0, när Juraj Kucka s frispark från långt håll satt bakom Iker Casillas . I den andra halvleken matade spanjorerna på, och efter en misstänkt offside kvitterade man i slutminuterna. Miroslav Stoch fick dock sista ordet, när han efter en snabb kontring nickade in det avgörande 2-1-målet strax innan tilläggstiden visades upp.

12 oktober 2015 Luxemburg – Slovakien 2 - 4 Drygt ett år efter Spanien-succén hade Slovakien ett drömläge. Man hade uppemot tre chanser att plocka en plats i 2016 års europamästerskap (och kunde dessutom förlita sig på andra lags resultat), och för att göra det extra spännande, gjorde man processen så lång som möjligt... det var åtminstone så det upplevdes.

I den sista matchen för kvalet togs man emot av Luxemburg och efter en första halvlek där man hade en stabil 3-0-ledning, släppte man i den andra in två mål - ett på ett långskott som styrdes och ett på straff. Marek Hamšík satte sedan den definitiva spiken i kistan som innebar 4-2, samtidigt som Spanien gjorde sitt jobb och besegrade



Länk



29 maj 2016 Tyskland – Slovakien 1 - 3 Bara några veckor från europamästerskapet i Frankrike, ställdes Ján Kozáks mannar mot de regerande mästarna Tyskland i Augsburg. På förhand - givetvis en tuff bortamatch, där tyskarna hade ett gäng nyckelspelare på skadelistan, men som samtidigt ställde upp med ett mycket starkt lag. Efter ett tidigt straffmål från Mario Gomez fot, lyfte slovakerna genom ett drömskott av Marek Hamšík och ett nickmål av Michal Duriš innan paus, för att sedan avsluta målskyttet genom Juraj Kucka. En ny bragd mot en regerande mästare, gav slovakerna rejält med energi till det stundande EM-slutspelet.





15 juni 2016 Ryssland – Slovakien 1 - 2 Ryssland hade slagits förut. Men i EM 2016 hade man kniven mot strupen efter den snöpliga förlusten mot Wales i premiären - därför var en seger ett måste för att ha chans att ta sig vidare till slutspel. Med ett mäktigt antal slovaker (undertecknad på plats) i ryggen, hejades "falkarna" fram och besegrade Ryssland med 2-1, efter fantastiskt vackra mål av Vladimír Weiss och Marek Hamšík.



Länk här, första videoklippet. (mojevideo.sk)



Under denna samlingssida finner ni videor från de mäktigaste ögonblicken i slovakisk fotbollshistoria samt aktuella mål (högst upp i artikeln) från slovaker runt om i världen. Sidan uppdateras sporadiskt. Tips på händelser/videor? Länka i forumet!