Jakten efter en nödutgång och adressändring

På bottenplan.Trångboddheten är total. Några fler undanflykter, bortförklaringar, ursäkter eller förnekelser finns det inte mer plats eller tid för i detta nedstämda och instängda mörker.Hissen har inte landat här nere på bottenplan av sig själv.Såklart finns det en hel hög av anledningar bakom denna enkelriktade mardrömsresa vi tvingats uthärda under en säsong som den här.Men det är inte läge för tjafs eller nån jakt på eventuella gärningsmän.Men ännu är det för tidigt för svart klädsel och några kyrkklockors gungande farväl.Än så länge lever möjligheten att finna nödutgången som finns där rakt framför oss.Även om nödraketerna en efter en hittills bara slocknat denna nattsvarta höst.Efter sammanlagt 1-16 i målskillnad och två inspelade poäng under höstens inledande sju omgångar, så bestämde styrelsen i samförstånd med Roar Hansen att det var dags för någon form av förändring.Förlusten i måstematchen hemma mot dåvarande jumbon Gefle fick skygglapparna att till sist åka.In kom Andreas Thomsson som ny(gammal) huvudtränare och Mattias Andersson som assisterande. Reine Almqvist som rådgivare och scoutare av motståndare. Vår eviga legendar Henrik "Fimpen" Gustavsson tillkallades och valde att ställa upp som mentor och mentalt stöd i kampen för att överleva rätten till elitfotboll och spel i Superettan Firma Thomsson/ Andersson i välstrukna kavajer elegant prydda med vackra ÅFF emblem hann dock inte mer än morsa på hemmapubliken i sina uppgraderade roller i ännu en i raden av måstematcher, förrän en tafatt bjudning gav motståndarna Värnamo ledningen och den nya duon kanske en tankeställare på vad man givit sig in på.En stund senare bjöds Värnamo på ännu en pralin och tackade genom att göra 0-2. 0-3 kom så småningom som en naturlig del av den här hösten 2017. Men bakom denna mardrömsstart för Thomsson/ Andersson så skapade ÅFF under deras befäl mängder med avslut och målchanser. I denna kavalkad av målchanser framåt ska det dock tilläggas att även motståndarna Värnamo tilläts skapa mängder med lägen. Hawaii fotboll så det sjöng om det i höstrusket.Än en gång så besannades det faktum att årets ÅFF saknar forwards med de rätta ingredienserna. Den riktiga timingen, beslutsamheten, den rätta kylan och äkta offerviljan saknas alltför ofta. Värnamo matchen var ändå en puff i rätt riktning och det är fullt möjligt att en stor portion framgång i form av utdelning och nätkänning kan skapa nödvändigt självförtroende för dessa killar och ge oss en helt annan bild av våra offensiva resurser inför upplösningen av årets säsong.Ett måste om vi ska överleva denna dramapjäs.Enda laget vi hade bakom oss där nere under strecket.Idag är det tyvärr inte längre så. Trots jämnt spel, trots en man mer och trots att det stod 0-0 efter 90 minuter, så avgjorde Frej på sista sparken av övertid och lämnade både oss, Syrianska och nedflyttningsplatserna bakom sig.Besvikelsen och frustrationen hos Andreas efter matchen gick inte att ta miste på. Ett fruktansvärt öde att förlora i alla fall en poäng ,i matchminut 94 och i en sån fruktansvärt viktig match mot en konkurrent i botten.Våra motståndare loggar alldeles för lätt in på anvisningarna kring våra brister och hur vi ska hanteras för att plockas ned och tillintetgöras.Motvind och uppförsbacke. Tjurigt och deppigt.Men aldrig att kärleken sinar eller sviker.####Ekarna som vakar över Kopparvallen började vissna redan i inledningen av augusti.Ledsna, förtvivlade och upprörda supportrar vräker ur sig all sin uppgivenhet på olika forum.Och lagt år 2017 långt bakom sig.Medan ärren och sorgen hos våra supportrar aldrig helt försvinner.Den moderna fotbollen kräver ibland perspektiv, eftertanke och viss mån av förståelse.Precis som laget behöver stöttning och uppbackning och personliga angrepp på enskilda spelare och ledare aldrig får accepteras.Trots att höstsäsongen varit och är en katastrof och trots att Åtvidabergs FF inte varit bättre än den jumboplats man numera förfogar över, så härskar det en känsla att vändningen anländer imorgon.Vinsten över Brage i cupen visade egenskaper som sällan kommit fram under seriespelet. Den visade vad ett ledningsmål har för betydelse för psyke och självförtroende och vilken makt som gömmer sig bakom detta psykologiska fenomen.Syrianska är lika pressade och trångbodda som oss.Vår historia är unik och under ständig uppgradering.Det är dags att via en seger mot Syrianska finna nödutgången ut ur den här hissen och inleda jakten på en adressändring bort från jumboplatsen och nedflyttningsområdet.I vår kamp för att överleva.....