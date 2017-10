Lidberg sänkte GAIS

Vi svarade för en galen vändning på hemmaplan mot GAIS . Vi låg under med 1-2, men i den 84:e minuten kvitterade vi genom Adrian Petersson. Det såg ut att matchen skulle sluta 2-2, men i den 93:e minuten spelade Teddy Bergqvist fram till Isac Lidberg som sköt oss till en mycket viktig seger.I den 11:e minuten fick GAIS ett jätte läge. Efter ett långt inkast nådde bollen till Carl Wede som avslutade, men Gustav Jansson svarade för en svettig räddning.I den 30:e minuten blev Bergqvist neddragen strax utanför straffområdet och domare blåste för frispark. Fredrik Holster tog hand om frisparken men hans avslut seglade högt över målet.I den 41:a minuten slog Holster en hörna. Bollen gick igenom straffområdet och nådde fram till Helg. Helg tvekade inte utan drog till och bollen seglade snyggt i bortre krysset.Några fler chanser skapades inte i den första halvleken.Gästerna fick en drömstart i den andra halvleken. Petersson fumlade med bollen i straffområdet och tappade den till Simon Silverholt som kyligt placerade in kvitteringen.Efter kvitteringen var gästerna det bättre laget och skapade några farliga lägen. I den 74:e minuten tog GAIS ledningen. Daniel Nilsson spelade fram Luka Mijavljevic som placerade bollen förbi Jansson i målet.Efter målet började vi jaga en kvittering. Med sex minuter kvar kom den. Helg slog ett bra inlägg och Petersson nickade vackert in kvitteringen.I den 93:e minuten fullbordade vi vändningen. Jansson satte igång anfallet. Bollen gick via Hampus Holmgren fram till Jens Jakobsson som skarvade bollen vidare ut på högerkanten. Där störtade Bergqvist fram och slog ett inlägg mot Isac Lidberg som helt omarkerad i straffområdet stötte in segermålet.I och med segern lever hoppet om en kvalplats. Med fyra omgångar kvar av Superettan ligger vi fem poäng efter IK Frej som ligger på den sista kvalplatsen.