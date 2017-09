Ny tung förlust för Åtvidaberg

Publiken hann knappt hitta till sina platser på Grimsta IP när första chansen skapades. Vi tappade bollen på mitten hemmalaget ställde snabbt om. Lucas Gerbino Polo fick läget inne i straffområdet men hans avslut gick utanför.I anfallet efter var vi nära att ta ledningen i matchen. Björn Westerblad hittade fram till Simon Helg. Helg i sin tur spelade fram bollen centralt där Fredrik Holster avslutade med en direktskott. Rasmus Emanuelsson i hemmamålet svarade för en fin räddning.I den sjätte minuten tog hemmalaget ledningen. Viktor Gyökeres tog sig runt på kanten och spelade in bollen till Jacob Ortmark som placerade bollen bakom en chanslös Gustav Jansson Tre minuter senare lyckades vi kvittera. Helg spelade bollen till Emil Bellander som kom fri med målvakten. Emanuelsson i målet gjorde det bra i första läget och tvingade Bellander ner mot kortlinjen. Bellander valde sedan att slå in bollen mot den bortre stolpen där Simon Marklund dök upp och nickade in kvitteringen.Hemmalaget hade mycket boll i den första halvleken, men vi uppträdde disciplinerat i det defensiva spelet och BP skapade få klara målchanser.Vi var närmast ett ledningsmål i den första halvleken, när Lucas Öhrn rann igenom i den 34:e minuten och prickade undersidan av ribban.Hemmalaget hade spelövertaget även i inledningen av den andra halvleken. Trots det hade laget svårt att skapa några klara målchanser.I den 60:e minuten var vi ytterst nära att ta ledningen i matchen. Helg svarade för en fin prestation och avslutade, men Emanuelsson svarade för en vass räddning.Hemmalaget som skapade en del hörnor i den andra halvleken fick till slut utdelning. I den 74:e minuten efter en hörna kom bollen till Gustav Sandberg Magnusson som från nära håll överlistade Jansson.I slutet av matchen lyfte vi upp positionerna i jakten på en kvittering. Dessvärre lyckades vi inte skapa några klara målchanser och med sju minuter kvar avgjorde hemmalaget matchen när Ortmark gjorde sitt andra mål för dagen.I nästa omgång tar vi emot Degerfors IF hemma på Kopparvallen.