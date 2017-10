Som hoppet i mörkret målar himlen

Innan.Vi slutligen vet vart årets resa med Åtvidabergs FF förde oss till för adress och slutdestination.Våra böner ber om mirakel. Våra drömmar letar sig tillbaka till 1978- års mirakel då den generationens hjältar med Conny Torstensson i frontlinjen skapade oförglömlig historia genom att rädda den allsvenska kostymen, trots att vi fyra omgångar från slutet i princip stod spritt språngande nakna i full snöstorm med alla livbojar osynligt fastfrusna.Den 4: e i månaden november anländer svaren på våra böner.Det är då vi vet om den här hösten någonsin släppte in något levande ljus över Åtvidabergs FF.25 juni 2017.Spåren efter midsommar ännu färska. Kvällarna fortfarande långa och ljusa. Nätterna alltid snuddande nära gryningsljusets ljuvliga förtrollning. Ängar fyllda av blommor och bin. Semestern bara några uppknäppta knappar ifrån drömmarnas fluffiga paradis.Efter en ofattbart katastrofal inledning av Superettan för våra blåvita hjältar, så svävade man denna sista junisöndag mot sommarvila efter en blytung bortaseger mot Gefle och stämplade därmed ut med tre segrar och en oavgjord match som en Mycket Väl Godkänd terminsavslutning.Vi hade all anledning att våga blicka framåt mot en framtid som försiktigt smålog och lite blygt flörtade med oss alla.Någonting blev fel, någonting ballade ur och våra välkända färger försvann bort någon annanstans.Analysen kring alla " varför det blev som det blev" efter detta sommaruppehåll, överlämnar jag till någon som kanske förstår.Vad som nu finns kvar att förstå.Mer än det vi fått utstå och lida.0-5 hemma mot BP. 0-3 borta mot Öster. 1-4 hemma mot Dalkurd.0-0 borta mot HIF. 0-0 hemma mot ÖIS i årets första " måsteödesmatch". 0-2 borta i Falkenberg 0-2 hemma mot Gefle. 1-3 hemma mot Värnamo. 0-1 borta mot IK Frej . 0-1 hemma mot Syrianska.Därefter 1-3 borta mot BP och 1-3 hemma mot Degerfors En sanning som såklart svider och gör ont. Och om våra böner inte svarar med några extraordinära mirakel under våra fyra återstående drabbningar ,innebär det att Åtvidabergs FF tvingas höra hemma i division 1 år 2018.Fyra omgångar.Är det som kan förändra allt.Eller inget.Men vi har låtit vår flagga stolt vaja kvar uppe i sin topp.Drömmar om en nystart med hemmasonen Thomas Olsson vid rodret nynnas det om. Förstår den drömmens vinning till absolut fullo och nynnar jag med.Att däremot spekulera kring vad som kommer att hända eller inte hända mellan IK Frej- Varberg på lördag, leder ingenstans.Och segrar måste fortsätta rulla in hela vägen in i mörkrets november.Inget annat håller den här svinkalla avstjälpningsplatsen borta.Boksluten för säsongen och år 2017 närmar sig.Nu bönar och ber våra styrande i ÅFF att företag och privatpersoner ska öppna sina hjärtan och konton för att om möjligt rädda undan vårt Åtvidabergs FF ett ekonomiskt haveri.Minns hur farhågor och varningssignaler sändes ut åt vart ÅFF: s ekonomi var på väg om inget gjordes, redan tidigt i våras.Möttes med munkavel och tystnad.Skulder och räkningar springer man precis som med verkligheten inte ifrån. Oavsett om man försöker blunda, tittar åt ett annat håll, visslar eller sticker huvudet under kjolen, så dundrar ekot av verklighetens lok alltid ifatt de skyldiga.Hur den satsningen slog ut, står idag skrivet i våra sorgers böner och våra hjärtans äkta tårar.Den nattsvarta slöja som tog stryptag över vår anrika förenings ekonomi för bara två år sedan efter degraderingen från allsvenskan.Är den tiden bortglömd, död och begraven?Hur som helst en stor hjärtlig eloge till alla företag och privatpersoner som nu öppnar sina hjärtan ännu en gång och skänker pengar för vårt Åtvidabergs FF överlevnad.De som skyldiga är till detta ekonomiska fiasko och kaos ska inget annat än skämmas.Punkt.