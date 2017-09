Bilder från tifot Djurgården - Hammarby

Se bilder från Sofia Tifos fantastiska inramning inför och under Djurgården - Hammarby.



Vy från Tele2 Arena inför avspark.





Bild från klacken under derbyt.





Foto inifrån klacken inför derbyt.





Tifo från långsidan inför matchen.





Tifo inför avspark.





Vy ovanifrån på klackarnas tifon.





Överblick inför avspark.





Bengaler inför andra halvlek.



Vy från Tele2 Arena inför avspark.Bild från klacken under derbyt.Foto inifrån klacken inför derbyt.Tifo från långsidan inför matchen.Tifo inför avspark.Vy ovanifrån på klackarnas tifon.Överblick inför avspark.Bengaler inför andra halvlek.

0 KOMMENTARER 537 VISNINGAR 0 KOMMENTARER537 VISNINGAR BJÖRN JOHNSON

bjorn.johnson@svenskafans.com

På Twitter: @JohnsonBjorn

2017-09-25 11:10:00

ANNONS:

Fler artiklar om Djurgården

Djurgården

2017-09-25 11:10:00

Djurgården

2017-09-25 10:15:00

Djurgården

2017-09-23 13:19:00

Djurgården

2017-09-20 07:36:01

Djurgården

2017-09-19 22:40:35

Djurgården

2017-09-19 22:30:07

Djurgården

2017-09-18 19:51:00

Djurgården

2017-09-16 19:59:59

Djurgården

2017-09-15 17:00:00

Djurgården

2017-09-15 15:15:00

ANNONS:

Se bilder från Sofia Tifos fantastiska inramning inför och under Djurgården - Hammarby.Årets sista stockholmsderby slutade oavgjort efter mål av Björn Paulsen och Jonas Olsson.I morgon spelas det sista derbyt för säsongen. Djurgården tar emot Hammarby på Stockholmsarenan. En match där lagen kliver in med olika ingångsvärden.Matchen på Borås Arena mellan Elfsborg och Djurgården slutade oavgjort, 2-2. Blårändernas mål gjordes av Magnus Eriksson och Kim Källström. Här kommer spelarbetygen.Det var inga roliga nyheter när Djurgården släppte startelvan inför matchen mot Elfsborg. Kerim Mrabti saknades på grund av en skada, och nu bekräftar Blårändernas läkarteam att Mrabtis säsong är över.Blåränderna reste ned till Borås i hopp om att sätta press på Malmö i guldstriden och öka avståndet till lagen som jagar bakom. Man lyckades inte med det utan fick endast med sig en poäng från Borås Arena i en händelserik och fartfylld tillställning.Efter den övertygande segern mot Örebro i lördags väntar nu en tuff bortamatch i Borås. Djurgården behöver tre nya poäng ifall man ska ha något hopp om att komma ifatt Malmö och ta kampen om guldet in i kaklet. Jakten fortsätter!DIF jagar Malmö och tar upp kampen om guldet. Under lördagseftermiddagen körde Blåränderna över ÖSK med 4-1 då 14 039 åskådare fick se Kim Källström, Felix Beijmo och Magnus Eriksson (tvåmålsskytt) näta, och med tre nya inkasserade poäng börjar Djurgården att flåsa Malmö i nacken på allvar.Inför matchen mot Örebro har Djurgården drivit kampanjen jakten på Malmö FF. Då är tre poäng ett måste mot Örebro.Forum 1891 ringde upp Djurgårdens succéback Jacob Une Larsson inför lördagens möte med Örebro.