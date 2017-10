Tele2 Arena, 2017-10-29 17:30

Djurgården - Jönköpings Södra



Inför Djurgården - Jönköping Södra: Vinst är det enda som gäller

Djurgården tar emot Jönköping Södra i den sista hemmamatchen för säsongen. Över 13 000 biljetter är sålda och en seger kommer med stor sannolikhet leda till en plats i Europa nästa säsong.

Med en värdefull poäng i bagaget kunde (borde?) tonläget inom djurgårdsledet vara muntrare. Men istället har laget kritiserats för krampaktig fotboll, uddlöshet och oförmågan att vinna betydelsefulla matcher. Özcan Melkemichel pratar om att laget har tappat farten och Felix Beijmo tror att slitna kroppar är en bidragande faktor till att DIF:s anfallsspel inte längre är lika produktivt. Lyckligtvis är det bara två matcher kvar och Djurgården har ett slagläge att fixa Europa till nästa säsong. Laget ligger tre poäng före Östersund och Häcken samt nio respektive elva måls bättre målskillnad inför morgondagens match mot J-Södra.



Motståndarlaget

Jönköping Södra imponerande stort under säsongen 2016. Huvudtränaren Timmy Thelin var ett av allsvenskans stora utropstecken när han ledde laget kvar i allsvenskan med väldigt god marginal. I år har det gått tyngre och J-Södra kämpar med näbbar och klor för att säkra det allsvenska kontraktet när två matcher återstår. Det är dock bara ett hårsmån ner till Sundsvall som ligger på kvalplats. Båda lagen har 28 poäng men J-Södra har två måls bätte målskillnad. Så i praktiken behöver inte en J-Södra seger bädda för en säkrare position inför den sista omgången. I förra omgången tog man en blytung seger med 2-0 mot Kalmar hemma på Stadsparksvallen.



Lagets bästa målskyttar den här säsongen är Daryl Smylie och Dzenis Kozica som båda har gjort sju mål. I laget hittar vi även den gamla djurgårdstalangen och produkten, André Calisir. 27-åringen har varit ordinarie under hela säsongen men sitter på ett utgående kontrakt. Under fredagen ringde Forum 1891 mittbacken för ett snack inför hans återkomst till Stockholm.



Läget i Djurgården

Djurgården har bara tagit sex poäng på de fem senaste matcherna. Till matchen mot J-Södra får Blåränderna även klara sig utan lagkaptenen Kim Källström och Jonas Olsson, som båda är avstängda. Två tunga tapp naturligtvis, men Djurgården har visat tidigare under säsongen att det finns godtyckliga ersättare i truppen. Annars så har anfallsfrågan varit den stora snackisen under veckan. Gustav Engvall har bara mäktat med ett mål sedan återkomsten till DIF och frågan är nu om han borde få starta? I övrigt är Kerim Mrabti redo för 90 minuter igen efter sin skadefrånvaro och Kevin Walker kommer bli den som ersätter Källström på mittfältet.



Min elva på söndag (4-2-3-1): Isaksson, Beijmo, Une Larsson, Gunnarsson, Käck - Walker, Karlström, El Kabir, Mrabti, Eriksson - Badji



När: Söndag 29 oktober kl.17.30

Var: Tele2 Arena

Domare: Mohammed Al-Hakim

2017-10-28 15:52:00

