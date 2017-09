Inför Elfsborg - Djurgården: Jakten fortsätter!

Efter den övertygande segern mot Örebro i lördags väntar nu en tuff bortamatch i Borås. Djurgården behöver tre nya poäng ifall man ska ha något hopp om att komma ifatt Malmö och ta kampen om guldet in i kaklet. Jakten fortsätter!

DIF avfärdade Örebro komfortabelt i lördagens 4-1 seger. Magnus Eriksson noterades för två mål och återtog ledningen i den allsvenska skytteligan, samtidigt som Kim Källström bjöd på en kandidat till Allsvenskan s hårdaste skott 2017. Nu väntar en tuff utmaning på Borås Arena, mot ett Elfsborg som har blandat och gett under 2017, men huvudtränaren Özcan Melkemichel är väl medveten om att det blir en tuff match under tisdagskvällen.– Det är åter igen kort tid mellan matcherna och Elfsborg borta brukar vara en av de tuffare matcherna under året. Men nu har vi nått upp till en nivå där vi känner att vi kan möta alla lag och vinna över dem, oavsett om det är hemma eller borta. Den känslan är skön att ha med sig men man måste vara ödmjuk, fortsätta jobba hårt, hålla disciplinen och vara fokuserad. För det kommer att krävas mot Elfsborg, säger Özcan till Djurgårdens hemsida.I skrivande stund har Özcan fullt mannskap till sitt förfogande, då Aliou Badji återigen är tillgänglig efter två matchers avstängning. Det är dock inte speciellt troligt att Badji tar en startplats mot Elfsborg, utan vi lär få se samma startelva som senast mot Örebro. En del spelare måste däremot hålla sig i skinnet då Andreas Isaksson, Felix Beijmo , Jesper Karlström, Kim Källström och Othman El Kabir riskerar avstängning vid gult kort.Trolig startelva mot Elfsborg:Andreas IsakssonFelix Beijmo - Jacob Une Larsson - Jonas Olsson - Elliot KäckMagnus Eriksson - Jesper Karlström - Kim Källström - Othman El Kabir Gustav Engvall - Kerim MrabtiDjurgårdens senaste seger på Borås Arena kom den 26:e oktober 2014, då Haris Radetinac gjorde matchens enda mål. Vårens möte på Stockholmsarenan slutade med en 3-0 vinst för Djurgården efter mål av Gustav Engvall, Kerim Mrabti och Magnus Eriksson.Elfsborg har blandat och gett under 2017 då man för närvarande parkerar på en 8:e plats i den Allsvenska tabellen med 31 inspelade poäng, betydligt lägre än vad många experttips tippade inför säsongen. Västgötarna gjorde det svenska sommarfönstrets största stjärnvärvning när man tog in Samuel Holmén från Istanbul BB, och fick sig ett litet lyft med den tungt landslagsmeriterade mittfältaren. Den senaste tiden har det däremot gått tyngre, då man endast har tagit fem poäng på de fem senaste matcherna. Västgötarnas senaste match var mot Häcken på Hisingen, en match som man förlorade med 3-0.Managern Magnus Haglund har även en del problem med skador då den tidigare nämnda Samuel Holmén missar matchen på grund av en bristning i knävecket samtidigt som mittbacken Joakim Nilsson samt forwarden Lasse Nilsson är fortsatt skadade och anfallaren Per Frick är avstängd. Men trots av tunga avbräck finns det gott om högkvalitativa spelare som Blåränderna måste ha koll på som t.ex. yttern Simon Lundevall (6 mål+8 assists), offensiva mittfältaren Issam Jebali (6 mål+7 assists) och ex-Gnagaren Daniel Gustavsson (6 mål+1assist).Trolig startelva Elfsborg: Anders Randrup - Jörgen Horn - Jon Jönnson - Adam LundqvistDaniel Gustavsson - Alex Dyer Rasmus Rosenqvist - Simon LundevallIssam Jebali - Viktor Prodell– De kommer kanske att sakna några spelare men de får tillbaka sin mittback Jon Jönsson som var avstängd senast. Ett bollskickligt lag som är väldigt duktiga i sitt anfallsspel. Sedan har de sin brister och det ska vi försöka utnyttja. En tuff motståndare och väldigt bra på hemmaplan men vi kommer dit för att vinna. Jag vill att vi ska ha den inställningen att vi kan gå in i varje match och vinna, vi ska inte vara nöjda med något annat, säger Özcan som är medveten om att "Ellos" inte har spelat sin bästa fotboll på sistone, men trots det har största respekt för tisdagens motstånd.– Så är det och jag har ju sett deras matcher här på slutet. Men vi har en stor respekt för Elfsborg och även om det gnys lite här och där och snackas om annat som inte har med fotbollen att göra så kan det också stärka en grupp i slutändan. Så vi får absolut inte tappa fokus och disciplin i det vi gör för då blir det jobbigt, fortsätter Özcan.Ett glädjande moment just nu då Djurgården för närvarande har en fullt frisk trupp. Dessutom har Aliou Badji avtjänat sin avstängning på två matcher, och finns nu tillgänglig för spel.– Alla är friska och krya så känslan är jättebra men sedan ska det också göras ett hårt jobb på planen. Det blir alltid slitage när det är kort vila men det är samma för Elfsborg, så det är inget att säga något om. Det är lika villkor för båda lagen och vi har klarat av de här perioderna bra tidigare när det varit tätt mellan matcherna och kommer att göra det nu också, avslutar Özcan.Tisdag 19 september, kl. 19:00Borås ArenaGlenn Nyberg, Borlänge1. Andreas Isaksson30. Tommi Vaiho 3. Elliot Käck4. Jacob Une Larsson5. Niklas Gunnarsson 12. Jonathan Augustinsson 13. Jonas Olsson22. Felix Beijmo6. Jesper Karlström7. Magnus Eriksson8. Kevin Walker9. Haris Radetinac10. Kerim Mrabti16. Kim Källström58. Othman El Kabir17. Gustav Engvall20. Aliou Badji21. Julian Kristoffersen 24. Tino Kadewere