Matchrapport FK Karlskrona - IK Oddevold

Två lag med 28 poäng med 5 omgångar kvar att spela drabbade samman på Västra Mark, och FKK kom vinnande ut ur striden trots att det såg tufft ut ett tag.

Det var två skadedrabbade gäng som möttes på Västra Mark, framförallt så var det IK Oddevold som saknade spelare, vilket innebar att deras 16-åringfick plats på innermittfältet ifrån start. Förutom skador och avstängningar, så fick jag även motta uppgifterna att Oddevoldshelt enkelt inte spelade bortamatcher för då skulle han ha 3 gånger så mycket i lön, smidigt. FKK hade också en hel del avbräck, och det blev heller inte bättre av att Viktor Gustafson ringde in sjuk. Innermittfältet fick istället bestå avoch, ingen utav dem hade gjort en match där i år sedan tidigare.FK Karlskrona tog tag i taktpinnen direkt i inledningen av matchen och skapade ororligheter i Oddevold-försvaret. Oddevold arbetade sig dock in i matchen, och i mitten på första halvlek så var spelet utjämnat, få chanser och mycket frisparkar, trots en relativt snäll match. FKK gjorde dock en sista anstorming innan halvtidsvilan, en lång boll skickades upp mot Oddevolds strafformåde ifrånoch Oddevolds mittback som nickar bollen, störd utav, motståendes utanför straffområdet. "" tar ned bollen på bröstet, vinklar kroppen och skickar iväg en hårt vristskott på halvvolley precis intill första stolpen som hittar in nätmaskorna. Ottagbart för Oddevolds målvakt, det tyckte dock inte de tillresta Oddevold-supportrarna.Första halvlek slutar alltså 1-0 till FKK, vilket man trodde skulle ge ett enormt psykologiskt övertag inför den andra halvleken, de gjorde det inte. Oddevold rivstartar andra halvlek med att sätta press på, som tvingas spelar hem bollen till. Phillip får ingen optimal träff när han ska rensa iväg bollen utan den landar istället hos, och han tar bollen och springer igenom FKK-försvaret och placerar in 1-1, retfullt enkelt. Efter detta så hamnar FKK i en svacka, och Oddevold har flera chanser att ta ledningen.Efter den 60:e minuten hittar dock FKK tillbaka till sin rytm ifrån första halvlek och skapar en hörna.gör som han brukar och slår hörnan ifrån höger med en fantastisk precision och i en Beckham-esque bollbana och en omarkerad(!)kan nicka in 2-1. Resten utav matchen känns som en transportsträcka, Oddevold orkar inte riktigt skapa några farliga chanser på slutet, samtidigt som FKK:s byten slår väl ut. På tilläggstid så jobbarfrenetiskt och lyckas hindra en rensning som istället landar hosi straffområdet och hanm mycket vaket, spelar snett inåt bakåt tillsom kan placera in slutresultatet 3-1.FK Karlskrona - IK Oddevold 3-1 (1-0)42' 1-046' 1-166' 2-190+1' 3-1Åskådare:- FK Karlskrona har efter sommaruppehållet startat med olika startelvor i varje match, matchen mot Oddevold var inget undantag och man visar på att man har en bred trupp med flertalet spelare som går att använda på flera positioner.fortsätter att ösa in mål, efter matchen så är han delad 3:a i skytteligan på 13 strutar gjorda.var inte ens med på bänken trots de positiva rapporterna fick höra tidigt förra veckan, han tränar dock för fullt och bör vara med i truppen i nästa match mot Oskarshamn.- Väldigt roligt med IK Oddevolds bortafölje, 20 personer ifrån Uddevalla på plats, häftigt!- Jag är inte sen med att erkänna när jag har fel, och jag har tidigare varit väldigt tydlig med att jag tror att det kommer räcka med 30 poäng för att klara sig kvar i Division 1 Södra. Jag är inte lika säker längre.