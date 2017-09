En perfekt omgång

GIF vinner bortamatchen mot Sirius med matchens enda mål. Larsson, världen bästa Larsson, blir vår hjälte. Seger i en svår bortamatch samtidigt som alla bottenkonkurrenter förlorar, det går inte att kräva mer av en allsvensk omgång. Och efter två raka segrar finns det faktiskt ett allsvenskt fotbollslag att vara stolt över i vår egen stad. Upp med hakan Sundsvall!

Det fanns en del som talade emot Giffarna denna kväll.- Förutom det grundläggande att laget inte vinner så ofta så har Sirius haft det lite motigt och GIF brukar vara laget som alla lag vänder sina trender emot.- Ett skapligt följe Patroner, 08:or och andra. Då brukar det gå extra knackigt.- Vi hade inte vunnit i allsvenskan i den helgula kycklingdressen (åtminstone inte i modern tid)- Och lagom till andra halvlek påminde hemmapubliken om att Sirius är de andra halvlekarnas lag. Något som Giffarna sällan har varit.GIF kom ut med lägre utgångspositioner än jag sett någon gång i år. Jag vet inte om det var respekten för Sirius eller om man bestämt sig för att inte springa sig trötta för snabbt på det blöta naturgräset. Eller om det helt enkelt var den illvilligaste planen för att råna poäng som man tänkt ut, den att ligga rätt i positioner och enbart vänta in de allra bästa lägena för duon Eric Larsson och Linus Hallenius . I vilket fall ligger man lågt och Sirius får vara det där evighetsrullande laget som Giffarna brukar vara. Lite ovant men trevligt också att inte ha sin bästa period avklarad redan efter en kvart.Det händer inte mycket i början men i 18:e minuten stack GIF framåt. Givetvis till höger och med Larsson som slår flackt mot första stolpen där Hallenius viker in framför backen, får bra träff men prickar Wicks utsträckta björnram. Wicks spökar fortfarande för Linus. Lite senare har Sirius sin bästa chans i halvleken (och hela matchen skulle det visa sig). Haglund får läget nära mål när Sonko inte ligger tillräckligt nära men han försöker bara placera in den och Tommy hinner dit.Halvleken fortsätter med stor hemmadominans utan att många chanser skapas. I GIF är framför allt Kiddi Steindorsson lugn med bollen och kreativ varje gång. Han slår inte bort en boll och hittar allt som oftast lösningar som gör att laget vinner mark. Gracia bredvid honom i mitten får agera städgumma i högre grad men gör det också riktigt bra. Det var inte det mittfältsnav man tänkte sig när säsongen startade men de känns logiska ihop och inte helt överraskande så göra en mycket bra insats ihop.Efter halvtimmen öppnar matchen upp sig något. Nästa gång vi anfaller med Larsson söker han Hallenius med ett långt inlägg och de läser av varandra bra för han dyker även denna gång upp på samma ställe som bollen. Lite mer träff och den hade gått in men nu hann Siriusbacken emellan till hörna. Innan halvleken är över får Tommy peta ett Maholliskott över ribban och vi får se en tråkig knäskada på mittbacken Daniel Jarl i hemmalaget.På väg till omklädningsrummet pratar Hallenius om att variera med bollar bakom Siris backar och lite längre bollar blev det kanske i andra. Första fem minuterna har Eric Larsson två bra lägen. Det första kan Wicks plocka, det andra kommer på ett långt inspel från Myrestam tvärs genom straffområdet där Wicks ännu en gång träffas snarare än räddar. Han är stor och bra amerikanen och till synes omöjlig för Sundsvall are att passera.Sedan faller halvleken i en händelsefattig lunk tills Tommy får sträcka sig för att peta en märklig lyftning från Jesper Arvidson över ribban. Men sedan, i minut 64, blir det tredje gången gillt för Eric Larsson. Arvidsson stöter uppåt och ger Kiddi chansen att lägga bollen till Larsson mellan mittback och ytterback den här gången och nu kommer vår högerbackskanon tillräckligt nära målet för att kyligt lyfta in den i bortre gaveln. Bollen svävar rakt igenom tre Siriusbackar på vägen men hittar fram precis dit den ska. Lycka, lättnad och framlänges frivolt.Resten av matchen, närmare en halvtimme, är en enda lång Siriusforcering. Hemmalaget kommer nära ett par gånger men Tommy behöver inte rädda ett enda svårt avslut. Det stora målläget kommer för GIF när Wilson kliver förbi en stenstod till back och avslutar… på Wicks. Returen går till Gall som har hela målet framför sig men även en fläkande hemmaspelare ganska nära. Och Gall kan tydligen inte göra mål. Än så länge.Men Giffarna kan vinna. Även på bortaplan. En riktigt skön trepoängare bärgas och tabellen ser genast lite trevligare ut. Giffare tittar ju bara neråt i serietabeller (gammalt djungelordspråk) och där hittar vi nu J Södra 3 poäng efter, Halmstad 9 poäng efter och Ryssholms ambulerande hobbyprojekt hela 10 poäng efter. Och just den brandgula faran väntar härnäst på bortaplan (i skrivande stund Eskilstuna, tror jag). En uppgift som känns svår. Laget presterar en vägvinnande fotboll under nya tränaren och har matchvinnare i Eddahri och Buja Turay. Faktum är att de gånger jag har sett laget har de varit värda fler poäng än de fått med sig. Men den dagen, den sorgen.Idag gläds vi åt tre friska poäng och våra hjältar i GIF Sundsvall. Den gamla fina klubben ger sig inte så lätt. Ställ upp för ert lag nu Sundsvall så kommer laget göra oss stolta i framtiden också.Bäst i GIF: Eric Larsson, följd av Kristinn Steindorsson. Tommy måste också få beröm, han tar hand om allt som kommer igenom idag.