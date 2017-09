Giffarna fick turligt med sig en poäng i Jönköping

Efter fyra starka insatser så var Giffarna inte alls på hugget idag mot ett piggt Jönköping Södra. Man lyckades genom en sen straff ändå få med sig en poäng





Giffarna kom till start med fem förändringar jämfört med senaste matchen vilket låter mer drastiskt än det var då samtliga fem saknades pga skada eller avstängning. Jämfört med matchen förra helgen var det endast Gracia som var i startelvan och detta på bekostnad av Sigurdsson.



Det var en förhållandevis chansfattig första halvlek där J-Södra var det något starkare lag. Utöver målen så skapade inget av lagen någon farligare chans. Ledningsmålet från J-Södras sida kom redan i 8:e minuten då bollen borrades igenom Giffarnas lite väl statiska försvar och nådde Robert Kosica som inte gjorde något misstag utan placerade bollen förbi Kosica. Kvitteringen kom bara ett par minuter senare när Myrestam fick till ett utmärkt inlägg som en lite väl omarkerad



Giffarna gör en blek första halvlek men J-Södra är inte mycket bättre. I andra halvlek tog J-Södra över rejält. Giffarna var väldigt bleka men trots mycket boll och många lovande genomlöpningar lyckades J-Södra egentligen bara ta sig ett farligt läge och detta när



Giffarna gjorde ett rejält bottennapp i mitt tycke. Man skapade väldigt lite framåt samtidigt som man tillät lite väl många löpbollar att skapa oreda i egna försvaret. Danielsson inledde precis som han själv konstaterade svagt i första 10 minuterna men var efter det bästa spelaren hos Giffarna. I övrigt är det svårt att plussa för spelare. Steindorsson visade återigen att han knappast passar för att spela som ytterforward så där bör Cedergren onekligen söka en annan lösning i fortsatta matcher. Giffarna dröjde länge med inhoppen, av inhopparna gav Rajalakso återigen ett positivt intryck och även Morsay såg pigg ut i de få minuterna han spelade medan Wilson hade det jobbigare samtidigt som han visade att han är mycket mer vän med bollen nu än tidigare under säsongen.



Det var ett Giffarna som kom till Jönköping med raka matcher utan förlust. I motsats till Giffarna så hade Jönköping Södra en riktigt svag form före senaste matchen som man vann. Med dessutom bra statistik mot J-Södra så kändes J-Södra som lite väl stora favoriter på förhand.

Jesper Svensson sprang ifrån Sonko-Sundberg bara för att se Naurin göra sig stor och till synes förhållandevis enkelt avstyra farligheten. Istället var det på en fast situation som J-Södra lyckades göra sitt ledningsmål. När J-Södra för tredje gången i matchen fick en frispark nära straffområdesgränsen så fick Stian Aasmundsen på en praktträff som Naurin inte lyckades avstyra. Med bara kvarten kvar tvingade detta Giffarna att försöka ställa om spelet men trots lite ökad press så skapade man just ingenting och det var på just ingenting som man till slut fick en straff i matchens sista ordinarie matchminut. Rajalakso får en utmärkt möjlighet till volleyskott helt omarkerad vid ett inlägg där han helt missar bollen. Direkt efter han missat bollen så blir han nedsparkad av J-Södra spelare och domaren dömer på detta straff. Jag kan nog inte regelboken tillräckligt väl men känns konstigt att få straff när hela farligheten är helt borta. Så jag lämnar det till övriga att dra slutsats kring men ska man inte få straff om chansen är borta så är det helt klart en rejäl domartavla. Straffen sätter Danielsson säkert i mål och då det inte händer något mer på resterande delen av övertiden så lyckas Giffarna få med sig ena poängen hem. Med tanke på att J-Södra var det klart bättre laget så var det inte ett rättvist resultat även om J-Södra skapade väldigt få farliga chanser under matchen.

Om inte Giffarna rycker upp sig så kan de tre poängen och målskillnad man har till J-Södra snabbt ätas upp då J-Södra har ett klart enklare schema kvar (något som uppenbarligen inte C Mores kommentator av någon märklig anledning håller med om). Förhoppningsvis kan Göteborg ge Giffarna lite hjälp imorgon så att inte nedflyttningsstrecket närmar sig då nuvarande 10 poäng med 5 matcher kvar känns som ett någorlunda tryggt avstånd.

FREDRIK NORSTRÖM

2017-09-24 20:29:36

