Guldfågeln Arena, 2017-09-15 19:00

Kalmar - IFK Norrköping



Inför Kalmar FF mot IFK Norrköping

Efter en poäng på plastgräset på Borås Arena är det dags för hemmamatch på Guldfågeln Arena. Kalmar FF tar emot IFK Norrköping under fredagskvällen. Matchen börjar 19:00 och döms av Bojan Pandzic från Göteborg.



Efter en poäng på plastgräset på Borås Arena är det dags för hemmamatch på Guldfågeln Arena. Kalmar FF tar emot IFK Norrköping under fredagskvällen. Matchen börjar 19:00 och döms av Bojan Pandzic från Göteborg.Kalmar besökte Borås Arena för möte med IF Elfsborg under söndagen. Efter en stabil match skrevs slutresultatet till 2-2.Efter ett landslagsuppehåll är det återigen dags för match i Allsvenskan för Kalmar FF när man under söndagen besöker Borås Arena för möte med IF Elfsborg. Matchen har avsparkstid 15:00 och domare för dagen är Magnus Lindgren.Kalmar FF gästades under söndagen av tabellfyran IK Siruis i Allsvenskans tjugoförsta omgång. Matchen kom att bli en både händelserik och målrik historia där Kalmar slutligen var laget som drog det längsta strået.Efter en övertygande seger med 5-1 mot Nybro IF i Svenska Cupen är det dags för Allsvenskt spel igen under söndagen för Kalmar FF. Sirius står för motståndet på Guldfågeln Arena med avspark klockan 15:00.Under måndagskvällen spelade Kalmar FF mot GIF Sundsvall i en match som ingick i Allsvenskans 20:e omgång. I truppen till matchen nyförvärven Mikael Dyrestam och Philip Hellquist. Dyrestam gick rakt in i startelvan och tog plats bredvid Viktor Elm i backlinjen, samtidigt som Erton Fejzullahu och Romario Rodrigues tog plats i anfallet i den 4-4-2 uppställning KFF ställde på planen.Då var det äntligen dags för Kalmar FF att kliva in i Svenska cupen. Vad passar då bättre än ett lokalderby mot Nybro IF? Matchen kommer att spelas på Victoriavallen i Nybro med avspark 18:30.Kalmar FF har en viktig match framför sig under måndagskvällen när man besöker GIF Sundsvall. Matchen spelas på Norrporten Arena i Sundsvall med avspark 19:00.Kalmar FF kom till spel mot serieledande Malmö FF med tre raka segrar i bagaget. Den fina formen kom dock av sig och laget fick se sig överkörda i Skåne.Efter 3 raka segrar åker Kalmar FF söderut för att möta serieledaren Malmö FF på fredagskvällen. Matchstarten är satt 19:00 på Swedbank Stadion.